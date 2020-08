„Die Rüden“: Der Mensch ist der Hund des Menschen

Foto: zero one film

Kann man Feuer mit Feuer bekämpfen? Die Frage steht am Beginn dieses verstörenden und deshalb sehenswerten Films. Im Rahmen eines Aggressionsseminars werden verurteilte Gewaltstraftäter mit bissigen, verhaltensgestörten Hunden konfrontiert – angeleitet von der Seminarleiterin Lu (Nadin Matthews). Das Setting ist dabei prononciert künstlich: Das Seminar findet in einer Art Agora statt, die von schartigen, dunklen Wänden begrenzt wird.

Aus sicherer Höhe beobachtet durch ein Fenster das Leitungspersonal der Haftanstalt das Geschehen – es trägt Fantasieuniformen wie aus einem Science-Fiction-Film. Die Musik dräut; die Struktur der filmischen Erzählung schließlich folgt dem Tag-und-Nacht-Schema der biblischen Schöpfungsgeschichte.

Man muss sich einlassen auf die eigenwillige Konfrontation der artifiziellen Ästhetik mit einem höchst realen, sehr gegenwartsrelevanten Thema: männlicher Aggression nämlich, ihren Erscheinungsformen und den verschiedenen Strategien, mit ihr umzugehen. Die vielfach ausgezeichnete Filmemacherin Connie Walther lernte Nadin Matthews im Jahr 2012 kennen.

Vor solch scharfen Hunden darf man es schon mal mit der Angst kriegen.

„Ich beobachtete die Hundetrainerin bei ihrem Seminar ,Mehr als beißen können sie nicht’ – diese Frau war absolut angstfrei und blieb vollkommen gleichmütig beim stundenlangen Kontakt mit wirklich gefährlichen Hunden. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich begleitete sie zu einem viertägigen Aggressionsseminar in die JVA Wriezen. Die Idee zum Film war geboren“, erzählt sie.

Mehrere Gewaltverbrecher wurden gecastet und vor die Aufgabe gestellt, vor laufender Kamera – ganz ohne Drehbuch – mit den Hunden zu interagieren, und das unter Anleitung einer Frau.

Ein Film, der noch lange in einem arbeitet

Daraus ergeben sich in diesem Film immer wieder psychologisch Konstellationen, die überraschende Einsichten bereithalten: In seinen Drohgebärden, in seiner Verteidigung von Besitzansprüchen, im Spiel mit Lautstärke und Verachtung gleichen sich das Aggressionsverhalten von Männern und Hunden viel stärker, als man das für möglich gehalten hätte. Manchmal scheint klar, dass es die Hunde sogar klarer kommunizieren können als ihre männlichen Pedants. Ein kluger Film, den man noch lange mit sich herumträgt.

Drama D 2020 110 min., von Connie Walther, mit Nadin Matthews, Ibrahim Al-Kalil, Konstantin-Philippe Benedikt