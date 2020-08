Kulturangebote Berliner gehen am liebsten ins Kino und dann in den Zoo

Es ist eine Frage, die sich in Berlin nicht nur im Zusammenhang mit den zuletzt heiß diskutierten Staatlichen Museen stellt: Wer nutzt eigentlich welches kulturelle Angebot der Stadt – und welche Gründe gibt es dafür, wenn das Angebot nicht wahrgenommen wird? Am Montag wurden nun im Beisein von Kultursenator Klaus Lederer (Linke) die ersten Zwischenergebnisse einer umfangreichen, von der Senatskulturverwaltung in Auftrag gegebenen Erhebung des neu gegründeten Instituts für Kulturelle Teilhabeforschung (IKTF) bekanntgegeben.