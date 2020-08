Aufbau Verlag: Bücher für das ganze Volk

Das Verlagshaus am Moritzplatz, unweit des Mauerstreifens: Hier hat der Aufbau Verlag seinen Sitz seit 2008. FOTO: Peer Grimmdpa +++

Top-Events in Berlin

Top-Events in Berlin

Vor 25 Jahren, zum 50. Geburtstag, gab es gleich zwei große Feste. Auch am 29. August hätte wieder eines angestanden, im Verlagshaus am Moritzplatz, zum 75-Jährigen des Aufbau Verlags. Dazu sollten Autoren des Hauses aus ihren Werken lesen, ein eigens gedrehter Film über die Verlagsgeschichte wäre erstmals gezeigt worden. Auch wenn der Jubiläumstag am heutigen Sonntag ansteht, war die Feier zwei Wochen später terminiert, man wollte sicher gehen, dass alle Gäste aus den Sommerferien zurück sind. Umsonst.