Theater in Zeiten von Corona: Gongschläge statt Küsse

Die neue Theatersaison in Berlin beginnt nicht mit einem Paukenschlag. Aber doch mit einem Gong. Und der ertönt gleich mehrfach. In der Komödie am Kurfürstendamm im Schiller Theater nämlich, die am Mittwoch als erstes großes Theater der Stadt seinen Spielbetrieb wieder aufgenommen hat.

Zunächst gab es hier ja einen Missklang. Intendant Martin Woelffer hatte bereits zum vergangenen Sonntag zu einer großen Eröffnungsparty mit prominenten Gästen geladen. Musste aber kurzerhand wieder ausladen. Nicht weil es zu wenig Interessen gab. Es gab zu viele. Da konnte kein Sicherheitsabstand mehr garantiert werden. Und Woelffer wollte nicht als Superspreader dastehen. Das zeigt, wie ängstlich man am Theater nach den ersten Corona-Lockerungen ist.

Theater als Strandersatz

Mittwochabend steht Woelffer dann lächelnd am Eingang seines Hauses. Jedenfalls, so weit man das durch seine Schutzmaske mit Eigenwerbung sehen kann. „Strand Stadt Theater“ ist die Losung der Komödie. So hat man auf dem Vorplatz und im Foyer Klappstühle aufgestellt, im Zuschauersaal liegen wie beim Mallorca-Urlaub Handtücher über den Plätzen, die man nicht benutzen soll. Dazu ertönt Wellenrauschen aus Lautsprechern. Ein hübscher Ersatz für alle, die diesen Sommer nicht in Urlaub gefahren sind.

Wie beim Malle-Urlaub: Wo bereist Handtücher liegen, da soll sich der Gast bitte nicht niederlassen.

Foto: Peter Zander

Bevor dann René Heinersdorffs Fünfpersonenstück „Komplexe Väter“ mit den Fernseh-Promis Jochen Busse und Hugo Egon Balder wiederaufgenommen wird, kommt Woelffer erst mal selbst auf die Bühne. Er hätte nie gedacht, wieviel Freude es mache, den Satz „Willkommen im Schiller Theater“ zu sagen. Er verweist auch darauf, dass die Klimaanlage Umluft erzeuge, also keine Aerosol-Gefahr. Alles sei wie immer. „Nur haben Sie mehr Platz.“ Von den 1060 Plätzen sind nur 217 belegt. 300 wären möglich gewesen. Aber noch traut sich nicht jeder zurück.

Gongschlag statt Kuss

Dann kommt auch Stückautor und Regisseur Heinersdorff auf die Bühne und erklärt, wie der Sicherheitsabstand auf der Bühne funktioniere. In der Mitte steht eine Bank, auf der Balder und Busse öfter zusammen sitzen sollen. Das ist aber zu nah, deshalb stellt er links und rechts Schemel hin. Und auch Küssen ist tabu. Deshalb halte man es so wie im indischen Theater. Dort ist Küssen verpönt, stattdessen schlägt man einen Gong.

Auf dieser Bank sollten sich Jochen Busse und Hugo Egon Balder eigentlich ihr Duell liefern. Der Abstand ist zu gering, dafür hat man einen Ausweg gefunden.

Foto: Bo Lahola

So beginnt denn das Spiel um einen Erzeuger und einen Ziehvater, die sich nicht ausstehen können, aber zusammenraufen müssen, als die Tochter ihren neuen Freund vorstellt. Jeder Gong, also jeder Kuss-Ersatz, ist ein Lacher. Zumal Maike Bollow, offensichtlich noch nicht eingeprobt, beim ersten Gong noch sichtlich erschrickt.

Und auch sonst wird Corona immer mal wieder ironisch eingebaut. Wenn die Männer, statt sich in die Arme zu fallen, nur den Ellenbogen geben. Oder wenn Busse, bevor er mal laut wird, extra noch einen Meter zurückweicht.

Schwierig, wenn nur ein Drittel lacht

Das mit dem Abstand klappt dennoch nicht immer. Zuweilen hocken die beiden doch auf der Bank, merken das erst in der Szene und rutschen dann kleinlaut auf die Schemel weiter. Das muss sich noch einspielen. Und natürlich ist Komödie auf diese Weise recht schwierig zu spielen. Wenn nur ein Fünftel des Saales lacht, kommt nicht so schnell Stimmung auf.

Dennoch sind die meisten Gäste ganz offensichtlich glücklich, mal wieder Theater erleben zu dürfen. Zuletzt unterbricht Balder den Schlussapplaus: „Busse möchte noch was sagen.“ Und der verkündet dann im ihm eigenen trockenen Ton: „Wenn die Gesundheitssenatorin es erlaubt, dann spielen wir auch morgen wieder.“ Auch dafür dankbarer Applaus.

„Komplexe Väter“: Komödie am Kurfürstendamm im Schillertheater, Di-Sa, 20 Uhr, So 16 Uhr. Bis 30. August.