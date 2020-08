„Mein Altweibersommer“: Noch ein Präsent für Iris Berben

Am 12. August 2020 feiert Iris Berben ihren 70. Geburtstag. ARD und ZDF ehren unsere dreifache GOLDENE KAMERA-Preisträgerin mit zwei besonderen Filmen. Wir sprachen mit ihr über ihre Geburtstagspläne, freie Liebe, Drogenerfahrungen und die Herausforderungen der Schauspielerei.

Mit Geburtstagen ist das so eine Sache. Man kann nicht ohne Geschenk dastehen, etwas Originelles sollte es auch sein, aber passen muss es schon. Das Dilemma potenziert sich noch an einem runden Geburtstag, der entsprechend größer gefeiert wird. Und das gilt auch für Fernsehfilme, mit denen ein Star geehrt werden soll. Wie Iris Berben, die am heutigen Mittwoch unglaublicherweise schon 70 Jahre alt werden soll.

Das Alleinstellungsmerkmal dieser Schauspielerin lässt sich allein daran ablesen, dass zu ihrem Jubiläum nicht nur ein Fernsehfilm produziert wurde, eine Ehre, die ohnehin nur noch wenigen zuteil wird, sondern gleich von allen beiden großen Öffentlich-Rechtlichen Anstalten.

Kleine Flucht mit einem Rollenspiel

Das Zweite war Erster: „Nicht tot zu kriegen“ lief bereits am Montag. Die ARD darf sein Präsent zwar direkt am Geburtstag ausstrahlen. Doch während der ZDF-Film mit einer zweiten Ebene glänzte, die ironisch mit der Persona des Stars spielte, fällt „Mein Altweibersommer“ im Direktvergleich kläglich ab.

Großer Schreck gleich zu Beginn: Ebba gebiert ein Bärenjunges.

Die ARD bindet der Berben einen Bären auf. Und zwar buchstäblich: Gleich anfangs sieht man sie im Kreißsaal unter Schmerzen ein Baby gebären. Als sei man noch mal im Film „Miss Sixty“, wo sie sich bereits 2014 als reifere Dame künstlich befruchten ließ. Diesmal gebiert sie etwas echt Haariges: ein Bärenjunges. Schock. Schnitt. Und die Frau schreckt aus einem Alptraum auf.

Diese Ebba lebt eigentlich in dem, was man gut situierte Verhältnisse hält. Mit ihrem Mann Markus (Rainer Bock) hat sie gerade ein eigenes neues Unternehmen gegründet, das vegane Speisen für Koma-Patienten anbietet. Auch privat harmonieren sie gut, ganz im Gegensatz jedenfalls zu einem befreundeten Ehepaar, das sich bei einem gemeinsamen Essen fetzt.

Der Bär als Symbol unausgelebter Sehnsüchte

Aber etwas eingefahren ist ihre Ehe wohl auch. Etwas scheint Ebba zu fehlen. Als sie allein am Strand promeniert und dort einen winzigen Wanderzirkus entdeckt, spickt sie kurz ins Zelt. Sieht dort einen falschen Bären in der Manege. Und weiß: Das will ich auch! Kurzerhand schreibt das Drehbuch einen triftigen Grund vor, warum der Bärendarsteller sein Fell ablegen muss. Und schon zieht Ebba mit dem kauzigen Zirkusdirektor Arne (Peter Mygind) los. Ohne ihrem Mann zu verraten, wo sie ist.

Ebba büxt mit einem Wanderzirkusdirektor (Peter Myging) aus.

Der Bär in dir als Zeichen unausgelebter Sehnsüchte, das kennt man natürlich. Aus den Romanen von John Irving, die auch schon verfilmt wurden, „Hotel New Hampshire“ etwa, wo Nastassja Kinski in das Fell stieg. Mit der damals 23-Jährigen muss sich la Berben nun vergleichen lassen. Doch leider tapst nicht nur ihr Bär, sondern der ganze Film von Dustin Loose ziemlich ungelenk umher.

Ironisch ist hier nur der Filmtitel

Das Drehbuch stammt zwar von Beate Langemarck, die für Iris Berben zuletzt das starke Drama „Hanne“ geschrieben hat. Und auch „Mein Altweibersommer“ will sie ganz auf sie konzipiert haben. Die Geschichte erzählt aber doch eher eine Midlife-Krise einer, sagen wir, 50-Jährigen. Nur so ist zu erklären, dass die Frau noch mal eine Firma gründet. Dass die junge Tochter noch studiert. Und auch der üble Pole, der Ebba unterwegs vergewaltigen will, ist sonst, mit Verlaub, nicht sehr glaubwürdig.

Nein, bei diesem 70. sieht man mit dem Zweiten besser. Auch wenn es fast abgedroschen klingt: Die ARD hat Iris Berben mit diesem Präsent einen Bärendienst erwiesen. Frech, gewagt und ironisch ist hier eigentlich nur der Titel.

