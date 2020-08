„Wege des Lebens“: Odyssee durch die Wahrnehmung

Kinder, die sich um Eltern kümmern müssen und dabei vorschnell erwachsen werden, ja vergreisen, das ist ein Thema, das immer wieder berührt. Aber filmisch nicht immer überzeugt. Das war schon 2001 so mit „Ich bin Sam“ mit Sean Penn als dementem Vater. Und das ist auch nun so in „Wege des Lebens“, in dem Javier Bardem einen dementen Schriftsteller spielt, Leo, dessen Tochter Molly (Elle Fanning) sich um ihn kümmert.

Sie tut das aufopferungsvoll. Wobei jeder Weg, ob Friseur, Zahnarzt oder Supermarkt zu einer Odyssee wird. Wie die Studentin dabei ihr eigenes Leben auf die Reihe kriegen soll, erklärt der Film nicht. Auch nicht, warum sie sich so sehr bemüht. Wo er seine Tochter noch nicht mal erkennt.

Leo dämmert in einer eigenen Welt und in Erinnerungsfetzen, die als Rückblenden gezeigt werden: in warmem Rot die Trennung von seiner mexikanischen Jugendliebe (Salma Hayek), in kühlem Blau ein Urlaub in Griechenland, wo er für seine Kunst Reißaus vor der Familie nahm.

Regisseurin Sally Potter (2.v.r.) stellte ihren Film auf der Berlinale mit ihren Stars Salma Hayek, Elle Fanning und Javier Bardem (v.l.) vor.

Foto: Gregor Fischer / dpa

Ist die Demenz nur eine weitere Flucht? Und: Wo ist der geliebte Mensch, wenn er weit entfernt scheint? Das sind interessante Fragen, die Sally Potter anreißt, auf die sie aber keine Antworten hat. Sie begnügt sich mit der assoziativen Collage verschiedener Wahrnehmungsebenen.

Auch schauspielerisch überzeugt das nicht: Elle Fanning hat man schon deutlich nuancierter erlebt. Und selbst Javier Bardem hat in „Das Meer in mir“ mit beschränkten stilistischen Möglichkeiten schon viel kräftiger agiert. Schade.

Ein schönes Bild gibt es immerhin für den Horror der Demenz: Vor Leos schäbiger Bleibe rattert dauernd eine Hochbahn vorbei. Manchmal sieht es aber so aus, als ob der Raum an dem Zug vorbei „fährt“. Nichts läuft hier so, wie es soll.

Drama USA/GB 2019 109 min., von Sally Potter, mit Javier Bardem, Elle Fanning, Salma Hayek, Laura Linney