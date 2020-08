Iris Berben, die Patriarchin des deutschen Films, wird 70

Bei Damen verbietet es sich ja eigentlich, über das Alter zu sprechen. Schon vor fünf Jahren, zu ihrem 65., bügelte Iris Berben unsere Frage, wie sie damit umgehe, knapp ab: „Darf ich den Glückwunsch des ,SZ’-Magazins zitieren? ,Wir gratulieren herzlich und wünschen ihr alles Gute - zum Beispiel, dass sie nie wieder diese immer gleiche unverschämte Frage beantworten muss.“

Gleichwohl stellt sich die Frage selbst immer wieder. Nicht erst, seit sie Preise für ihr Lebenswerk erhält. Es fange ja damit an, „dass auf jedem Hautöl und auf allen Tropfen, die ich besitze, ,Repair’ steht. Wenn ich mein Badezimmer betrete, befinde ich mich also in einer Reparaturwerkstatt“, erzählte sie in ihrem Buch „Ein Jahr - ein Leben“, und das schon vor neun Jahren. Und heute seien es eigentlich nur noch die Älteren, die sie ansprechen: „Viele von den Jüngeren kennen mich nur noch aus einer Kosmetikwerbung.“

Als Mimin wie als Mutter ging sie ihren eigenen Weg

Da kokettiert Iris Berben freilich. Sie ist nach wie vor wohl die bekannteste Deutsche nach Angela Merkel. Und bei der Umfrage eines Meinungsforschungsinstituts, wer die beste deutsche Schauspielerin aller Zeiten sei, wurde sie auf Platz Zwei gewählt. Nach Romy Schneider. Aber noch vor Marlene Dietrich.

Am Mittwoch wird Iris Berben nun, kaum zu glauben, 70 Jahre alt. Das Alter scheint ihr nichts anhaben zu können. Ganz egal, ob ihr Geheimnis wirklich nur in drei Litern Wasser täglich besteht oder doch in der Kosmetik, die sie bewirbt.

Ihr Alleinstellungsmerkmal in der deutschen Filmlandschaft zeigt sich schon allein darin, dass man ihr zum Jubiläum nicht nur einen, sondern gleich zwei neue Fernsehfilme schenkt, einen in der ARD (am Mittwoch) und einen im ZDF (bereits Montag). Und Berbens besondere Art, mit der neuen Zahl vor der Null umzugehen, zeigt sich in der schönen Selbstironie, die man aus den Filmtiteln lesen kann: der eine heißt „Mein Altweibersommer“, der andere gar „Nicht tot zu kriegen“.

Sie nahm sich lange selbst nicht ernst

In letzterem ist sie sogar als einstige Filmdiva zu sehen, die mit ihrem Alter hadert und sich auf dem Sofa ihre alten Filme ansieht. Die Ausschnitte stammen wirklich aus ihren allerersten Filmen. „Ich war in den ersten 20 Jahren meiner Karriere nur ein hübsches Kind“, sagte sie einmal. „Als Schauspielerin hat man mich nicht ernst genommen, ich mich selber ja auch nicht.“

Im Vergleich mit Kollegen, die Schauspielunterricht nahmen und erst mal über Bühnen tingelten, verlief ihre Karriere eher sprunghaft und unkonventionell. Und oft hat sie selbst gedacht: „Da hast du dich aber ganz schön reingemogelt.“

Sie war dann zusammen mit Ingrid Steeger in „Zwei himmlische Töchter“ zu sehen, Michael Pfleghars Fortsetzung von „Klimbim“, mit der er die Comedy aus den USA importiert hat. Zu Zeiten des Neuen Deutschen Films und des Autorenkinos war das ein radikaler Bruch. Regisseure riefen reihenweise an und beschimpften sie, sagten, sie würden nie wieder mit ihr drehen, und ihre Karriere könne sie ohnehin vergessen.

Iris Berben ist dann eben einen anderen Weg gegangen. Und hat auch an der Seite von Diether Krebs wieder ein Millionenpublikum erreicht, mit „Sketchup“, deren Sketche noch heute regelmäßig wiederholt werden. Auch in „Das Erbe der Guldenburgs“, die deutsche Antwort auf „Dallas“, war sie mit dabei. Mochte die Hochkultur auch die Nase rümpfen über den Mainstream – das Publikum hatte Iris Berben längst auf ihrer Seite.

Aus dem Dornröschenschlaf gerissen

Aber erst mit der Krimireihe „Rosa Roth“ spielte sie sich ab 1994 frei und wurde nun auch als dramatische Schauspielerin erkannt. 19 Jahre lang hat sie diese Kommissarin gespielt und damit eine eigene Marke gesetzt. Immer mit Carlo Rola, ihrem langjährigen Leib- und Magenregisseur, der sie, wie sie selbst bekannte, aus einem „Dornröschenschlaf“ geweckt, der sie auch in anderen großen TV-Dramen besetzt und gefordert hat, wo sie als „Patriarchin“ brillierte oder auch als drogensüchtige Prostituierte in „Der Solist“ schockierte. Nur Kostümrollen, sei es als Bertha Krupp, Cosima Wagner oder Konsulin Buddenbrook, die liegen ihr nicht. Aber sonst scheint Iris Berben in allen Fächern zuhause zu sein.

Und längst ist sie ja nicht nur eine Schauspielerin. Sie nutzt ihre Popularität auch dafür, sich im Kampf gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemtitimus zu engagieren. Sie wurde so eine Stimme der Vernunft, ja des Gewissens.

Und 2010 dann sogar Präsidentin der Deutschen Filmakademie, ein Amt, in das sie eher reingerutscht ist, das sie anfangs noch zusammen mit Bruno Ganz bekleidet hat, aber bald schon alleine inne hatte. Und auch in dieses Amt, das sie 2019 an Ulrich Matthes weitergegeben hat, ist sie hineingewachsen und hat es dazu genutzt, um ihre Stimme zu erheben.

Privates gibt sie selten preis

Wenig dagegen gibt die Schauspielerin von ihrem Privatleben preis. Wenig von ihrer Mutter, die mit ihr den Vater in Detmold verließ, als sie vier war, und nach Portugal zog, als sie zwölf war. Wenig über die Jahre bei den Großeltern und auf den Internaten, aus denen sie mehrfach rausflog. Wenig über ihre Lebensgefährten. Nichts über ihren Selbstmordversuch mit 19. Und nie etwas über den Vater ihres Sohnes Oliver, den sie alleine aufgezogen hat und der ihr ein Rettungsanker in dieser Zeit wurde.

Längst arbeitet der Sohn selbst in der Filmbranche, nicht vor, sondern hinter der Kamera, als einer der erfolgreichsten Produzenten des Landes. Immer wieder produziert er auch Filme für seine Mutter, die auf diese Weise ihre ganze Bandbreite unter Beweis stellen kann. Auch einer der beiden Geburtstagsfilme, „Nicht tot zu kriegen“, ist eine Berben-Berben-Produktion. Und wie gut die zwei harmonieren, zeigt sich wohl auch gerade in der Freiheit, wie die Berben darin eine überspannte Mutter spielt, die ein desaströses Verhältnis zu ihrem Sohn hat.

Die innere Messlatte hochhalten

Manchmal, das hat sie auch schon 2011 in ihrem Buch verraten, wundert sich Iris Berben, „dass ich da bin, wo ich bin“. Als sei das alles nur zufällig passiert, eine Frage des Glücks und nicht des Talents. Dabei ist es natürlich die Persona Iris Berben, die diese Karriere erst möglich gemacht hat. Dieses Selbstbewusstsein, als Schauspielerin wie als Mutter, ihren eigenen Weg zu gehen. Immer wieder auch mit Erwartungen zu brechen und Neues auszuprobieren.

Sie ist noch immer bestens im Geschäft. Und straft alle Klischees Lügen, dass man als Frau ab einem gewissen Alter keine Rollen mehr erhält. Sie plagt eine ganz andere Angst: „Ich will aufpassen, nicht einfach Filme zu drehen, die nur gedreht werden, weil die Hauptdarstellerin Iris Berben heißt“, bekundet sie nun, zum Start ihrer beiden neuen Filme. „Ich will meine innere Messlatte hochhalten.“ Diese Freiheit hat sie sich, wie nur wenige ihres Fachs, hart erarbeitet.