Iris Berben zum 70.: Ein Filmspaß mit doppeltem Boden

„Du warst ein goldenes Mädchen. Und jetzt bist du alt.“ Das ist nicht gerade ein Kompliment, und schon gar nicht das, was man zu einem Geburtstag hören mag, erst recht nicht zu einem runden. Das aber sind genau die Worte, die Iris Berben, die am Mittwoch 70 Jahre alt wird, sich in ihrem neuen Film mit dem auch nicht eben schmeichelhaften Titel „Nicht tot zu kriegen“ anhören muss.

Und so wie hier hat man sie wohl noch nie gesehen. Ungeschminkt, mit dicken Ringen unter den Augen und verkniffener Miene: So stolziert sie – im Pelzmantel, so viel Klasse muss schon sein – in den Supermarkt, um Alkohol zu kaufen, den sie dann abends allein vor der Glotze trinkt. Und sich dabei ihre alten Filme anschaut.

Gleich zwei Figuren hadern mit ihrer Vergangenheit

Nein nein, das ist natürlich nicht die echte Iris Berben. Mit großer Selbstironie spielt die Schauspielerin, just zu ihrem Jubiläum, eine Filmdiva namens Simone Mankus, die aber, im Gegensatz zu ihr, jäh abgestürzt ist. Ihre besten Zeiten lange hinter sich hat. Und nun überlegt, ob sie nicht in die „Promi-Berghütte“ gehen soll. Eine fiktive Abart vom „Dschungelcamp“. Die Bilder im Fernsehen, sie zeigen aber schon die frühen Filme von Iris Berben.

Die Diva und ihr Bodyguard (Murathan Muslu):

Foto: ZDF und Alexander Fischerkoesen

Während die Diva verzweifelt an einem Comeback arbeitet, bei dem sie ausgerechnet mit einer Girlieband singen will, erhält sie immer wieder Drohanrufe und hässliche „Geschenke“ eines Stalkers. Ihr Sohn (Barnaby Metschurat), der sie auch managt, heuert schließlich, einen Leibwächter an.

So steht eines Tages Robert Fallner (Murathan Muslu) in ihrer Luxusvilla. Der kommt aus ganz anderen Verhältnissen, Welten prallen aufeinander. Und der Personenschützer hat mit eigenen Phantomen zu kämpfen: Eigentlich war er Polizist, hat aber bei einem Einsatz einen Dealer erschossen. Und der erscheint ihm nun pausenlos.

„Bodyguard“ auf deutsche Art

Klingt grob nach einem alten Film, den Sie auch schon mal auf der Fernsehcouch gesehen haben? „Nicht tot zu kriegen“ basiert zwar auf Franz Doblers Roman „Ein Schlag ins Gesicht“, erinnert aber nicht von ungefähr an „Bodyguard“ mit Whitney Houston und Kevin Costner. Regisseurin Nina Grosse, die auch das Drehbuch schrieb und Iris Berben erst kürzlich im Mehrteiler „Die Protokollantin“ inszenierte, hat daraus aber etwas ganz Eigenes gemacht.

Zerrüttetes Verhältnis: Die neutorische Diva und ihr nicht weniger neurotische Sohn (Barnaby Metschurat).

Foto: ZDF und Alexander Fischerkoesen

Weil sie permanent mit der Persona ihrer Hauptdarstellerin spielt. Mit den alten Filmen. Mit Fotos, die die Berben mit anderen Promis zeigt. Zu ihrem Filmsohn aber hat sie ein völlig zerrüttetes Verhältnis. Ganz anders als im realen Leben, wo Oliver Berben nicht wenige von Mutterns Filmen produziert hat. So auch diesen.

Die Jubilarin muss viel einstecken in diesem Film. Darf aber auch gehörig austeilen. Darf mal ganz launisch und biestig sein. Kann den harten Bodyguard aber auch erweichen. Und bekommt auch ihren großen Sanges-Auftritt, wenngleich nicht so goldkehlenhaft wie Whitney.

Ein gelungenes Präsent

Einmal sitzt die alternde Diva auch als Gast in einer Talkshow, und spätestens hier verschwimmen die Grenzen ganz. Auf die Frage, was ihr Geheimnis sei, meint sie selbstbewusst, sein hübsches Gesicht zeigen könne jeder. „Es geht darum, zu bleiben. Und das können die wenigsten.“ Keine Frage: Ein gelungenes Präsent zum 70. Nicht nur für den Star. Auch für die Zuschauer.

„Nicht tot zu kriegen“: ZDF, 10. August, 20.15 Uhr