Bernhard Schlinks neuer Erzählband: Schmerz und Schuld

As Jurist ist er längst im Ruhestand, als Autor ist er weiter tätig: Bernhard Schlink, der vor einem Monat 76 Jahre alt geworden ist.

Man muss sich trennen, muss loslassen können. Das ist kein leichter Prozess, oft ein langwieriger, auch schmerzlicher Prozess. Doch man muss sich dem aussetzen. Bernhard Schlink schreibt in seinem neuen Erzählband über lauter Verluste und Trennungen, über Trauer und Schmerz. Neun kurze Geschichten von letzten, aber auch vorletzten Dingen.

Ein Sterbenskranker will da noch ein letztes Mal seine erste Frau sprechen, traut sich aber nicht, direkten Kontakt aufzunehmen, und schickt ausgerechnet seine jetzige Frau vor, wegen der er sie einst verlassen hat. Ein Mann steht am Grab seines älteren Bruders, der sich mit seiner kranken Frau das Leben genommen hat, und sucht nach Gründen, warum sie sich so fremd geworden sind.

Ein Mitläufer der DDR steht am Grab seines besten Freundes, dessen Fluchtpläne er einst verraten hat. Er hat es ihm nie gestanden, hat sich so dessen Freundschaft erhalten. Aber nun will die Tochter des Toten dessen Stasi-Akte einsehen.

Geschichten über Verlust und Trauer

Lauter Abgesänge. Aber an derem Ende verabschiedet man sich manchmal von einer anderen Person als zu Beginn. Und es geht auch nicht nur um den Abschied von Nahe- und Nächststehenden, sondern auch von Erwartungen und Hoffnungen oder einfach von alten Vorstellungen und Weltbildern. Ein 70-Jähriger wird an seinem Jubiläum von einer Altersdepression erfasst und sucht noch einmal seine erste großen Liebe.

Einem anderen begegnet sie per Zufall - und ein lange gehütetes Geheimnis bricht plötzlich auf. Ein Mieter hat den Mord einer Nachbarstochter gesehen, will aber keine Zeugenaussage machen - weil er ihr aus Enttäuschung selbst den Tod gewünscht hat. Wie immer bei Schlink geht es auch um Schuld. Und um die Konfrontation mit der Vergangenheit.

Geschichten über Verlust, Trauer, Schmerz und Schuld

Auch der Autor hat einen großen Abschied hinter sich. Bücher schreiben war ja ein später Zweitberuf. Vor allem war er Jurist und hat jahrzehntelang Recht und Rechtsphilosophie gelehrt, ist aber inzwischen emeritiert. Die „Abschiedsfarben“ sind also, auch wenn sich der 76-Jährige mit dieser Bezeichnung wohl eher schwer tun, ein Alterswerk.

In dem es immer wieder um Rückblicke älterer Menschen und die Überprüfung eigener Ansichten geht. Sie wirken auch alle wie Rechtsfälle im Spannungsfeld zwischen moralischer und politischer Schuld. Wobei Schlink das Handeln seiner Figuren niemals selbst bewertet. Das Urteil überlässt er seinen Lesern.

Die lieben seine Bücher. Die Kritik dagegen ist oft gespalten und kritisiert seine einfache, oft schlichte, fast sachliche Prosa, die wenigen Farbtöne auf seiner Palette und die zuweilen holzschnittartig angelegten Figuren. Schlink begann 1987 zunächst mit Kriminalromanen, die seinem Hauptberuf noch ganz nah waren. Doch bald kamen auch andere, ernstere Werke hinzu. Immer wieder, in fast rituellem Zehnjahresabstand, hat Schlink auch die kleinere Form bedient, in den Erzählbänden „Liebesfluchten“ (2000), „Sommerlügen“ (2010) und nun „Abschiedsfarben“.

Auch als Film ein Welterfolg: „Der Vorleser“ mit Kate Winslet und David Kross.

Das Maß aller Dinge bleibt freilich sein Bestseller 1995 über die erste Liebe eines Schülers zu einer erwachsenen Frau, die Jahre später als KZ-Wärterin vor Gericht steht. „Der Vorleser“ machte 1995 Schlink auch international bekannt, nicht zuletzt durch die oscar-gekrönte Verfilmung 2008 mit „Titanic“-Star Kate Winslet.

Nicht von ungefähr erinnert gleich die erste der neun Erzählungen, eben jene über die DDR-Freunde, an den „Vorleser“: Wieder eine große Freundschaft, wieder ein „Verrat“ durch Verschweigen, wieder eine juristische Aufarbeitung, die man fast resigniert geschehen lässt. Und wieder eine Aufarbeitung jüngerer Vergangenheit. Und doch wirkt die Erzählung dagegen nur wie eine Variation, eine Spiegelung, ein Abglanz.

Einige Geschichten sind überfrachtet

Schlink wechselt in seinen Erzählungen die Perspektiven und Erzählhaltungen, schreibt mal aus der Sicht eines Mannes, mal aus der einer Frau, mal als personaler, mal als auktorialer Erzähler. „Ich habe mir eine Geschichte für dich ausgedacht“, sagt der Ich-Erzähler in „Geschwistermusik“, der längsten der sonst eher kurzen Geschichten. Da gibt der Autor auch seine eigene Arbeit preis.

Der Leser könnte nun sinnieren und spekulieren, wieviel Persönliches in Schlinks Geschichten steckt. Wenn es etwa gleich mehrfach um Verbindungen zwischen Deutschland und den USA geht (Schlink lebt teils in New York). Immer wieder werden auch Vorbilder als Stimulanz deutlich: ein Roman, ein Film oder auch nur ein Elton-John-Song.

Kann aus Falschem Richtiges werden?

Dabei kann Schlink seine Prosa auch mal mit zuviel intellektuellem Überbau überfrachten. In „Geliebte Tochter“ begleitet ein Mann liebevoll die fruchtlosen Bemühungen seiner lesbischen Stieftochter, ein Kind zu bekommen. Bis sie ihn eines Nachts betrunken macht – und danach schwanger wird. Wieder ein Ringen um Schuld und Reue.

„So oft wird aus etwas Richtigem etwas Falsches“, heißt es am Ende, und da blitzt wieder der Jurist durch: „Warum soll nicht ebenso aus etwas Falschem etwas Richtiges werden können?“ Doch der Autor bemüht dabei, als hätte er Schützenhilfe, nötig, nicht nur die Bibel, sondern auch noch Thomas Manns „Josephs“-Roman und Frischs „Homo Faber“. Viel Geschütz, viel Gepäck für so eine kleine Erzählung, die dadurch nicht größer wird.