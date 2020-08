Neue Abstandsregeln im Kino: Ab sofort wie beim Schachbrett

Berlin will als drittes Bundesland nur noch jeden zweiten Platz frei lassen. So wäre eine Saalauslastung bis zu zwei Drittel möglich.

Berlin. Eigentlich blickt die ganze hiesige Kulturbranche derzeit nach Salzburg. Dort läuft das erste große internationale Festival seit dem Corona-Lockdown. Und mit den Erfahrungen, die man dort macht, wollte man auch über die Zukunft der Bühnen und Kinos in Deutschland weiterentscheiden. Jetzt aber hat man doch nicht abgewartet.

Die Berliner Kinos zumindest ändern ihre Abstandsregelungen und folgen damit Nordrhein-Westfalen und Sachsen. Die haben bereits das Rauten- oder Schachbrettmuster übernommen, wie es schon in Österreich, der Schweiz, Frankreich, den Niederlanden, Dänemark, Finnland, Polen und der Ukraine gängig ist.

Neue Abstandsregeln in Berliner Kinos: Drittes Bundesland nach NRW und Sachsen

Bislang war in den Berliner Kinos, die seit 2. Juli wiedereröffnet haben, jede zweite Sitzreihe komplett leer, und in den verbleibenden mussten neben einem belegten Sitz je zwei frei bleiben. Das war gerade mal ein Fünftel der üblichen Plätze. Wirtschaftlich hat sich das in keiner Weise gerechnet. Die Kinos haben ihren Betrieb eigentlich nur aufgenommen, um ein Zeichen zu setzen. Und den Karren anzuschieben. Mit dem neuen Hygienekonzept dagegen, das in den kommenden Tagen in Kraft treten soll, ist nun eine Saalauslastung von bis zu zwei Dritteln möglich.

Christian Bräuer, der Vorsitzende der AG Kino.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Zuvor standen die Berliner Lichtspielstätten im intensiven Austausch mit dem Berliner Senat, Senatskanzleichef Christian Gaebler und dem Medienausschuss des Abgeordnetenhauses. „Mit der Anpassung wird anerkannt, dass Kinos über geeignete räumliche, organisatorische und technische Gegebenheiten verfügen, um Hygieneauflagen sehr gut umzusetzen“, sagt Christian Bräuer, Vorsitzender der AG Kino - Gilde deutscher Filmkunsttheater, die mehr als 300 Arthousekinos vertritt, und resümiert: „Die verantwortungsvolle Reduzierung des Mindestabstands im Kinosaal in Berlin ist ein wichtiges Signal für die gesamte Branche.“

Berlin ist damit das dritte Bundesland, das die neuen Abstandsauflagen einführen will. Entscheidend sei nun, dass auch in den anderen Bundesländern baldmöglichst vergleichbare Regelungen umgesetzt werden, um den hiesigen Kinomarkt wieder anzukurbeln. Erst dann werden sich auch Kinoverleiher wieder trauen, große Produktionen zu starten.

Mehr zum Thema: Christian Bräuer, der Botschafter der deutschen Kinos

Schon gewöhnungsbedürftig: Die Auslastung der Kinos wie hier bei der „Undine“-Premiere am 2. Juli.

Foto: Peter Zander

„Die Kinos“, so Bräuer, „haben nach der Wiedereröffnung bewiesen, dass sie um ihre Pflicht wissen, die behördlichen Auflagen sorgfältig und gewissenhaft zum Schutz der Gäste und der Beschäftigten umzusetzen.“ Das Kino ist sicher - das hatten zuvor schon zahlreiche Branchenvertreter und auch Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) immer wieder propagiert.

Kinos in Berlin: Ein Stück mehr Normalität

Weil man hier ja reglos im Saal sitze und nicht mit dem Nebenmann spreche, sondern nur nach vorne sehe. Bislang ist auch noch kein Fall bekannt geworden, dass sich ein Zuschauer in einem Kinosaal mit Covid-19 angesteckt hat.

Die bisherigen Abstandsregelungen haben nicht nur die großen Filmverleiher abgeschreckt, sondern auch einen Gutteil der Zuschauer. Die Vorstellungen waren zwar oft schnell ausverkauft – aber eben, weil so wenig Plätze zur Verfügung standen. Nicht wenige Kinobesucher fühlten sich in den leeren Sälen unwohl. Die Kinos hoffen jetzt auf ein Stück weit mehr Normalität. Auch die letzten Kinos, die bislang noch immer geschlossen haben, wollen jetzt wiedereröffnen. Der Zoo Palast hat bereits die Wiederaufnahme seines Betriebs zum

13. August angekündigt, die Astor Film Lounge folgt zwei Wochen später.

Die Entwicklung werden auch die Berliner Theater aufmerksam verfolgen. Denn auch hier öffnen dieser Tage die ersten Häuser. Und auch die hoffen, bald mehr Gäste aufnehmen zu können.