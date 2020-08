Salzburg in Berlin: Die Festspiel-Eröffnung live im Kino

Am 1. August wurden die 100. Festspiele in Salzburg eröffnet. Das war auch aus der Ferne live zu verfolgen: in zwei Berliner Kinos.

Alle schauen jetzt nach Salzburg. Denn die Festspiele der Domstadt, die am Sonnabend eröffnet wurden, sind das erste große internationale Kultur-Event, das nach dem Corona-Lockdown wieder stattfindet. Unter strengen Sicherheitsbestimmungen. Aber doch nicht so streng wie in Deutschland.

In Österreich gilt nur ein Mindestabstand von einem Meter. Deshalb ist das Festival auch ein Testlauf für die hiesige Kulturbranche: Wenn sich dort niemand mit Covid-19 ansteckt, könnten bald auch die Auflagen für deutsche Theater gelockert werden.

Festlich gekleidet ins Kino

Dass die Festspiele 2020 ihr 100-Jähriges feiern, ist da fast Nebensache. In jedem anderen Jahr wäre das groß gefeiert worden, wären die Karten noch begehrter gewesen. Doch an die war ohnehin kaum ein Herankommen: weil ja nur die Hälfte der üblichen Zuschauer zugelassen sind. Dafür konnte man Salzburg auch bequem in Berlin genießen. Dort haben gleich zwei Kinos, der Delphi Filmpalast und das Filmtheater am Friedrichshain, die Premieren von „Elektra“ und „Jedermann“ übertragen.

Oper meets Hitchcock: Elektra vor der Wand mit den Duschen, an der überall Blut klebt.

Foto: Barbara Gindl / picture alliance

Der Großteil des Publikums im Delphi kommt denn auch festlich gekleidet wie zu einem Opernbesuch. Die Gäste verlieren sich etwas im Zuschauerraum, wie auch in dem der Felsenreitschule, auf die man anfangs blickt. Dort ist indes nur je ein Platz dazwischen leer, nicht ganze Reihen wie hier.

Antikes Drama zum Greifen nah

Dafür ist der Vorteil im Kino evident: Bei der grandiosen Neuinszenierung von Richard Strauss’ Oper „Elektra“ ist man, dank der ausgefeilten Bildregie der beteiligten TV-Sender, ganz nah dabei beim Familiendrama zwischen Klytämnestra, die ihren Mann Agamemnon gemeuchelt hat, und ihrer Tochter, die diesen Mord rächen will. Das antike Drama, zum Greifen nah.

Regisseur Krysztof Warlikowski hat auf die riesige Bühne eine ultramoderne Poollandschaft gehievt, mit einem Wasser, in dem man mal die Beinchen taucht (bei der Sommerhitze sicher ganz erholsam für die Sänger), in dem man aber auch sinnbildlich die Hände in Unschuld wäscht. Dabei klebt an den Duschwänden im Hintergrund überall Blut. Die antike Tragödie als Hitchcock- „Psycho“. Dabei erscheint Elektra der tote Vater als stummes Mahnmal wie bei „Hamlet“.

Beschränktes Publikum: Wegen der Corona-Auflagen darf im Schnitt nur jeder zweite Platz besetzt werden.

Foto: Barbara Gindl / dpa

Die Männer bleiben etwas blass in dieser Oper, das hat Strauss schon so komponiert, und die wenigen Auftritte kann schon Derek Welton als rächender Bruder Orest kaum füllen, erst recht nicht Michael Laurenz, der als Ägisth noch der gefürchtete Königsmörder sein sollte.

Ganz groß dagegen ist Ausrine Stundyte, die sich als Elektra die Wut aus dem Leib schreit, dass es eine Lust ist. Und Tanja Ariane Baumgartner, die als Klytämnestra ebenso stimmgewaltig zurückschlägt. Divenduell der Spitzenklasse. Beim Gemetzel am Ende fließt dann massig Blut über die Duschwand.

Beim Schlussapplaus fällt jedes Sicherheitsdenken

Man könnte sinnig hinterfragen, ob hier auch Corona mitverhandelt wird. Die Schreckherrschaft Ägisths als Lock­down, den man mit Inbrunst beenden will. Am Ende der furiosen Aufführung aber vergessen alle Beteiligten jedwede Corona-Vorschrift und halten beim Verbeugen wie üblich Händchen. Ausrine Stundyte umarmt den Dirigenten Franz Welser-Möst sogar innig. Das trübt die ganze Freude, dass es endlich wieder los geht mit dem Kulturbetrieb, doch wieder, wenn Kulturschaffende mit den Auflagen so lax umgehen wie die Corona-Leugner-Demonstranten in Berlin.

Ein letztes Tänzchen: Tobias Moretti als Jedermann und Caroline Peters als Buhlschaft im „Jedermann“.

Foto: Barbara Gindl / dpa

Und als sei Corona noch nicht genug, spielt beim Jubiläumsfestival in Salzburg auch das Wetter nicht mit. Die Open-Air-Vorführung des „Jedermann“ mit Tobias Moretti in der Titelrolle und Caroline Peters als Buhlschaft muss wegen aufkommenden Gewitters kurzfristig verlegt werden.

Auch das Wetter spielt dem Festival einen Streich

Wer glaubte, im Freien sei Theater doch unproblematischer, muss dann doch ins Große Festspielhaus ziehen. Der Kinozuschauer dagegen darf das Ambiente des Domplatzes genießen. Aber nur als Aufzeichnung der Generalprobe vom Vortag.

Hofmannsthals Stegreifspiel wird ganz klassisch inszeniert. Und ohne jede aktuelle Anspielung auf Corona. Das braucht es in dem Fall vielleicht auch nicht. Die Geschichte vom Tod, der sich seine Leben holt, ist älter als Corona. Wiewohl Jedermann als einer, der nicht glauben dran, dass er schon an der Reihe ist, um zu sterben, auch irgendwie der Inbegriff der derzeitigen Corona-Leugner ist.