Von einem, der auszog, den Buddhismus zu lernen

Die Selbstfindung über den Buddhismus ist in den letzten Jahren zum Doku-Trend avanciert. „Weltreise mit Buddha“, der erste Film des Münchner Regisseurs Jesco Puluj gehört nun auch dazu. Zufriedenheit und Glück möchte der Filmemacher finden, auch ein bisschen die Religion verstehen. Der 30-Jährige ist für seinen ersten Dokumentarfilm über 65.000 Kilometer gereist und hat dabei die Praktiken der Religion erforscht – und sich selbst in ihnen versucht.

Die Bilder sind vielfältig: In den Bergen Thailands begegnet er dem kanadischen Mönch Julien, der einsam in den Bergen meditiert und dabei sehr zufrieden wirkt. In . In Tokyo besucht er ein buddhistisches Rockkonzert, in Irland trifft er auf einen abgeklärten Deutschen („Der Buddhismus ist ein historischer Haufen Staub!“), dessen moderne Kälte Pului irritiert.

Er will mehr Spiritualität. In Nepal gerät er in ein Nonnenkloster. Puluj ist transparent, neugierig, unvoreingenommen. Die Nonnen schenken ihm allerdings keine Beachtung. Die Buddhistinnen versuchen, sich von der Beeinflussung der Außenwelt so wenig wie möglich beeindrucken zu lassen.

„Weltreise mit Buddha“: Der Trailer zum Film“

Die meisten Praktiken überraschen nicht, interessant ist aber die missionarische Arbeit chinesischer Mönche, deren Tätigkeit bis nach Botswana reicht. Mit einem weissagenden Buddha-Roboter und Animationsfilmen ernten sie zumindest sehr viel Wohlwollen. Und die „Meditation Centres“ erinnern an ungehübschte Yoga-Retreats.

Verirrung in Achtsamkeits-Philosophien

Zuletzt geht Puluj selbst ins Kloster. Für drei Wochen „chantet“ er von morgens bis abends, aber glückselig macht ihn das nicht. Man hat das Gefühl, der Regisseur kann sich nicht ganz auf die Lehren einlassen, er wirkt distanziert. Doch er ist nicht verschlossen, nur ehrlich.

Mit Juliens Definition kann er sich schließlich anfreunden. Die buddhistische Werte sind menschliche Werte: Die anderen schützen und achten und sich von den eigenen Unzufriedenheit nicht auffressen lassen. Mit dieser Auslegung eines „Wertesystem“, das eigentlich selbstverständlich sein sollte, verliert er sich ein wenig an Achtsamkeits-Philosophien. Der Film ist dem Buddha in uns gewidmet. Da Puluj sich durch seine Reise aber spirituell nicht wirklich verändert zeigt, wirkt diese Widmung etwas gewollt und kitschig.



Dokumentarfilm Deutschland 2020, 83 min., von Jesco Puluj