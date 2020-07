Blockbuster verschoben: Ist der Kinosommer noch zu retten?

Top-Events in Berlin

Alle Hoffnungen ruhten auf „Tenet“, dem neuen Film von Christopher Nolan, der nicht erst seit seinen „Batman“-Filmen als Garant fürs Blockbusterkino gilt. „Tenet“ sollte, so die Hoffnung der deutschen Kinobranche, die Massen in die wieder eröffneten Lichtspielhäuser ziehen. Die bleiben derzeit eher aus. Wegen des Sommers. Weil man sich in geschlossenen Räumen noch immer etwas unsicher fühlt. Aber auch, weil derzeit wenig gute Filme anlaufen.

Fast zu viele Erwartungen wurden da in Nolans fast als Heilsbringer beschworenen Science-Fiction-Film gesetzt. Aber nun ist „Tenet“ selbst ein Opfer der Pandemie. Der Filmstart wurde schon mehrfach verschoben, vom 30. Juli auf den 12., dann auf den 27. August. Und nun wird er erst mal ganz ausgesetzt, wie das Hollywoodstudio Warner Bros. kürzlich verkündete.

Düstere Prognosen für die Kinobranche

Auch der Disney-Konzern verschiebt die gleichfalls für August vorgesehene Neuverfilmung von „Mulan“ auf unbestimmte Zeit. Und verdeutlicht zugleich, dass auch die Fortsetzungen von Kassenhits wie „Star Wars“, „Avatar“ oder die Marvel-Comicfilme erst mal auf Eis liegen. Solange in den USA die Kinos geschlossen bleiben, werden die Studios ihre neuen Werke nicht in anderen Ländern starten. Das ist nachvollziehbar. Und doch ein verheerendes Zeichen. Denn es ist völlig unklar, wann sich die Lage in den USA ändern wird. Einige Prognosen gehen schon davon aus, dass die Kinos dort erst Mitte nächsten Jahres wieder öffnen. Falls es dann noch Kinos gibt. Und die nicht längst alle pleite sind.

Ebenfalls auf Eis gelegt: Die neue Realverfilmung des Disney-Animationsfilms „Mulan“.

Foto: Uncredited / picture alliance/AP Photo

Hierzulande darf man zwar schon wieder ins Kino. Aber ohne neue Ware aus Hollywood befürchten auch viele deutsche Kinobetreiber in den Ländern, dass der gesamte Kinosommer zusammenbrechen könnte. Einzelne Betreiber wie Hans-Joachim Flebbe, dem Begründer der Astor Film Lounges, aber auch der Hauptverband Deutscher Filmtheater HDF Kino warnen vor einem Kinosterben. Da kommt eine Studie gerade zur rechten Zeit, der HDF beim Hermann-Rietschel-Institut der Technischen Universität Berlin in Auftrag gegeben hat.

Eine Studie belegt: Das Kino ist sicher

Schon zuvor haben viele Branchenvertreter behauptet, dass das Kino sicher sei. Bislang war auch noch von keiner Infektion zu hören, die in einem Lichtspielhaus erfolgt wäre. Die Studie belegt das nun auch: In einem Kinosaal ist die Aerosolkonzentration und damit eine mögliche Übertragung von Corona-Viren niedriger als in einem zum Vergleich herangezogenen Büroraum. Un­tersucht wurden dafür zwei Säle des Alhambra-Kinos im Wedding mit 342 und 148 Plätzen. Im Kino wird eben, im besten Fall, nur geschaut und geatmet, in Büros dagegen auch gesprochen.

Der HdF fordert deshalb eine Lockerung der Sicherheitsabstände, wie sie etwa auch in Österreich, Frankreich und der Schweiz gilt. Derzeit können Kinos in Deutschland nur 20 bis 30 Prozent ihrer Sitzplätze anbieten, der Rest muss frei bleiben. Damit aber können die Kinos keine Gewinne erwirtschaften. Und bei einer so geringen Auslastung zögern auch viele europäische Verleiher, ihre Filme zu starten. Weil die Einspielergebnisse entsprechend mager ausfallen. Wenn man den Sicherheitsabstand von 1,50 Meter auf nur einen Meter verringern dürfte, könnte ein Kino mit einer Schachbrett-Platzierung schon die Hälfte seiner üblichen Sitzplätze anbieten.