Thomas Hermanns: „Der Wagen muss jetzt angeschoben werden“

Die Auszeit hat ein Ende. Seit 13. März sind alle Bühnen Berlins corona-bedingt geschlossen. Nach weiteren Lockerungen dürfen sie wieder öffnen, wenn auch unter extremen Sicherheitsbedingungen, die einen Spielbetrieb nicht rentabel machen. Als erste Kleinkunstbühne der Hauptstadt nimmt der Quatsch Comedy Club am 6. August seinen Spielbetrieb wieder auf. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Die Comedy-Bühne hat es aber auch vergleichsweise leicht: Hier steht immer nur ein Talent auf der Bühne. Wir sprachen den Betreiber Thomas Hermanns in seinem Theater.

Berliner Morgenpost: Herr Hermanns, Sie öffnen am 6. August wieder. War das ein Sport, wollten Sie der Erste sein?

Thomas Hermanns: (lacht) Wir sind mutig die Ersten. Wir wollen damit keinen übertriebenen Ehrgeiz in der Krise zeigen. Aber wir wollten das so schnell wie möglich hinkriegen. Nicht nur wegen der Zuschauer, auch wegen der Künstler. Die sitzen jetzt alle zuhause rum. Für die Solo-Selbstständigen wird das jetzt schon eng. Ich begreife mich da schon als Arbeitgeber und will so schnell wie möglich am Start sein. Das ganze Hygiene-Konzept haben wir schon Ende Mai konzipiert. Damit wir ab dem Moment, ab dem es möglich ist, loslegen können.

Zumindest auf der Bühne sind Sie im Vorteil. Da steht bei Ihnen immer nur einer.

Das stimmt. Wir sind keine Oper, kein Musical, keine Tanzcompagnie. Auf der Bühne ist die Sicherheit also immer garantiert. Und unten sieht es jetzt eigentlich auch ganz schick aus. Schicker, als ich gedacht hätte. Normalerweise sitzt man ja im Theater eher zu eng aufeinander und denkt, es wäre schön, wenn noch etwas mehr Platz wäre. Jetzt ist das fast ein exklusives Cabaret. Wirtschaftlich ist das natürlich knapp berechnet.

Wieviel Plätze können Sie jetzt bieten? Und lohnt sich das überhaupt für Sie?

Die Auslastung hängt davon ab, ob ein Gast allein kommt oder eine fröhliche WG. Das pendelt zwischen 120 und 150 Plätzen. Normalerweise haben wir 300, das ist knapp unter der Hälfte. Wir haben noch Glück, weil wir durch den Rang einen natürlichen Abstand haben. Rentieren tut sich das nicht. Selbst wenn es nach den derzeitigen Verordnungen ausverkauft ist, wird das eher ein Nullsummenspiel. Aber der Wagen muss angeschoben werden. Das sagen auch alle anderen Bühnenbetreiber, mit denen ich im Austausch bin. Die Hoffnung ist, dass die Infektionszahlen stabil niedrig bleiben und wir immer ein paar Stühle mehr dazu stellen können. So dass wir langsam auf unsere alten Kapazitäten hinarbeiten können. Wir müssen jetzt auch ran. Die Pause war lang. Wenn man jetzt nicht anfängt und schaut, wie die Zuschauer kommen und die Zahlen sich entwickeln, wird das nie was. Aber das ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen: Wir tun alles dafür, dass die Leute bei uns sicher sind. Aber der Staat muss auch seinen Teil dazu beitragen, dass die Bühnen nicht alle vor die Grütze gehen.

Und was ist Ihre Prognose: Werden die Zuschauer kommen?

Also in Berlin habe ich ein gutes Gefühl. Der Berliner ist ja sehr pragmatisch und selbstbewusst, der hat schon viel hinter sich und ist deutlich weniger ängstlich als der Münchner oder der Stuttgarter. Deshalb glaube ich, dass die Show hier genauso läuft wie immer. Man muss das natürlich genau beobachten. Aber ich glaube, was wir verkaufen, wird gerade extrem gebraucht und gewollt. Gerade jetzt wollen die Leute nach all den schlimmen Nachrichten einfach mal vergessen. Und dafür sind wir da. Wir waren lange genug ernst. Und die Normalität, die sich in der Pizzeria ja schon wiedereingestellt hat, die muss sich jetzt auch im Theater auch einstellen. Ich bin ganz froh, dass ich schon wieder aufmachen darf. Wenn ich eine Konzerthalle hätte oder gar einen Musikclub, dann säße ich jetzt auch anders hier. Das Gefühl, dass es wieder losgeht, hat was irre Befreiendes. Das ist einfach schön, wenn das Theater nicht leer steht.

Ist das lustig? Mancher Comedian trat in Autotheatern auf, wie hier Ingo Appelt am 27.Juni 2020 in Hattingen auf.

Gerade wird diskutiert, ob man die Sicherheitsabstände nicht wie in anderen Ländern verringern kann. Dabei wird immer das Argument angeführt, in Kinos und Theatern sitze der Zuschauer ja still da und spreche nicht. Bei Ihnen ist das anders. Ihr Gast soll lachen, Ihr Gast soll prusten. Und schon sieht man überall Aerosol-Wolken. Muss der Deutsche jetzt gemäß dem alten Klischee zum Lachen in den Keller gehen?

Jaja, der korrekte Deutsche, der sich und andere vor dem Humor schützt. (lacht) Nein, das wird es bei uns nicht geben. Wir haben fünf Clubs in fünf Bundesländern, wir haben deshalb auch fünf unterschiedliche Verordnungen, die sich minütlich ändern. In München hieß es noch vor drei Wochen, das Publikum muss mit Mundschutz im Saal sitzen. Wenn das so ist, habe ich gesagt, dann machen wir nicht auf. Ein Comedy Club, in dem die Leute in ihre Maske lachen, das wird es bei uns nicht geben. Dank der Abstände kann jeder prusten, wie er will.

Und wie ist es mit den Comedians? Müssen die alle lernen, wie man spuckfrei performt? Muss der Humor noch trockener werden?

„Noch trockenerer Humor“, das wäre ein toller Slogan von uns. Darf ich den klauen? (lacht) Nein, es wäre ein Alptraum, wenn bei uns ein Comedian mit Mundschutz auf die Bühne ginge. Aber das ist glücklicherweise nicht nötig, auch in Bayern nicht. Da hat sich die Anordnung schon wieder geändert. Klar, es gibt Kollegen mit feuchter Aussprache. Wenn die wie sonst am Rand stünden, dann wäre in der ersten Reihe durchaus Spuckgefahr. Wir haben den Performerpunkt deshalb über einen Meter zurückgelegt.

Keine Masken, kein Abstand: Der Comedian Markus Krebs am 1. Juli in Bottrop-Kirchhellen auf der Ersten-Nach-Corona-Veranstaltung mit mehr als 100 Gästen.

Wird das ein neuer Berufszweig für Logopäden, wie man spuckfreie Comedy macht?

„Spuckfrei für Anfänger!“ (lacht) Bei unseren Performern würde ich sagen, 95 Prozent haben trockenen Humor. Aber fünf Prozent spucken. Die wissen aber, wenn sie das hier lesen, wer sie sind. Und von denen erwarte ich, dass sie ihren Speichelfluss etwas zurückhalten. Man kann auch zwei Meter zurücktreten und noch lustig sein. Und wir haben genug Platz auf der Bühne. Aber die, die das betrifft, haben sich dazu sicher schon selbst ihre Gedanken gemacht.

Was glauben Sie, wird jetzt jeder Witze über Corona machen? Oder ist das etwas, das man tunlichst vermeiden sollte?

Ab dem Moment, wenn die Gäste das Theater betreten, sollen sie das Ganze vergessen können. Du kannst nicht lachen, wenn du im Kopf noch Corona hast. Bei uns gibt es ja den Wechsel zwischen Moderator und Act. Die Moderatoren werden das wohl aufgreifen, weil es ja zu ihrem Job gehört, alles, was im Raum ist, was im wahrsten Sinn des Wortes in der Luft liegt, zu thematisieren. Und es extra nicht zu erwähnen – das wäre verkopft. Der Act muss es aber nicht thematisieren. Und so richtige Corona-Brüller habe ich auch noch nicht gesehen. Das geht entweder in die Richtung „Wir haben viel getrunken und meine Ehe ist am Ende“ oder „Wie dekoriere ich mein Regal für die Videokonferenz?“ Mehr kommt da nicht.

Gute Gags brauchen zeitlichen Abstand?

Ganz genau. Ich erinnere mich an andere Krisen, über die wir Gags machen durften oder mussten. Lady Di war so ein Fall oder der 11. September. Da haben auch alle darauf gewartet, wer den ersten Gag macht und wie der temperiert ist. Und das dauerte ein bisschen. Ein guter Gag ist nicht nur eine humorige Beobachtung, der muss auch zünden.

Hermanns 2002 bei der Eröffnung des Quatsch Comedy Clubs in Berlin.

Gibt es Themen, bei denen Ihnen das Lachen vergeht, wo der Spaß buchstäblich aufhört?

Das ist ein großes Thema. Und mein Credo ist: Man darf über alles Gags machen. Wirklich über alles, auch über Randgruppen. Aber je höher das Tabu, desto besser muss der Gag sein. Es gibt die brillantesten Gags über Tod, Krankheit und Verzweiflung. Und die Themen müssen auch alle bearbeitet werden. Aber wenn du einen schlechten Gag hast, dann meckern die Leute nur im Kropf: Huch, jetzt hat er’s gesagt. Aber das ist kein Bauchlacher, das ernährt dich nicht. Ein flauer Gag bei einem hohen Tabu löst eher ungute Reaktionen aus. Und in der heutigen Zeit wird so ein Gag dann oft aus dem Zusammenhang gerissen, auf den sozialen Medien debattiert und schon hast du einen Shitstorm. Deshalb sind wir schon etwas vorsichtig geworden bei den großen Themen. Was ich schade finde. Aber ich kann’s verstehen. Das ist heute noch eine ganz andere, relativ komplexe Ebene der Comedy: hier das, was im Saal passiert, und da die mediale Verarbeitung auf Social Media und was das mit dem Image des Künstlers macht.

Hat man da überhaupt noch Lust, Gags zu machen? Legt man sich da nicht schon selbst einen inneren Maulkorb an?

Nein, nein. Comedians sind ja per se Trotzköpfe. Du wirst nicht Comedian, wenn du besonders harmoniesüchtig bist. Die lassen sich das nicht nehmen. Aber es gibt ein erhöhtes Bewusstsein darüber, dass gewisse Aussagen zu Shitstorms führen können. Man kann sagen: Wer heute noch keinen Shitstorm hatte, ist kein richtiger Comedian. Das gehört fast schon dazu in der, sagen wir mal, modernen Debattierkultur.

Wie haben Sie die Zeit des Lockdowns erlebt? War das auch mal schön, so eine Auszeit zu haben? Oder haben Sie, wie so viele, im Krisenstatus mehr denn je gearbeitet?

Alle, die wie ich ständig mit dem Köfferchen durchs Land jetten, um Unterhaltung zu machen, fanden das sicher schön, auch mal ausatmen zu können. Andererseits: An meinem letzten Arbeitstag am 13. März habe ich tags noch an einem Kinofilm gedreht, der abgebrochen wurde. Abends wurde dann das Theater geschlossen. Und plötzlich waren auch all meine Jobs beim Fernsehen weg. Das schlug gleich auf drei Ebenen ein. Das macht einen sehr demütig, wenn man als Freiberufler nach 30 Jahren miterleben muss, wie schnell sich der Terminkalender leeren kann. Und dann war ja auch die Lage des Betriebs sofort akut. Wir mussten gleich Förderungen, Kreditbewilligungen und Kurzarbeit beantragen. Da gab es keine Verschnaufpause. Einerseits hatte man nichts zu tun. Und andererseits musste man die Firma retten. Unser Beruf ist eh schon schizophren, aber so hart war‘s noch nie.