Kein roter Teppich, kein Publikum, keine Oper

Eigentlich hätten in Bayreuth am 25. Juli die Richard-Wagner-Festspiele beginnen sollen. Doch wegen Corona ist alles anders

Der morgige 25. Juli ist ein denkwürdiger in Bayreuth: kein roter Teppich auf dem Grünen Hügel, keine Fanfaren, keine Kanzlerin. Zum ersten Mal in der Nachkriegsgeschichte der Richard-Wagner-Festspiele fällt Deutschlands berühmtestes Opern-Festival aus – wegen Corona. „Da fließt schon die eine oder andere Träne“, sagt Festspiel-Geschäftsführer Holger von Berg. Doch ganz ohne den Meister sollen die Wagnerianer auch in diesem Jahr nicht bleiben: In der Villa Wahnfried, dem früheren Wohnhaus Richard Wagners, veranstalten die Festspiele am Sonnabend ein Konzert mit den Bayreuther Sängerstars Camilla Nylund und Klaus Florian Vogt, das von Musikdirektor Christian Thielemann dirigiert wird und live auf BR-Klassik übertragen werden soll.

Tränen könnten auch beim Blick auf die Finanzen fließen: 15 Millionen Euro kostet die Corona-Krise die Festspiele allein an Einnahmeverlusten. „Die Bayreuther Festspiele sind traditionell zu etwa 65 Prozent aus Eintrittskarten finanziert. Und diese Einnahmen – um die 15 Millionen Euro – fehlen natürlich vollkommen, wenn die Festspiele ausgesetzt werden müssen“, sagt von Berg. „Für dieses Jahr wird der Etat reichen, um die Kosten zu decken. Aber keiner weiß, was 2021 sein wird. Können wir die Festspiele durchführen? Wenn ja, wie viele Zuschauer dürfen kommen und wie viel Geld können wir einnehmen?“

Trotz der Corona-Pandemie planen die Festspiele das kommende Jahr ausgerechnet mit Richard Wagners großen Chor-Opern, wie der kommissarische Geschäftsführer Heinz-Dieter Sense sagt. Er vertritt die schwer erkrankte Festspielchefin Katharina Wagner bis zu ihrer für den Herbst angekündigten Rückkehr. Geplant sind eine Neuproduktion des „Fliegenden Holländer“ mit der ersten Dirigentin in der Bayreuther Geschichte, deren Name noch ein Geheimnis ist, außerdem der „Lohengrin“, die „Meistersinger von Nürnberg“ und der „Tannhäuser“. Parallel dazu sollen die Proben für den „Ring des Nibelungen“ von Regisseur Valentin Schwarz laufen, der in diesem Jahr Premiere feiern sollte und auf 2022 verschoben wurde.

Vor allem Chorgesänge gelten in Zeiten von Corona als besonderes Risiko, weil sogenannte Aerosole beim Singen bis zu eineinhalb Meter nach vorn ausgestoßen werden. „Außerdem ist die Frage: Wie realisieren wir Abstandsflächen auf der Bühne zwischen Solisten, Choristen, Statisten und den Technikern?“, sagt von Berg, der die Festspiele im Frühjahr 2021 verlässt, weil sein Vertrag nicht verlängert wurde. Und das sei nicht das einzige Problem: „Ein Großteil unseres Publikums gehört aufgrund des Alters zur Risikogruppe“, sagt er. „Wenn die Abstandsregeln auch in zwölf Monaten noch gelten, wird das alles schwierig. Dann dürften 329 Zuschauer in das Festspielhaus – statt knapp 2000. Selbst wenn die Hälfte der Plätze besetzt wäre, würde das immer noch eine Mindereinnahme von rund acht Millionen Euro bedeuten.“ Aber es helfe ja nichts, den Kopf in den Sand zu stecken, so von Berg. „Wir sind hier nicht bei ,Wünsch Dir was!’, sondern bei ,Mach was draus!’“