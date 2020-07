Rufus Wainwright: Pfeif auf die Regeln

Der Paradiesvogel von einst ist leicht ergraut, zeigt sich aber in alter Größe: Rufus Wainwright.

Seit acht Jahren hat Rufus Wainwright kein Pop-Album mehr rausgebracht. Jetzt meldet sich der Kanadier mit „Unfollow the Rules“ zurück.

Acht Jahre sind eine lange Zeit. Zumal in der schnelllebigen Welt des Pop. Rufus Wainwright hat 2012 mit „Out of the Game“ sein letztes Album als Singer/Songwriter herausgebracht. Danach schien er tatsächlich ,aus dem Spiel’. Schien zumindest für den Pop verloren.

Er hat eine zweite Oper, „Hadrian“, komponiert, seine erste, „Prima Donna“, erschien 2015 auch als Tonträger. Und ein Jahr später folgte mit „Take All My Loves“ das Album seiner Shakespeare-Sonette, die der Kanadier 2009 für eine Robert-Wilson-Inszenierung am Berliner Ensemble vertont hat.

Fulminantes Pop-Comeback nach langem Klassik-Exil

Jetzt aber meldet sich Wainwright, der übermorgen 47 Jahre alt wird, wieder mit einem Pop-Album zurück, das den sinnigen Titel „Unfollow the Rules“ trägt. Die Songs, sagt er, seien ihm in den Sinn gekommen, wann immer er mal wieder frustriert war von Regisseuren, Dirigenten, Opernhäusern. Oder dem Klassikbetrieb als Ganzem. Dann zog er sich gern in ein stilles Kämmerlein zurück und wünschte sie alle singend zum Teufel.

Das neue Album: „Unfollow the Rules“

Den Titel kann man freilich auch in anderer Hinsicht als Kurswechsel verstehen. Der offen schwule Paradiesvogel, der schon immer zu Kitsch und Camp, zu Pomp und Pathos neigte, wollte 2007 mit „Release the Stars“ kommerzieller werden und endlich auch beim ganz großen, heteronormativ-konservativen Publikum durchstarten.

Das ist ihm nicht gelungen. „Out of the Game“ war dann wie ein letztes Tänzchen, bevor er sich in Richtung Klassik zurückzog. Auch auf kommerzielle Hit-Nummern scheint er jetzt mit seinem Comeback zu pfeifen.

„You Ain’t Big“ heißt einer der neuen Songs. Als habe sich einer damit abgefunden, doch kein Superstar zu werden. Dafür ist er wieder purer Rufus. Wohl kein Zufall, dass das Album in denselben Studios von Los Angeles aufgenommen wurde, wo vor 22 Jahren schon sein Debüt „Rufus“ entstand. Das jüngste Album will er denn auch „wie eine gegenüberliegende Buchstütze“ zu seinem allerersten verstanden wissen.

Töchterchens Wortschöpfung vertont

Der Titel „Unfollow the Rules“ geht auf eine kreative Wortschöpfung seiner inzwischen neunjährigen Tochter zurück, die er mit Leonard Cohens Tochter Lorca Cohen hat. Viva Katherine Wainwright Cohen war sechs Jahre alt, als sie den Papa mit ihrem Vorsatz beeindruckte, dass sie die Regeln „entfolgen“ wolle. Daraus hat er Sarah Jessica Parker für ihren Film „Here and Now“ einen Song geschrieben. Nun aber singt ihn der Meister selbst, und erst jetzt klingt er ganz nach Wainwright.

Jeden Morgen ein Ständchen für die Fans: Rufus Wainwright bei einer seiner „Robe Recitals“ im Bademantel.

Was hat der Musiker nicht schon alles für Wandlungen und Selbstfindungen durchlebt. Als Sohn der Folkmusiker Loudon Wainwright III und Kathy McGarrigle litt er früh unter der Trennung der Eltern und dem schwierigen Verhältnis zum Vater, ging aber auch früh musikalisch eigene Wege. Wurde als Wunderkind gehandelt und erlitt doch Schreibblockaden, Depressionen, Alkohol- und Drogenabstürze.

Eine schmerzliche Selbstfindung, von denen vor allem die Alben „Want One“ (2003) und „Want Two“ (2004) zeugen, die viele für seine besten halten. Eine alte Weisheit schien sich hier einmal mehr zu bestätigen: Dass es einem Künstler erst richtig schlecht gehen muss, um richtig gut zu sein.

Der Hang zum Pomp ist ungebrochen

Wie anders dagegen der gereifte Wainwright, der sein jüngstes Album „den zwei großen Lieben meines Lebens“ widmet, besagter Tochter und seinem Mann, dem Deutschen Jörn Weisbrodt, den er vor 15 Jahren in seiner Berliner Zeit kennenlernte. Viva besingt er in „My Little You“, und sein Leben mit Weisbrodt in „Peaceful Afternoon“. Ein friedlicher Nachmittag? Ist da eine ehemalige Drama Queen zum Spießer, wenngleich dem einer queeren Patchwork-Family, mutiert?

Mitnichten. Der einst fragile Pop-Jüngling, der nun schon an manchen Stellen zu ergrauen beginnt, ist einfach reifer geworden und singt von Freundschaft und Liebe. Aber auch von Verlust, Sucht und der Klimakatastrophe. Hier Hochgefühle und gleich daneben die düsteren Themen unserer Tage. Wovon Stücke wie „Early Morning Madness“ oder „Hatred“ schon im Titel zeugen.

„Quarantunes“ in der Quarantäne

Dabei singt Wainwright mal ganz allein am Klavier, wie im letzten Stück „Alone Time“. Dann singt auch mal die gleichfalls musizierende Schwester Martha Wainwright wieder mit. Manche Songs schwellen auch zu großer Orchestrierung und Chorgesang an. Der Hang zum Bombast ist immer noch da. Und der zur Oper auch, wovon die Einordnung des Albums in drei Akte zeugt.

„Unfollow the Rules“ hätte schon im April erscheinen sollen. Wegen Corona musste der Release aber verschoben werden: weil die Tonträger im Lager feststeckten. Stattdessen hat Wainwright ein Corona-Live-Konzert gegeben, natürlich auf Abstand und in reduzierter Besetzung. Und dann hat er während des Lockdowns jeden Morgen für seine Fans gespielt. Im Bademantel, am Klavier. „Robe Recitals“, als „Quarantunes“. Eine solch enge Nähe pflegen wohl die Wenigsten zu ihren Fans.