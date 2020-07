Foto-Ausstellung: Wie Umbo die Welt zum Glänzen brachte

Im Juli 1925 schreibt Otto Maximilian Umbehr, genannt Umbo, in sein Tagebuch: „Der Hunger bringt uns unsere Seele näher.“ Seit zwei Jahren lebt er in Berlin, schläft in der Ringbahn, in Parks, seiner Seele ganz nah. Dann hat er keine Kraft mehr, fällt in Ohnmacht.

Und das ist ein großes Glück. Der Bauhaus-Freund Paul Citroen findet ihn auf der Notstation am Zoo. Zwischen 1921 -1923 studierten sie gemeinsam in Weimar, das Umbo wegen „unheilbarer Faulheit“ verlassen musste. Aber die Gestaltungslehre des verschrobenen Johannes Itten hatte trotzdem ihre Wirkung: Mit seinem Kontrastspiel und ungewöhnlichen Bildausschnitten wurde Umbo zu einer Berliner Berühmtheit. Gemeinsam mit der Stiftung Bauhaus Dessau und dem Sprengel Museum hat die Berlinische Galerie die Werke aus dem Nachlass erstanden und stellt sie noch bis zum 20. Juli aus.

Wintersee, vor 1929.

Foto: © Phyllis Umbehr/Galerie Kicken Berlin/VG Bild-Kunst, Bonn 2020

Durch Citroen beginnt Umbo ernsthaft zu fotografieren. Seine Eltern hatten ihm eine einfache Kamera geschenkt. Sie verließ er, noch jung, als Wandervogel, auch weil „das mit der Erziehung nicht mehr so hingehauen hat.“ Die Selbstporträts der 20er Jahre zeigen Umbo geschminkt, gepudert, in grellem Licht, in tiefer Finster verborgen; mit Sonnenbrille, Schattenspiele auf der Brust, am Strand. Der Spaß scheint nie enden zu wollen und bringt Erfolg: Die Magazine drucken begeistert seine Porträts der Neuen Frau. Im Künstlertreff Romanisches Café an der Gedächtniskirche tummeln sich die Schauspielerinnen, Künstlerinnen und Dichterinnen. Am liebsten hat er Ruth: Ruth Landshoff erstrahlt mit Degen; verführerisch überlichtet, sodass nur ihre Augen und der Mund schwarz aus dem Maskengesicht hervorschauen; im Bett mit Zigarettenhalter. Manchmal ist sie nicht als ein und dieselbe Person zu erkennen.

Sein Freund Simon Guttmann gründet die Photoagentur Dephot. Als erster Berichterstatter erzählt er fotografische Geschichten und begründet die Bildreportage. Die Fotografien der Artistenwelt haben Witz, sind so ungestüm wie er selbst. Umbo war immer Teil des Bildes, durch das Lachen, mit dem seine Motive ihm begegneten oder die Flüchtigkeit seiner Straßenfotografie – stets von weit oben hinunterblickend, wie auf einem Sprung von Dach zu Dach.

Das ändert sich mit den 30er Jahren. Seine Freunde flüchten ins Exil. Für den Stern fotografiert er Mädchen im KdF-Sommerlager, beschäftigt aber auch eine jüdische Angestellte. Porträts gibt es keine mehr. Das mag auch daran liegen, dass ein Bombenbangriff 1943 fast sein gesamtes Archiv zerstört, 50-60.000 Negative.

Auch Collagen belegen sein künstlerisches Talent

Das letztes Selbstporträt, sein letztes Porträt überhaupt, wie es scheint, erst in den 50er Jahren: Umbo hat sich nach Hannover geflüchtet. Ernst blickt er durch die Linse in den Spiegel. Er ist nicht mehr jung. In den Nachkriegsjahren fotografiert er für Guttmanns Londoner Agentur Report aus dem Nachkriegsdeutschland für die britische Picture Post: Reportagen über Flüchtlingskinder, dem Marinestützpunkt Helgoland. Von seinem künstlerischen Können zeugen nur noch einige Collagen, die nicht veröffentlicht werden. Er gerät in Vergessenheit. Geld bringen einige Lehrauftrag und Arbeiten für die Kestner-Gesellschaft, für die er zeitweilig auch als Aufseher und Ticketverkäufer einspringt. Erst in den 70ern entdeckt ihn der Kölner Galerist Rudolf Kicken und widmet ihm ein Jahr vor seinem Tod eine Ausstellung. Er verspricht ihm, seinen Nachlass gemeinsam mit Umbos Tochter Phyllis zu sichern und verwalten. Doch erst durch die Aufarbeitung des Kunsthistorikers Herbert Molderings in den 90er Jahren und dessen großer Wanderausstellung wird Umbo in den Kanon der Fotografie der Moderne aufgenommen. Heute gilt er neben László Moholy-Nagy als Bauhaus-Fotograf. Es tut ein wenig weh, zu sehen, dass ihm die Motive ausgingen, die ihn einst zum Glänzen brachten und seine hungrige Seele beflügelten.

Berlinische Galerie, Alte Jakobstraße 124–128 ,Kreuzberg. Mi.–Mo. 10-18 Uhr. Bis 20. Juli.