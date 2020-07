Christian Klandts Film ist eine Liebeserklärung an die Kneipenkultur. Und mit einem Kinoticket unterstützt man diese Kultur sogar.

Neu im Kino „Leif in Concert Vol. 2“: Auf ein Bierchen oder zwei

Top-Events in Berlin

Top-Events in Berlin

Sie kommen und gehen. Sie wollen plaudern, streiten oder einfach ein Bierchen trinken. Über das Leben nachdenken oder selbiges verdrängen. „Leif in Concert Vol. 2“ ist eine Liebeserklärung an eine Institution, die verloren geht, obwohl sie doch als eine Art sozialer Kitt fungiert: die kleine Kneipe. Einmal eingetreten, ist man sofort in einer Parallelwelt und begegnet den skurrilsten Mitmenschen, und das unter dunstigen Bier- und Rauchschwaden. Ja, geraucht wird hier auch.

„Leif in Concert Vol. 2“: der Trailer zum Film

Christian Klandts Film ist schon deshalb sympathisch, weil er so tut, als sei dies die Fortsetzung zu einem Film, an den man sich nur nicht erinnern kann. Obwohl er ganz original ist. Und originell. Denn allerhand Stars geben sich hier die Klinke und das Bier in die Hand: Schauspieler wie Florian Bar­tholomäi, Jule Böwe, Maryam Zarée und der gerade erst gestorbene Tilo Prückner, Regiekollegen wie David Wnendt und Tom Lass. Auch Bela B. schaut vorbei, auch wenn’s nicht er ist, der hier ein Konzert geben soll.

Zusammengehalten werden die vielen launigen und offenkundig improvisierten Episoden von Luise Heyer, die als Kellnerin Lene zugleich als Seelchen für all ihre Gäste ein offenes Ohr hat. Ein „Film unter Freunden“, wie das Plakat wirbt. Mit einer Kneipe, wie man sie überall finden könnte. Wer den Film schaut, tut sogar Gutes für die Kneipenkultur: Ein Euro eines jeden Tickets geht an die Initiativen „Kiezretter“ und „Kneipenretter“. Wohl bekomm’s.