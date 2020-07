„Waves“: Junge Menschen unter Druck

Sascha Rettig

Von Anfang an wird man hineingezogen. Von den druckvoll pumpenden Beats der Musik. Von den intensiven Bildern der Kamera, die beinah konstant in Bewegung ist – und damit genau zum beschleunigten Lebensstil des 17-jährigen Tyler (Kelvin Harrison Jr.) passt. Der junge Afroamerikaner aus der gehobenen Mittelschicht – zunächst der Protagonist in Trey Edward Shults’ Filmdrama „Waves“ – ist ein beliebter Schüler und erfolgreicher Ringer an seiner Highschool, ein durchtrainiertes Muskelpaket, das permanent (an-)getrieben ist vom Leistungsdruck und noch weiter gepuscht wird von seinem strengen Vater (Sterling K. Brown).

Eine Verletzung setzt für den jungen Mann allerdings eine Spirale in Gang, die ihn zunehmend aus der Bahn wirft und schließlich zu einem tragischen Unfall führt. Nicht nur Tyler wird durch die Folgen aus seinem Leben katapultiert. Auch das seiner Eltern und seiner Schwester Emily wird dadurch heftig aus den Angeln gehoben.

Von Zerreißproben in Härtesituationen

An diesem Punkt, etwa zur Hälfte von „Waves“, wechselt die Erzählung so konsequent wie überraschend den Tonfall und in die Perspektive von Tylers jüngerer Schwester Emily (Taylor Russell). „Waves“ beginnt zunächst als Porträt eines heranwachsenden Mannes, dessen Leistungswahn auch Ausdruck ist, sich als Afroamerikaner in einer – wie man auch derzeit mit den hochbrodelnden „Black Lives Matter“-Protesten sieht – nach wie vor stark diskriminierenden Gesellschaft überkompensiert beweisen zu müssen.

„Waves“: der Trailer zum Film

Radikaler Perspektiv- und Stimmungswechsel : Nach der Hälfte des Films wird die Geschichte von Emily (Taylor Russell McKenzie ) und Luke (Lucas Hedges) erzählt.

Foto: dpa

Nach dem Bruch in der Mitte hingegen wird der Film sanfter im Ton, teils getragen vom Gefühl der Verliebtheit und unbeschwerten Zweisamkeitsmomenten, wenn er der Geschichte der ersten Liebe Emilys zu ihrem Mitschüler Luke (Lucas Hedges) folgt.

Trotz allem steckt in „Waves“ auch dann im Kern ein aufgebrochenes Familiendrama, das auf komplexe Weise um Liebe, Vergebung und die Zerreißproben kreist, die solche Härtesituationen mit sich bringen.

Rausch und sinnliche Unmittelbarkeit

In mancherlei Hinsicht hat „Waves“ dabei durchaus eine Nähe zu Werken wie Barry Jenkins Oscar-prämiertem Drama „Moonlight“. Dass allerdings mit Shults, der mit seinen ersten beiden Filmen „Krisha“ und „It Comes At Night“ bereits für Aufsehen sorgte, ein weißer Regisseur von afroamerikanischer Wirklichkeit erzählt, mag überraschen. Doch unabhängig von der Hautfarbe überträgt er die heftigen Emotionswogen seiner Geschichte in eine intensive Inszenierung und setzt einen audiovisuellen Energiestrom frei.

Dafür lässt sich der gerade einmal 31-jährige Regisseur einiges einfallen. Er verändert zwischendurch das Bildformat, verengt etwas klaustrophobisch den Blick, um ihn schließlich wieder zu weiten, und schickt zum Synth-Filmscore von Trent Reznor und Atticus Ross die Kamera entfesselt ins Geschehen.

Immer wieder werden in der Rauschhaftigkeit auch sinnliche, fast beiläufige Unmittelbarkeitsmomente eingefangen, die Erinnerungen an die Filme Terrence Malicks wachrufen. Gleichermaßen intim und wuchtig wird „Waves“ dadurch und durch die Schauspiel-Performances sogar noch ein ganzes Stück weitergetragen, während er beim Zuschauen nachwirkend einiges abverlangt.

Drama USA 2020 , 137 min., von Trey Edward Shults, mit Kelvin Harrison Jr., Taylor Russell McKenzie