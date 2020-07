„Marie Curie“. Filmbio mit Spannungen und Schwingungen

Peter Zander

„Ich finde“, postuliert die Protagonistin einmal trotzig, fast patzig, „meinen eigenen Weg.“ Das musste sie auch. Denn im 19. Jahrhundert war es für eine wie Marie Curie (1867-1934) selbst im aufgeklärten Frankreich nicht leicht. Wegen ihrer polnischen Herkunft wurde sie als Ausländerin beschimpft. Als Frau musste sie ständig gegen die Vorurteile zumal älterer Herren ankämpfen. Und wurde deshalb auch als Wissenschaftlerin lange nicht ernst genommen. Und an der Universität von Sorbonne sogar aus ihrem Labor geworfen.

Doch in „Marie Curie - Elemente des Lebens“ läuft Marie Sklodowska (Rosamund Pike) danach gleich ihrem künftigen Mann Pierre Curie (Sam Riley) über den Weg. Der weiß um sie und ihr Wirken und bietet ihr sofort sein Labor und seine Hilfe an. Was sie erst mal ausschlägt. Aber sofort sind da zwischen den beiden Naturwissenschaftlern nicht nur Spannungen, sondern auch Schwingungen. Die Chemie, möchte man sagen, stimmt schon mal zwischen den beiden.

Erst will sie seine Hilfe nicht annehmen: Marie und Pierre Curie (Sam Riley).

Foto: dpa

Zusammen haben sie die chemischen Elemente Polonium und Radium entdeckt, wofür sie 1899 den Nobelpreis erhielten. Den nahm indes nur der Mann entgegen, während die Frau sich zuhause um die Kinder kümmerte. Das klassische Rollenmodell, gegen das sich die kämpferische Frau, die 13 Jahre später noch einen zweiten Nobelpreis gewann, zeitlebens wehrte.

Unermüdliche Forscherin und Pionierin

Eine unermüdliche Forscherin, eine Pionierin des Feminismus, ein Leben voller Hochs und Tief. Kein Wunder, dass das Leben von Marie Curie schon mehrfach verfilmt wurde, zuletzt erst vor vier Jahren von Marie Noëlle. „Ich finde meinen eigenen Weg“: Das muss sich, so kurz danach, auch Marjane Satrapi gesagt haben. Aber die iranisch-französische Regisseurin kann leider keinen überzeugenden neuen Ansatz vorweisen.

Das Leben, vom Ende her aufgerollt

Was sie angesprochen hat, ist klar. Als Vorlage diente das französische Graphic Novel „Radioactive“ (so lautet denn auch der Originaltitel des Films). Und Satrapi wurde selbst bekannt als Comic-Zeichnerin, die in „Persepolis“ ihr eigenes Leben im Iran erzählte, bevor sie es 2007 als Animationsfilm adaptierte.

Ihre Filmbiographie „Marie Curie - Elemente des Lebens“ fällt jedoch erstaunlich brav und konventionell aus. Sie beginnt mit Curies Zusammenbruch 1934 in ihrem Labor, und während sie im Krankenhaus durch lange dunkle Gänge gerollt wird, zieht das Leben in Erinnerungsfetzen an ihr vorbei.

Das Original: Die Physikerin und Chemikerin Marie Curie, hier eine Aufnahme aus dem Jahr 1913 in ihrem Labor in Paris.

Foto: Henri Manuel / dpa

So erzählt man Biopics eigentlich schon lange nicht mehr. Und was besonders erstaunt bei der persischen Regisseurin, ist der Fakt, dass Curies Leben ganz lange nur im Verhältnis zu ihrem Mann und nach dessen Tod in der Affäre zu einem Mitarbeiter erzählt wird. Wobei auch Ausländerfeindlichkeit, die Satrapi in ihrem Exil ja selbst erleben musste, fast keine Rolle spielt.

Eine eigene Note gewinnt der Film nur in wenigen Momenten, in denen quasi als Vorgriff in die Zukunft gezeigt wird, wozu Curies Forschungen mit dem Atom geführt haben: die erste Strahlenbehandlung eines krebskranken Kindes, aber auch der Atombombenabwurf in Hiroshima 1945 und die Nuklearkatastrophe in Tschernobyl 1985, Sequenzen, die teils trickanimiert verfremdet werden.

Erstaunlich brav und unoriginell

Aha, erfährt der Zuschauer, die Forschung hat also zu Gutem wie Schlechtem geführt. Aber ist die Forscherin für das, was lange nach ihrem Tod geschah, verantwortlich? Auf eine solche Debatte lässt sich der Film nicht ein. Er begnügt sich mit diesen wenigen, provokativen Andeutungen und folgt sonst weiter dem konventionellen Abhaken von Lebens- und Leidensdaten.

Im Jahr 1895, als Marie Sklodowska Pierre Curie heiratete, wurde übrigens auch das Kino erfunden. Natürlich nicht von ihnen. Aber eine etwas originellere, innovativere Filmerzählung mit den Mitteln des Kinos hätte man sich für diese unermüdliche Pionierin und Neuerin doch gewünscht.

Biopic GB 2019, 90 min., von Marjane Satrapi, mit Rosamund Pike, Sam Riley, Aneurin Barnard, Anya Taylor-Joy