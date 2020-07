Berlins Staatliche Museen ohne Glanz

Berlin. Der Wissenschaftsrat hat in einem von der Staatsministerin für Kultur und Medien, Monika Grütters (CDU), in Auftrag gegebenen Evaluierungsgutachten zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) die Organisationsstruktur und die Leistungsfähigkeit der Staatlichen Museen zu Berlin (SMB) kritisiert. „Im Vergleich zu anderen international bedeutsamen Museen fallen die Staatlichen Museen – bei aller Notwendigkeit der Differenzierung – zum Teil deutlich ab und sind auch im virtuellen Raum deutlich weniger präsent“, heißt es in dem am Montag vorgestellten Gutachten des wichtigsten wissenschaftlichen Beratungsgremiums in Deutschland. Dies sei, bei allen Schwierigkeiten des Vergleichs, auch an den Besucherzahlen ablesbar: „Wenngleich sich die Sammlungen der SMB hinsichtlich ihrer Qualität und Bedeutung auf Augenhöhe mit den Museen in London, Paris oder New York befinden, können sie diesen Anspruch in Bezug auf die Besucherzahlen nicht einlösen.“

Der Wissenschaftsrat moniert unter anderem unklare Zuständigkeiten im Reich der Staatlichen Museen. So seien Verantwortlichkeiten „untereinander sowie zwischen Sammlungen und Generaldirektion (und gegebenenfalls Hauptdirektion der SPK) nicht immer klar zugewiesen, beispielsweise wenn es um die Priorisierung von Projekten und museumsübergreifenden Maßnahmen oder den Kontakt zu und die Kooperation mit externen Partnern und anderen Akteuren geht.“ Das Gutachten moniert darüber hinaus die finanzielle und personelle Ausstattung der SMB. So sei zum Beispiel mit dem Haus Bastian 2019 direkt an der Museumsinsel ein Zentrum für kulturelle Bildung und Vermittlung eröffnet worden, das über keine personelle Grundausstattung verfüge. Auch entspreche es „nicht ansatzweise internationalen Standards, dass für die Konzepte und Umsetzung der Bildungsangebote in allen Museen der SMB insgesamt nur zehn unbefristete Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung stehen und beispielsweise am Standort Museumsinsel vier Personen für acht Sammlungen verantwortlich sind.“

Studie empfiehlt die Auflösung der Dachorganisation von Museen, Bibliotheken und Instituten

Monika Grütters (CDU), Kulturstaatsministerin, und Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, unterhalten sich bei einer Pressekonferenz des Wissenschaftsrats zur Zukunft der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK).

Foto: Christoph Soeder / dpa

Die Analyse zu den Staatlichen Museen sind Teil einer Gesamtevaluierung der SPK, Deutschlands größter Kulturstiftung. Die Studie empfiehlt die Auflösung der Dachorganisation von staatlichen Museen, Bibliotheken und Instituten. Die Vielzahl der Institutionen führe zu einer „strukturellen Überforderung“ der Stiftung, so die in Dresden lehrende Literaturwissenschaftlerin Marina Münkler, die für den Wissenschaftsrat die Arbeiten an der Studie leitete. „Tief gestaffelte Hierarchien und unklare Entscheidungsstrukturen verschleiern Verantwortlichkeiten und machen Prozesse langwierig und intransparent“, heißt es in der Studie. Der Verbund der Staatlichen Museen zu Berlin, die Staatsbibliothek, das Geheime Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz und das Ibero-Amerikanische Institut sollen den Empfehlungen zufolge organisatorisch verselbständigt werden. Für das Staatliche Institut für Musikforschung mit seinem Musikinstrumenten-Museum empfiehlt der Wissenschaftsrat eine Eingliederung in die Staatlichen Museen.

Hermann Parzinger, Präsident der SPK, begrüßte das Gutachten: „Der Schlüssel für die Weiterentwicklung liegt, davon bin ich überzeugt, in einer größeren Autonomie und Verantwortung der einzelnen Häuser und in flacheren Hierarchien. Es werden aber noch viele Fragen mit großer Tragweite zu klären sein. Ich bin sicher, dass die vorliegenden Ergebnisse ein guter Ausgangspunkt sind für eine sachorientierte und zielführende Diskussion in der Öffentlichkeit, in den Medien und nicht zuletzt im politischen Raum“, so Parzinger. Kulturstaatsministerin Monika Grütters bezeichnete die Studie als „ersten, sehr wichtigen Schritt, um die Stiftung zukunftsfest zu machen.“ Man stehe nun am „Beginn eines substanziellen Reformprozesses für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, bei dem die Strukturempfehlungen Ziel und Richtung vorgeben – hin zu einer größeren Autonomie der einzelnen Einrichtungen.“