Nach den neuen Staffeln ihres Talkmagazins will Dunja Hayali an der Ostsee ausspannen.

Dunja Hayali „Den Wandel in den Köpfen und in der Sprache herbeiführen“

Berlin. Sie gehört zu den profiliertesten Politjournalistinnen im deutschen Fernsehen: Dunja Hayali. Jetzt startet eine neue Staffel ihres Talkmagazins „dunja hayali“, das von 16. Juli an donnerstags um 22.15 Uhr im ZDF läuft. In den neuen Folgen will die 46-Jährige in Reportagen und Interviews aktuelle Themen wie das Coronavirus, Bildung oder Rassismus näher beleuchten.