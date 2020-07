Ennio Morricone ist gestorben: Spielt ihm das Lied vom Tod

Die italienische Filmmusik-Legende Ennio Morricone ist tot. Er starb im Alter von 91 Jahren in einer Klinik in Rom. Morricone gilt als einer der größten Komponisten der Filmgeschichte. Berühmt wurde er unter anderem mit Titelmelodien den Kultfilm "Spiel mir das Lied vom Tod".

Sowas hatte die Welt noch nie gehört. Zumindest nicht im Kino. Als Sergio Leone 1964 mit seinen Italo-Western das heilige, amerikanischste aller Filmgenres den Kampf ansagte, tat er dies nicht nur, indem er den Western dreckiger, brutaler und zynischer gestaltete und ihn all der hehren Pionier-Ideale seiner Vorbilder beraubte. Die Misstöne und Dissonanzen waren sogar auf der Tonspur zu hören.

Da erklangen nicht nur die üblichen, satten Orchesterstücke in Dur. Stattdessen kratzten, jaulten, ja rülpsten gar Maultrommeln, Blockflöten, Mundharmonikas, ein Amalgam mit menschlichen Tönen wie Pfeifen, Gellen oder Schreien und einem Geräuscheteppich aus Glockenläuten, Ambossschlägen, Schüssen und Peitschenknallen, unterlegt mit verzerrten E-Gitarre-Griffen. Dies war das Verdienst von Ennio Morricone, der damit den Western auch akustisch parodierte. Mit wenigen, einfachen Instrumenten, wie sie damals in jedem ärmlichen Haushalt Italiens vorhanden waren.

Ennio Morricone brachte das Kino zum Heulen und zum Jaulen

Das Instrument spielt selbst eine Hauptrolle: die berühmte Mundharmonika-Szene aus „Spiel mir das Lied vom Tod“ (1966).

Foto: picture alliance / United Archives/IFTN

In „Zwei glorreiche Halunken“, eine der berühmtesten seiner vielen berühmten Melodien, imitierte er mit nur acht Tönen sogar das Geheule von Schakalen. Keine Katzen-, sondern Kojotenmusik. Was Wagners Tristan-Akkord für die klassische Musik, ist dieses Geheul für die Filmmusik: Zäsur und Wendepunkt. Der Italiener revolutionierte damit die Filmmusik. Und löste sie aus dem damals vorherrschenden Korsett des „Underscoring“, wonach Filmmusik die Bilder lediglich untermalen sollte. Morricone setzte im Gegenteil auf drastische, aufdringliche Affekte, die dem Zuschauer buchstäblich um die Ohren geknallt wurden.

Dabei konnte der Mann auch ganz andere Töne aufziehen. Elegische Streichersätze mit Partien für Sopransolo, meist gesungen von Edda dell’Orso, erklangen erstmals in den „Halunken“ und dann ganz dominant in „Spiel mir das Lied vom Tod“. Mit diesem ihren vierten gemeinsamen Film wollte Leone den klassischen Western nicht mehr parodieren, sondern überhöhen, daher auch der Originaltitel „C’era una volta in west“, was mit „Es war einmal im Wilden Westen“ übersetzt werden müsste.

Der deutsche Verleih aber erwies sich hier als besonders originell, weil er den Anteil der Musik daran klar erkannte und den Titel in „Spiel mir das Lied vom Tod“ umbenannte. Wurden Western bis dahin gern abwertend als „Pferde-Opern“ tituliert, machten Leone & Morricone daraus wirklich eine: mit lauter Leitmotiven für jede der Hauptfiguren, die immer wiederkehrten und sich überlagerten.

Allein mit diesen wenigen Filmen, die Morricone mit Leone geschaffen hat, wäre ihm ein Platz im Film-Pantheon sicher. Aber der Römer war einer der unermüdlichsten Komponisten des Kinos. Er hat für über 500 Film- und Fernsehproduktionen die Musik komponiert, 29 allein in seinem produktivsten Jahr 1968, und hat noch bis zuletzt an Scores geschrieben. Nun ist der große Maestro am 6. Juli mit 91 Jahren in Rom gestorben.

Ennio Morricone: Der einzige Popstar unter den Filmkomponisten

Dabei wollte Morricone, 1928 im römischen Stadtteil Travestere geboren, eigentlich einen ganz anderen Berufsweg einschlagen als klassisch-moderner Komponist. Schon mit sechs Jahren soll er an ersten Kompositionen gebastelt haben, mit zehn kam er aufs angesehene Konservatorium Santa Ceciclia in Rom und erwarb zwischen 1946 und 1954 Diplome für Trompete, Instrumentierung und Komposition. Doch als die Oper von Venedig für sein Konzert für Orchester ganze 60.000 Lire zahlen wollte, gab er seinen Traum auf. Und arbeitete fortan fürs Radio und als Arrangeur für Schlager.

Vor vier Jahren erst wurde Morricone in Los Angeles mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt.

Foto: Geisler-Fotopress

Ein Spät- und Quereinsteiger, ganz wie sein ehemaliger Schulkamerad Sergio Leone. Als der ihn 1964 für seinen ersten Italo-Western „Für eine Handvoll Dollar“ gewann - durchaus für ein paar Lire mehr –, war das nicht nur der Karrierestart für Leone und seinen hünenhaften, aber etwas ungelenken Hauptdarsteller Clint Eastwood, sondern auch für Morricone.

Eine ähnlich kongeniale Verbindung zwischen Regisseur und Komponist gab es nur noch zwischen Alfred Hitchcock und Bernard Herrmann oder Federico Fellini und Nino Rota. Aber nie hatte Musik ein solches Eigengewicht in Filmen. Am Ende durfte Morricone sie für Leone sogar lange vor Drehstart schreiben. Leone ließ sie dann auch während der Dreharbeiten abspielen, um die Darsteller in die rechte Stimmung zu versetzen.

Gerade die Kombination von klassischer Ausbildung und popkulturell-kommerziellen Anfängen gilt als Grund dafür, warum Morricone so außergewöhnlich populäre Soundtracks gelangen, die auch nach Jahren noch auch von fachunkundigen Fans mit konkreten Filmszenen verbunden werden. Was sonst ja nur den wenigsten Filmkomponisten gelingt. Morricones Musik aber wächst in die Filmbilder hinein. Und aus ihnen hinaus.

Der Beginn dreier Weltkarrieren: „Für eine Handvoll Dollar“ (1964) mit Clint Eastwood.

Foto: ddp / ddp/interTOPICS/mptv

Dabei gab sich der nur 1,66 Meter große Komponist immer ganz bescheiden. „Man muss nur eine Idee haben“, erklärte er in einem seiner wenigen Interviews, das er mir 1999 zur Verleihung des Europäischen Filmpreises in Berlin gab. Musik bestehe nur aus mathematischen Formeln, die oft ausgereizt seien. „Also muss man man versuchen, originell zu sein. Das geht am besten mit ganz einfachen Mitteln.“ Wie eben anfangs die Maultrommel oder die Mundharmonika. Oder später die Oboe in Roland Joffés „Mission“ oder die Panflöte in Leones meisterlichem Schwanengesang „Es war einmal in Amerika“.

Früh ist Morricone selbst populär geworden. „Spiel mir das Lied vom Tod“ war der erste Soundtrack, der sich auch als Schallplatte verkaufte. Bis 1970 hat er 40 Millionen Tonträger verkauft, 1989 galt er als der meistverkaufte Komponist Italiens – nach Verdi. Die Musik zu „Sacco und Vanzetti“ wurde, gesungen von Joan Baez, zum Welthit und zur Hymne der Friedensbewegung. Und mit dem Score zu „Cinema Paradiso“, einem Film, der auch der klassischen Filmvorführung huldigte, schrieb er quasi den Sound für die Liebe zum Kino schlechthin.

Wer was von ihm wollte, musste schon zu ihm kommen

Schnell ist Morricone über Leone und den Italo-Western hinausgewachsen, hat bald auch für andere führende europäische Regisseure und ab „The Mission“ auch für Hollywood gearbeitet. Wobei der höchst eigensinnige Komponist seine römische Altbauwohnung nahe der Piazza Venezia selten verließ und auch nie die englische Sprache erlernte. Wer was von ihm wollte, musste schon zu ihm kommen. Und einen Übersetzer mitbringen.

2007 bekam Ennio Morricone einen Ehrenoscar. Überreicht wurde er ihm von Clint Eastwood.

Foto: Mark J. Terrill / picture alliance/AP Photo

Wie sehr Morricone die Popkultur prägte, zeigt sich auch daran, dass so unterschiedliche Formationen wie die Rolling Stones oder die Pet Shop Boys ihn als Inspirationsquelle nannten. 2007, als Morricone den Ehren-Oscar erhielt, sang Pop-Diva Celine Dion dazu das Deborah-Thema aus „Es war einmal in Amerika“.

Und zu seinem 80. Geburtstag 2008 interpretierten Rockstars wie Bruce Springsteen, Jazz-Größen wie Herbie Hancock oder Operndiven wie Renée Fleming auf dem Album „We all love Ennio Morricone“ Coverversionen seiner Titel. Seinen ersten regulären Oscar gewann Morricone erst vor vier Jahren, mit 87, für „The Hateful 8“ von Quentin Tarantino, der zuvor schon alte Morricone-Stücke verwendet hatte, um dem alten, klassischen Kino zu huldigen.

Dirigieren als Lebenselixier

Was aber nur die wenigsten wussten, war, dass Morricone immer auch Orchesterstücke für den Konzertsaal schrieb und als Komponist und Trompeter der Improvisationsgruppe „Nuove Consonanza“ zeitgenössische, experimentelle Musik interpretierte. Die Fans freilich wollten nur immer die Filmklassiker hören. „Das ist ganz normal“, tröstete sich Morricone, „es ist viel einfacher, mit Filmmusik berühmt zu werden als mit moderner Musik.“

Bis ins hohe Alter tourte er denn auch durch die Länder, um seine Scores persönlich vor großem Orchester zu dirigieren, in Berlin zuletzt im Januar 2019 in der Mercedes-Benz-Arena, Was auch eine Art Lebenselixier für den großen alten Mann der Filmmusik wurde. Nun ist dem Kino eine seiner großen noch lebenden Legenden gestorben. Spielt ihm das Lied vom Tod, möchte man da sagen. Und es braucht nicht mal ein großes Orchester dazu. Eine Maultrommel, eine Mundharmonika oder zur Not Kojotengeheul aus der Kehle tut es auch, um ihn zu ehren.