Dietmar Schwarz: „Wir machen ein Best-of daraus“

Berlin. Selbstbewusst hielt Intendant Dietmar Schwarz die neue Saisonbroschüre hoch. Die Jahrespressekonferenz fand genau an jenem 10. März statt, als der Senat die Schließung der Opernhäuser anordnete. Inzwischen ist wegen der Corona-Auflagen das Programm geschrumpft, und an der Deutschen Oper hat man sich entschlossen, nur auf Sicht zu planen. „Wir verkaufen momentan nur die Vorstellungen auf dem Parkdeck. Am 10. August kommen wir aus den Ferien zurück und fangen an, den September zu verkaufen“, sagt Dietmar Schwarz: „Wir glauben, dann mit einer konkreteren Zuschauerzahl planen zu können. Momentan haben wir 300 Plätze in unserem großen Haus.“ Wie das mit den Abstandsregeln im Zuschauerraum funktioniert, wird das Staatsballett ab 27. August mit seiner Gala „From Berlin with Love I“ testen.

Das Opernensemble hatte bereits einen viel beachteten Neustart mit dem „Rheingold auf dem Parkdeck“ gewagt. „Es war richtig, dass wir es so kurzfristig und schnell gemacht haben“, sagt der Intendant. „Es war in zehn Tagen alles ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt. Wir gingen von der Idee aus, es konzertant zu machen. Dann ist durch die überbordende Fantasie doch noch etwas Szenisches entstanden. Es brodelte plötzlich unter den Mitarbeitern, die unbedingt etwas auf die Bühne bringen wollten. Ich fand das gut.“

Die Produktion nahm auch den Mitarbeitern etwas Angst

Ursprünglich wollte die Deutsche Oper zum Saisonende ihren neuen „Ring des Nibelungen“ in der Regie von Stefan Herheim starten. Aber aus dem großen „Rheingold“-Auftakt im Opernhaus wurde ein kleines „Rheingold auf dem Parkdeck“. Generalmusikdirektor Donald Runnicles dirigierte eine für 22 Musiker orchestrierte und deutlich gekürzte Fassung der Birmingham Opera Company. „Es hat den Mitarbeitern viel Angst genommen. Es gibt wie überall Kolleginnen und Kollegen, die in der Corona-Zeit sehr ängstlich sind. Andere glauben, dass man bei den Infektionszahlen nicht alles geschlossen halten kann“, sagt Dietmar Schwarz. „Bei 550 Mitarbeitern gibt es die ganze Spannbreite. Die Aufführungen waren ein großer Schritt, sich wieder zu öffnen und zu wissen, dass wir nach den Ferien etwas machen können.“

Das von Intendant Dietmar Schwarz im März vorgestellte Saisonprogramm ist durch die Corona-Auflagen geschrumpft.

Am 21. August geht es zunächst mit drei weiteren Wagner-Vorstellungen auf dem Parkdeck weiter. „Beim Publikum war vielen anzumerken, dass sie es genossen haben, nach vier Monaten wieder eine Aufführung zu erleben“, sagt Schwarz: „Es fühlte sich anders an, aber man konnte etwas Analoges erleben. Es ist etwas, was einem gefehlt hat. Es hat mit Energie und Emotion zu tun, die ich nur erleben kann, wenn ich den Künstler direkt erlebe.“ Dem „Rheingold“ folgen zwei Jazz-Produktionen der BigBand der Deutschen Oper, für Kinder entsteht eine neue Fassung von Rudyard Kiplings Dschungelbuch, gelesen von Christian Brückner und mit der Musik von Martin Auer.

Komplizierter wird es, wenn das Große Haus wieder geöffnet wird und das Publikum in den doch engen Sitzreihen platziert werden muss. „Wir ringen darum, dass wir ab Herbst eine Schachbrett- oder Rautenlösung bekommen. Das ist die Salzburger Lösung mit einem Meter Abstand. Es ist unser Wunsch an die Politik, denn dann könnten wir rund 700 Plätze anbieten. Was momentan nicht erlaubt ist“, erklärt der Intendant. „Vorgegeben sind für die neue Saison noch 1,5 Meter Abstand, was rund 450 Plätze wären. Das Ganze ist eine Frage der Wirtschaftlichkeit.“

Wie alle Kultureinrichtungen braucht die Deutsche Oper die Eigeneinnahmen durch den Kartenverkauf. Je weniger Publikum zugelassen ist, desto mehr läuft an Defizit auf. „Es gab in Berlin lange Verhandlungen wegen der Kurzarbeit. Für 450 Plätze wäre es wirtschaftlich ein Fiasko, die Kurzarbeit wieder aufzugeben und die Mitarbeiter komplett zurück zu holen. Dann würden wir Bankrott gehen. Aber wir müssen die Balance zwischen künstlerischem Wollen, Präsenz der Institution und Wirtschaftlichkeit immer wieder ausloten.“ Im Oktober will man wieder ein größeres Angebot unterbreiten. „Das denken wir positiv, denn kleiner fahren können wir immer noch, falls es die Corona-Krise erfordert.“

Der jetzt veröffentlichte Ersatzplan gilt zunächst einmal nur bis zum 26. September. Und genau genommen verbirgt sich hinter dem Datum großer Optimismus. „Wir fangen am 10. August mit den Proben für Wagners ,Walküre‘ an. Es beginnen zunächst die szenischen Proben des Regisseurs Stefan Herheim mit den Solisten. Nach den Klavierproben wäre der nächste Schritt die Arbeit mit dem großen Orchester. Wir hoffen schon, am 27. September die Premiere stattfinden zu lassen. Aber das wissen wir wohl erst im August.“ Im September sind konzertante, gekürzte Aufführungen von Repertoirewerken sowie die Premiere einer Inszenierung der französischen Regisseurin Marie-Ève Signeyrole angekündigt. Beethovens 7. Symphonie wird in dem Projekt „Baby Doll“ mit jiddischer Klezmer-Musik kombiniert, dazu kommen aktuelle Berichte von nach Europa geflüchteten Frauen. Das Projekt, das ab 4. September gezeigt wird, war ursprünglich für die Cité Musicale Metz premierenreif geprobt worden, aber der Lockdown im März vereitelte die Uraufführung.

Für den 12. und 13. September ist eine Verdi-Gala mit Auszügen aus „Macbeth“ und „Nabucco“ angekündigt. Am 19. und 20. September folgt ein „Best of Aida“ unter Leitung von Giampaolo Bisanti. „Best of La Gioconda“ heißt es am 25. und 26. September. Als Moderator führt Jörg Schörner durch den Abend.

„,Aida‘ und ,La Gioconda‘ sind Opern mit Chor, die Stellen mussten wir rausnehmen. Also haben wir uns entschieden, ein Best-of daraus zu machen, die Handlung wird durch einen Moderator verbunden“, sagt Schwarz. „Für den Chor ist momentan keine Lösung vorhanden, selbst auf unserer großen Bühne. Es ist eine Frage des Sicherheitsabstandes. Das Opernrepertoire mit Chor ist noch nicht denkbar.“

Das Konzept lässt sich nicht über Monate durchstehen

Auf die große Oper wird man also noch etwas warten müssen. Die angekündigten Aufführungen sind obendrein deutlich gekürzt. „Die Entscheidung fiel zu einer Zeit, als es noch die Ansage gab, keine Pause zu machen. Eine 90-minütige Aufführung ist für die Solisten wie das Publikum ohne Pause durchzustehen“, sagt Schwarz: „Aber es ist kein Konzept für mehrere Monate. Es war eine konkrete Entscheidung, weil wir so tolle Sänger engagiert haben, dass wir nicht alles ganz absagen, sondern sie in einer konzertanten Form präsentieren wollen. Das bringt wirtschaftlich zwar nichts, setzt aber ein Zeichen für unsere Zuschauer, dass wir etwas für sie machen.“