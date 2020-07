Christian Petzold: „Kino ist wie Narkose“

Berlin. Er sei ziemlich fertig, sagt Christian Petzold gleich am Anfang unseres Treffens. Kurz nach dem Ausbruch der Pandemie hat ihn das Corona-Virus getroffen und für drei Wochen ausgeknockt. Immerhin, tröstet er sich, ist er jetzt immun. Aber nun hat er gleich eine Ochsentour hinter sich bringen müssen: Sein Film „Undine“, der Paula Beer auf der Berlinale einen Silbernen Bären als beste Schauspielerin einbrachte, ist jetzt zur Wiedereröffnung der Kinos am 2. Juli als erster großer Film gestartet. Dazu musste der Regisseur durch die Republik reisen, teils zu vier Kinos pro Tag. Weil die Kinobetreiber sich das wünschten und sich, teils sehr verzweifelt, an ihn wandten. Das hat ihn sehr gerührt. Aber nun ist er schon wieder am Ende seiner Kräfte. Wir durften ihn trotzdem sprechen.

Herr Petzold, haben Sie sich gut von Covid-19 erholt?

Christian Petzold: Danke der Nachfrage, ja. Ich habe mich gleich anfangs angesteckt, in Paris. Meine Frau spricht seither von der „französischen Krankheit“. Drei Wochen lang ging es mir richtig schlecht. Aber dafür bin ich jetzt immun. Wenn Sie mal umarmt werden müssen, bin ich der richtige Mann. (lacht)

Nach dreieinhalb Monaten Zwangsschließung sind endlich wieder die Kinos offen. Ist es eine Ehre, dass da als einziger großer Film Ihre „Undine“ angelaufen ist?

Zuhause ist kein öffentlicher Ort. Wenn die Pandemie etwas bewirkt hat, dann ist es die Wiederentdeckung des Gemeinwesens. Wir brauchen das Öffentliche. Und Kino gehört dazu. Deshalb mache ich mir über die Kinos langfristig keine Sorgen. Sie müssen nur jetzt durchhalten. Bei der Kino-Tour, die ich gerade absolviert habe, fühlte ich mich deshalb mehr wie ein Botschafter denn als Regisseur. Auch „Undine“ ist ja nach der Berlinale mit dem Virus verschwunden und taucht jetzt, wie der Wassergeist, wieder auf. Das finde ich ganz hübsch. Was mir nicht gefällt, ist die Einsamkeit dieses Films. So eine Wiedereröffnung müsste eigentlich mit einem Knaller wie Christopher Nolans „Tenet“ losgehen. Sonst starten in einer Woche auch viele Filme. Jetzt aber ist „Undine“ ziemlich allein. Und auch ein Lackmustest, ob die Leute wieder ins Kino gehen. Das ist vielleicht zu viel Druck für so einen kleinen, zarten Liebesfilm. Noch dazu einen Vertreter der berüchtigten Berliner Schule.

Mehr zum Thema: Die Filmkritik zu „Undine“

Der Wassergeist und der Industrietaucher: Paula Beer und Franz Rogowski in „Undine“.

Foto: Piffl Medien

Nagt das an Ihnen, dass einige die Berliner Schule so verurteilen?

Es verletzt mich sogar ein bisschen. Das haben die Münchner geschafft, daraus einen abwertenden Begriff zu machen. Was ich nicht verstehe. Es geht doch hier um Vielfalt im Kino. Und das war ja auch kein Angriff der Berliner Schule auf die übrige Welt. In Frankreich sieht man das viel gelassener. Und freut sich, dass es andere Stile gibt. Hier gibt es immer gleich die Häme, lange Einstellungen, spröde Stoffe. Was ja überhaupt nicht stimmt. Da ist keine Gelassenheit, keine Freude gegenüber der Kunst.

Ihre Filme sind sonst immer klar politisch verortet. Jetzt erzählen Sie uns plötzlich Märchen. Wie kommt es, dass Sie sich plötzlich eines Stoffes wie dem vom Wassergeist Undine annehmen?

Es gibt keine unpolitischen Filme. In meiner Trilogie über Liebe in Unterdrückungssystemen, von „Barbara“ über „Phoenix“ bis „Transit“ war das nur deutlicher. Weil es mir auf den Sack ging, dass Liebesgeschichten immer so tun, als ob Liebe die Politik überwindet. Dabei wirken die politischen Verhältnisse schlagend auf die Liebe ein! Das habe ich zeigen wollen. Jetzt komme ich wieder auf meine alten Themen zurück. Und ich finde auch in „Undine“ alles politisch.

„Gespenster“ hieß einer Ihrer Filme, so könnte eigentlich jeder Ihrer Filme heißen. Sie alle werden bevölkert von Untoten und Schattenwesen. Was reizt Sie immer wieder an solchen Halbwesen?

Das hat mit dem Kino selbst zu tun. Als ich jetzt mit „Undine“ auf Tour war, habe ich mich manchmal geschämt, wenn nach dem Film gleich das Licht anging und ich nach vorn auf die Bühne musste. Das ist doch eigentlich gemein, wenn der Abspann läuft, hat das sowas Feierliches, Meditatives. Kino ist eigentlich wie Narkose. Da möchte man nicht von einer unbarmherzigen Krankenschwester gleich in die harte Realität zurückgeschüttelt werden. Sondern noch ein bisschen im Warmen bleiben. Deshalb haben Gespenster immer mit Kino zu tun: mit Halbschlaf, mit Traum. Das rettet das Kino vielleicht auch vor den Streamingdiensten: Nur sie sind der Ort des Zwischenreichs, wo ich im Dunkeln quasi unter der Decke bleiben darf. Das Kino ist Narkose im besten Sinn.

Das Märchen ist ganz nüchtern in der Realität verankert: Undine referiert als Stadthistorikerin über die Berliner Geschichte.

Foto: Piffl Medien

Dabei ist Berlin eigentlich viel zu jung und modern für Märchen, oder? Die passen doch eher in alte, romantische Städte.

Berlin ist zu jung für Märchen, das stimmt schon. Die Stadt hat sich erst spät entwickelt. Und hat alles importieren müssen. Auch die Märchen kamen erst über die Hugenotten hierher. Aber Berlin macht sich ja alles zu eigen. Und die Stadt ist ja wirklich nass, ein Sumpfgebiet, das immer noch abgepumpt werden muss. Das passt zu meinem Wassergeist. Hubertus Siegert hat in seinem Dokumentarfilm „Berlin Babylon“ über die Rekonstruktion des Berliner Zentrums um den Potsdamer Platz gezeigt, wie Taucher dort den Grund abpumpen. Und das sah zugleich so entrückt aus wie Käpt’n Nemo aus „20.000 Meilen unter dem Meer“. Da dachte ich: Wenn ein Wasserwesen wie Undine an Land geht, um die Liebe zu suchen, dann muss sie auf einen Industrietaucher treffen, der ins Wasser geht, um die Liebe zu suchen. Eine echte Amphibiengeschichte.

Dabei hat Ihre jahrhundertealte Wassernixe einen ganz heutigen, recht nüchternen Job: als Stadthistorikerin doziert Sie über die Geschichte Berlins. Ist das Ihr Beitrag zu 100 Jahre Groß-Berlin?

Mein Film zeigt jedenfalls, wie Berlin sich verändert. Die Stadt hat ja immer diese wunderbaren Sommer, aber durch den irrsinnigen Tourismus der letzten Jahre sind die Berliner selbst dabei eigentlich nicht mehr zu sehen. Für junge Leute aus aller Welt ist Berlin der Hotspot. Aber da lasse ich nun ein Mädchen sagen: Wenn du mich verlässt, töte ich dich. Diesen Satz hat Paula Beer sehr gern gesagt, weil auch sie die Schnauze voll hatte von dieser Tinder-Welt. Es ist halt nicht so, dass man alles konsumieren kann und nicht bezahlen muss.

Für ihr Schauspiel gewann Paula Beer auf der Berlinale einen Silbernen Bären.

Foto: Jörg Carstensen / dpa

Sie als Berliner Filmemacher haben bis auf „Gespenster“ bislang nie in Berlin gedreht. Wieso eigentlich? Ist die Stadt auserzählt?

Berlin ist eine Stadt, die man einfach nicht direkt lieben kann. Es kostet Arbeit, dass man sie schön findet! Die Situation hier ist ja katastrophal. Wir werden einfach nicht gut regiert, um das mal ganz allgemein zu formulieren. Und der Nationalsozialismus und die Mauer haben dazu geführt, dass alle, die was konnten, weggegangen sind. Das hat der Stadt den Nerv gezogen. Aber viele sind zurückgekehrt. Die, die was über Berlin sagen könnten, sind immer Fremde. Ich war auch so einer. Für „Gespenster“ habe ich ein Gefühl für den Potsdamer Platz entwickelt. Aber dann wurden meine Kinder geboren, und ich war auf einmal tief verwurzelt in der Stadt, bis hin zu Elternpflegschaftsversammlungen...

Elternabende, der Tod der Kinofantasie?

Ich hatte da keine Distanz mehr. Jetzt sind die Kinder groß, ich habe wieder mehr Abstand, habe mit dem Rad die Stadt erkundet und so wieder eine Position bekommen. Es gibt so schöne Ecken, und auch so schreckliche! Wenn es mir gelingt, die hässlichen Plattenbauten in Mitte – die ja so ziemlich das Entzauberndste sind, was man sich vorstellen kann – attraktiv zu machen, wenn mein Liebespaar diesen Unort verzaubert, dann ist das vielleicht Politik! Kinder schaffen das ja manchmal: dass sie die hässlichsten Orte zu Idyllen machen. Das ist auch eine Aufgabe von Kino.

Sie sind ein Frauenregisseur. Immer erzählen Sie Filme über Frauen, und immer aus deren Sicht. Wie nimmt man als Mann so eine Perspektive ein?

Der Regisseur mit seiner Hauptdarstellerin bei der Berliner „Undine“-Premiere am 2. Juli, zur Wiedereröffnung der Berliner Kinos.

Foto: Sean Gallup / Getty Images

Das hat man auch schon Claude Chabrol, meinen Lieblingsregisseur, gefragt, und der hat geantwortet: „Männer leben, Frauen überleben. Und das Kino kümmert sich immer nur um die, die versuchen zu überleben.“ Besser könnte ich das nicht formulieren. Bei mir ist ja auch immer von Musen die Rede, weil ich je sechs Filme mit Nina Hoss und mit Barbara Auer gedreht habe. Nee, das ist keine Muse, das ist ein wirklicher Widerpart! Ich entwickle eine Geschichte, und diese sehr klugen Schauspielerinnen machen das zu ihrer. Das ist nicht das Verhältnis eines begehrenden Mannes zu einer Muse, die er formt, sondern eher ein kleiner Kampf. Und die Selbstständigkeit und auch Widerständigkeit von Nina oder jetzt Paula macht dabei die meiste Freude.

Das ist jetzt Ihr zweiter Film hintereinander mit Paula Beer und Franz Rogowski. Stimmt es, dass sie Sie erst zu „Undine“ inspiriert haben?

Ja, das war wirklich so. Wir alle waren sehr traurig am Ende von „Transit“, weil wir bei der Arbeit richtig erleben durften, wie zwei Schauspieler, die sich ja vorher nicht kannten, eine Freude am Spiel des anderen hatten und durch den anderen etwas von sich erfahren haben. Das ist ein Glücksgefühl. Und am letzten Drehtag habe ich ihnen deshalb in einer Pizzeria von „Undine“ erzählt, einem Projekt, das ich schon vor 18 Jahren als Kurzfilm-Idee angedacht hatte. Wir haben da nur spielerisch improvisiert, und dabei sind gleich ganz tolle Sachen rausgekommen. Das hat uns alle befeuert.

Wird es noch einen weiteren Film mit ihnen geben?

Ich plane das. Aber ich weiß noch nicht, ob das gleich der nächste Film wird. Paula wird auf jeden Fall mitspielen.

Also doch eine Muse?

Nee! Im nächsten Film hat sie keine Hauptrolle. Das ist etwas, was mir an Fassbinder so gefallen hat: dieser Ensemble-Geist. Mal eine Hauptrolle zu spielen und dann auch mal nur eine Nebenrolle. Auch in den USA sind sich große Stars nicht zu schade, kleine Rollen zu absolvieren. Das sind keine Musen, die sind neugierig. Ich will mit meinen Schauspielern immer wieder Neues ausprobieren, in immer neuen Konstellationen. Mit Nina habe ich sechs Filme hintereinander gemacht. Sie sagte dann sehr treffend, wir lassen mal ein bisschen Luft rein. Aber auch mit ihr werde ich sicher mal wieder arbeiten.