"Der Tatortreiniger" in Strausberg

Nun auch in Strausberg zu sehen: Oliver Gabbert in „Der Tatortreiniger“

„Meine Arbeit fängt da an, wo andere kotzen“, sagt Schotty, grinst und hält ein abgeschnittenes Ohr hoch. Er hat es gerade entdeckt in einer Badewanne voller Blut. Daneben liegt sein Stullenpaket, das er gleich auspacken wird; weil: Schotty macht erst mal Päuschen. Und Zimperlichkeiten sind da fehl am Platz, denn der Bursche im weißen Schutzanzug gehört zur „Spube“. Die tritt an, wenn die „Spusi“ fertig ist. Auf die Spurensicherung folgt nämlich die Spurenbeseitigung; korrekt gesagt: die Tatortreinigung. Und Schotty gehört zur ehrenwerten Zunft der Tatortreiniger – also im weiteren Sinne, so sagt er stolz, zur Polizei.

Damit wäre geklärt, was hinter dem Titel „Der Tatortreiniger“ steckt, einer Produktion des Berliner Kriminaltheaters. Der Publikumsrenner hatte bereits vor einem Jahr seine Premiere, weshalb er zum Programm der Jubiläumsfeier „20 Jahre Kriminal Theater“ zählte, die Anfang April angesetzt war. Doch da kam Corona, und die dicke Zwei-Jahrzehnte-Party der rührigen Privatbühne fiel aus. Was folgte, ist die extrem kostspielige Zwangspause, genutzt für Haus-Renovierungen und so besonders schwierige Vorbereitungen der Wiederaufnahme eines halbwegs regulären, freilich virusgeschützten Spielbetriebs im Friedrichshainer Stammhaus im August.

Ein Alleinstellungsmerkmal, das bis heute gehalten wird

Vorerst jedoch gibt es, jetzt im Juli, ein zünftiges Sommerspektakel, quasi zur Nachfeier des Zwanzigers, natürlich coronahygienisch: Zunächst kommt da besagter „Tatortreiniger“, danach die groteske Gangster-Klamotte „Bonnie und Clyde“ (sie träumen vom schnellen Geld, einer Heirat in Las Vegas und von Rente an der Copacabana). Ort des Amüsements: Die vom Kriminal Theater bereits seit Jahren bespielte Berliner Vorort-Freilichtbühne des noblen Lakeside-Burghotels zu Strausberg (Märkisch-Oderland), idyllisch am Straussee gelegen, dennoch mit S-Bahn-Anschluss ein Viertelstündchen Spazierweg am Ufer entlang.

Ein kurzer Blick weit zurück: Bereits Ende der 1990er-Jahren hatte der mit verschiedenen Theaterformen experimentierende Fachmann Wolfgang Seppelt die Idee, es mit einem sozusagen monothematischen Betrieb zu versuchen. „In Berlin gab’s ja unübersehbar viel, nur eben kein reines Kriminaltheater.“ Also fing er, zusammen mit dem Regisseur Wolfgang Rump, just im Frühling 2000 damit an. Die Geschäftsidee des Direktors zündete, der Laden lief prima, bis ihn Corona stoppte, und hält mit einem inzwischen reichen Spielplan und bestens besuchtem Repertoirebetrieb sowie zusätzlich organisierten Gastspielreisen durch deutsche und schweizerische Landschaften bis heute sein Alleinstellungsmerkmal.

Eine ins Absurde greifende Fantasie

Ein kleines Theaterwunder. Oder: ein Paradebeispiel mutigen, freien, fleißigen und glückhaften Unternehmertums in pittoresk anmutendem Alt-Berliner Ambiente. Das fand sich in zentraler Lage (U-Bahnstation Weberwiese), hat normalerweise 200 rote Plüschsessel im Parkett und im Rang, obendrein einen Kleinkunst-Keller, einen Bar- und Restaurantbetrieb für drinnen und bei Schönwetter draußen im grünen Hof eines denkmalpflegerisch fein hergerichteten historischen Umspannwerks von 1900.

Genug des Jubelns, zurück zu den Tatorten unter Strausbergs freiem Sommerhimmel. Und zu Schotty, der kokett schüchternen, dabei doch pfiffig einfühlsamen, gelegentlich auch ziemlich kessen Reinigungskraft ohne Abitur aber mit Schutzmaske: Oliver Gabbert in der frappierend genauen Studie eines ganz schön komplexen Charakters.

Flapsige Menschen sagen überheblich, der putze doch bloß den Leichen hinterher, wie eklig. Er solle es besser bei Lebenden versuchen. Doch das kann ja jeder. Und „Spube“ ist eben sehr viel mehr, klärt Schotty auf: Dreck sei Materie am falschen Ort, würde alsbald instabil und ginge neue Verbindungen ein. Dafür das jeweils passende Putzmaterial zu finden, sei die Kunst. Schotty ist sozusagen ein Spezialchemiker, was viel mehr ist als bloß Saubermachen. Und obendrein hat er es mit Menschen von angespanntem Psycho-Zustand zu tun, die ihm da in prekärer Lage am Tatort in die Quere kommen, was gewisse Sensibilität und sogar Weisheit erfordert – womit wir bei der skurrilen, bis ins Absurde greifenden Fantasie der Dramatikerin Mizzi Meyer wären.

Mizzi Meyer ist das lustig klingende Pseudonym der TV-Starautorin Ingrid Lausund. Nach einem Schauspielstudium kam sie als Hausautorin und Regisseurin ans Deutsche Schauspielhaus in Hamburg. Ihre Arbeiten, abenteuerliche Geschichten höchst widersprüchlicher Figuren, aus dem prallen Leben gegriffen und immer auch ein verrücktes, komisches Stück daneben, diese flüssigen, den Künsten der Schauspieler viel Futter bietenden Werke wurden gern und viel gespielt. Quotenträchtig!

In der Szene berühmt wurde Lausund für ihre Drehbücher zur Fernsehserie „Der Tatortreiniger“, die (mit Bjarne Mädel) alle Einschaltquoten auf die Spitze trieb und Meyer alias Lausund gleich zwei Mal höchste Weihen brachte; nämlich 2012 und 2013 den Grimme-Preis. Gelingt es der Autorin doch meisterlich, relevant Reales und irrwitzig Fantastisches, noch dazu philosophisch pointiert und durchsetzt mit allerhand schwarzem Humor, zusammenzubringen. Sie gilt als eine unserer besten Dialogschreiberinnen. Was sie kann, kann kaum jemand. Kurz gefasst: Mizzi Meyer-Lausund bedient perfekt das hierzulande so sträflich vernachlässigte, von Publikum wie Schauspielern so arg vermisste Genre des well made play.

Scharfer Sinn für grandiose Dialogkunst der Autorin

Ausgewählt und passend gemacht für draußen an der frischen Luft wurden zwei Episoden mit Schotty aus der „Tatortreiniger“-Serie. Der Job führt den knackigen, nüchternen, aber gar nicht so abgebrühten Junggesellen mit Einschlag ins Volkstümlich-Philosophische in unterschiedliche Milieus (adäquate Szenenbilder: Manfred Bitterlich). Da ist zum einen der lüsterne, alleinstehende, selbstredend ermordete Steuerberater und Kunde käuflicher Lust, den die von ihm bestellte Prostituierte besuchen will und dabei auf Schotty samt Leiche trifft (Katharina Zapatka als geschäftstüchtiges, aber auch liebeshungriges Berliner Mieze). Und zum anderen der seriöse, jahrzehntelang von seiner Frau gedemütigte Kleinfabrikant (Matti Wien), der sein Weib mit der Axt zerhackt hat. „Olle Nervensäge, doch einmal sind die Nerven eben durchgesägt“, kommentiert der unheimlich liebenswerte Schlipsträger seine unglaubliche Kaltblütigkeit.

Natürlich enden die beiden psychologisch-sozial genau gezeichneten Zusammenstöße (später folgen die von Bonny und Clyde) auf äußerst unerhörte Art. Regisseur Rumpf inszeniert gekonnt, vor allem mit scharfem Sinn für die grandiose Dialogkunst der Autorin. Ein spannungsgeladenes Vergnügen. Hoffentlich bleibt der Himmel trocken!

Termine: „Tatortreiniger“ jeweils sonntags 5., 12., 19., 26. Juli und 2. August; „Bonny Clyde“ 9., 16., 23. und 30. August jeweils 20 Uhr. Ticket-Hotline 030–47 99 74 88 oder bei allen VVK über CTS und Reservix. Anreise: S-Bahn 55 bis Strausberg Nord. Wer übernachten möchte: Burghotel The Lakeside, Gelsdorfer Chaussee 6, 15344 Strausberg. Parallel zu draußen läuft im August im Stammhaus Palisadenstraße 48 (Umspannwerk Ost) in Friedrichshain der Sebastian-Fitzek-Thriller „Passagier 23“. Alle weiteren Informationen unter www.kriminaltheater.de