„Tun Sie sich das nicht an“

Die Dirigentenlegende Carlos Kleiber wurde am 3. Juli 1930 in Berlin geboren.

Der in Berlin geborene Dirigent Carlos Kleiber, der am Freitag 90 Jahre alt geworden wäre, war schon zu Lebzeiten ein Mythos. Er wurde von Musikern und vom Publikum vergöttert und galt als selbstzweiflerischer Perfektionist, was immer wieder auch zu Konzertabsagen führte. Er dirigierte ein vergleichsweise kleines Repertoire, die Zahl seiner Aufnahmen ist überschaubar und es gibt nur ein einziges frühes Rundfunkinterview. Seine Probenmitschnitte haben Kultstatus erreicht, viele nachfolgende Dirigenten wollten so witzig und bildreich proben können wie er. Wenn Kleiber sich behäbigen Orchestermusikern in den einstigen Männerbastionen gegenüber sah, manipulierte er ihre Fantasie etwa mit Geschichten von schönen Frauen, die in der Musik gerade dies und das tun. Und man kann miterleben, wie die Musik plötzlich anders klingt.