Letzte Vorbereitungen: Wie die meisten Berliner Kinos wird auch das International in Mitte am 2. Juli wieder seine Pforten öffnen.

Nach dreieinhalb Monaten corona-bedingter Zwangspause heißt es in Berlin wieder Film ab. Doch viele Kinos geben sich noch verhalten.

Kino Endlich: In Berlin öffnen die Kinos wieder

Endlich. Nach dreieinhalb Monaten Lockdown öffnen am 2. Juli die Berliner Kinos wieder. Und so kehrt ein weiteres Stück Normalität und öffentliches Leben zurück, nachdem bereits Restaurants, Kneipen und auch Freilufttheater ihren Betrieb wieder aufgenommen haben.

Es bleibt freilich erst einmal gewöhnungsbedürftig, wenn in den Kinosälen nur jeder dritte Platz besetzt werden darf. Manch findiger Kinobetreiber versucht, diese Zwangsregulation etwas aufzulockern, indem etwa Plüschtiere auf die freien Sitze gestellt werden. Aber das täuscht nicht darüber hinweg, dass von Normalbetrieb noch lange keine Rede ist.

Genuss nur mit Abstand und Mund-Nasen-Schutz

Und es bleibt natürlich abzuwarten, wie stark das Angebot von den Berliner Zuschauern auch angenommen wird. Ob diese nach 15 Wochen Ferngucken auf der heimischen Couch endlich wieder ein Gemeinschaftserlebnis vor großer Leinwand teilen wollen – oder ob sie doch erst einmal zögern, mit Abstand und Mund-Nasen-Schutz ins Kino zu gehen.

Zwei von drei Sitzen müssen frei bleiben. Um die Auflagen etwas aufzulockern, werden die Sitze im Delphi Lux mit den Konterfeis von Schauspielern verziert. Der Zuschauer sitzt so zwischen seinen Stars.

Berlin ist eines der letzten Bundesländer, in dem die Kinos wieder öffnen – während sie beim Nachbarn Brandenburg schon seit 6. Juni offen sind. Ein Kuriosum des Föderalismus, dass jedes Land die Entscheidung selbst treffen konnte. Dabei machen für Filmverleiher nur bundesweite Starts Sinn.

Viele Neustarts zur Wiedereröffnung

Deshalb haben sich die meisten Filmkunsttheater schon vor Wochen überregional auf den 2. Juli als Termin geeinigt, auch damit genügend Zeit bleibt, um Hygienekonzepte auszuarbeiten. Der Berliner Senat hatte zwar als Termin bereits Dienstag, den 30. Juni genannt, das zeigt aber nur, dass die Politik nicht immer den nötigen Weitblick für wirtschaftliche Befindlichkeiten aufbringt. Die meisten Kinos öffnen am Donnerstag: Weil das der klassische Filmtag ist, an dem sonst neue Produktionen anlaufen.

An neuen Titeln ist nun reichlich Auswahl. Denn es hat sich viel angestaut in den vergangenen Wochen: Filme, die längst hätten starten sollen. Solche, die schon in anderen Bundesländern angelaufen sind wie das kolumbianische Dschungeldrama „Monos – Zwischen Himmel und Hölle“ oder der deutsche Film-Noir „Der Geburtstag“ mit Mark Wasche. Oder Produktionen, die noch kurz vor dem Lockdown anliefen, dann aber dessen Opfer wurden: Dani Levys „Känguru Chroniken“ etwa, der nur zehn Tage zu sehen war und jetzt mit einer eigens neu entworfenen 3-D-Szene wieder aufgenommen wird. Oder die Hermann-Hesse-Verfilmung „Narziss und Goldmund“, die gerade mal zwei Tage lief, bevor die Kinos schließen mussten.

Die Betreiber des Klick-Kinos setzen dagegen auf Plüschtiere als Abstandshalter.

Die Wiedereröffnung ist vor allem eine Chance für den deutschen Film. Als erstes läuft Christian Petzolds modernes Berlin-Märchen „Undine“ an, das Paula Beer auf der Berlinale einen Silbernen Bären einbrachte, sowie „Takeover – Voll vertauscht“, eine Teenie-Verwechslungskomödie mit den früheren YouTube-Stars Heiko und Roman Lochmann.

Filme aus Hollywood sind noch Mangelware

In zwei Wochen folgt dann Burhan Qurbanis wuchtige Neuverfilmung von „Berlin Alexanderplatz“, auch das ein Berlinale-Highlight, das Döblins berühmten Roman radikal in die Großstadt von heute katapultiert.

Filme aus Hollywood sind dagegen noch Mangelware. Eigentlich waren für Ende des Monats Christopher Nolans mit Spannung erwarteter Thriller „Tenet“, das Comic-Spektakel „Wonder Woman 1984“ und Disneys China-Epos „Mulan“ angekündigt. Da die Zahl der Corona-Infizierten in den USA immer noch erschreckend steigen, wurden die Blockbuster, die immer weltweit starten, erst einmal in den August verschoben. Und ob sie dann wirklich anlaufen, ist noch sehr fraglich. Denn solche Mammut-Produktionen amortisieren sich nur bei vollen Kinos. Nicht aber, wenn die Säle nur zu einem Drittel besetzt sind.

Getränke und Popcorn werden mit Mundschutz gereicht.

Das macht natürlich auch den Kinos selbst zu schaffen, die jetzt in Berlin öffnen. Von Euphorie ist deshalb wenig zu spüren. Problematisch ist vor allem der rigide Mindestabstand von 1,5 Metern. Die Verbände HDF Kino und AG Kino – Gilde deutscher Filmkunsttheater haben diese Regelung bereits scharf kritisiert.

Der Zoo Palast will noch nicht öffnen

Es ist ja auch wirklich nicht einzusehen, warum in einem Flugzeug der Mittelplatz nicht freibleiben muss und im öffentlichen Nahverkehr kein Mindestabstand eingehalten wird, während dies in Kinos vorgeschrieben wird, wo die Sitze deutlich breiter sind. Die Verbände verweisen dabei auch auf Nachbarländer wie Österreich, wo nur ein Meter Abstand gilt, was den Wiederbetrieb der Kinos deutlich lukrativer macht.

Manche Betreiber halten sich deshalb noch bedeckt. Auch im Hinblick auf die Erfahrungen anderer Bundesländer, wo die Zuschauer nur spärlich den Weg ins Kino finden. Das Traditionshaus Zoo Palast etwa will frühestens am 16. Juli öffnen. Aber auch dann nur, wenn neue US-Titel angeboten werden können. Kino-Unternehmer Hans-Joachim Flebbe will darüber erst Anfang kommender Woche entscheiden.