Jean-Paul Gaultier schneidert sich sein eigenes Denkmal

Kinofilme wie „Das fünfte Element“, Tourneen von Madonna und auch die Revue „The One“ im Friedrichstadt-Palast lebten von seinen extravaganten Kostümen. Daher sind wohl auch jene mit Jean-Paul Gaultiers Arbeit in Berührung gekommen, die sich für Mode nicht interessieren. Entsprechend muss man auch nicht wissen, was Prêt-à-porter von Haute Couture unterscheidet, um an der Dokumentation „Jean Paul Gaultier: Freak & Chic“ Freude zu haben.

Verfolgt werden die Vorbereitungen zu der autobiografischen Revue „Fashion Freak Show“, mit der sich Gaultier Ende 2018 selbst ein schillerndes Denkmal schuf. Ideen sprühen hier wie Fontänen. Schneider, Tänzer, Models sind unter Premierendruck bei der Ausübung ihrer Profession zu bewundern. Vom üblichen Blick hinter die Kulissen unterscheidet sich der Film, weil er wie nebenbei auch Gaultiers Leben erzählt: Von dem Teddy, den Jean-Paul Mitte der 50er-Jahre zu jener Puppe umbaute, die man dem Jungen partout nicht schenken wollte, geht die Reise weiter von der ersten Assistenz des Autodidakten aus einfachen Verhältnissen bis ins Heute.

Von wenigen Ausnahmen abgesehen, stammen die Bilder dazu nicht aus Archiven. Die Erinnerungen des Meisters und seiner Weggefährten ergänzen vielmehr die entstehenden Szenen aus Gaultiers Revue. Das Ergebnis ist ein sehr gegenwärtiger Blick zurück, kaum sentimental und höchst unterhaltsam.

Dokumentarfilm F 2018 von Yann L’Hennoret, mit Jean-Paul Gaultier, Marion Cotillard, Madonna, Catherine Deneuve