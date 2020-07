Wenn die Liebe ins Wasser fällt: Christian Petzolds „Undine“

In den Filmen von Christian Petzold spielt das Wasser immer mit. „Die innere Sicherheit“ (2000) nimmt den Atlantik gleich in seine Anfangsszene auf – als wild tosende Kulisse, die gleichermaßen Grenze wie Verheißung ist. Nina Hoss lässt Petzold als „Yella“ (2007) in einen Fluss stürzen, in ihrer Rolle als „Barbara“ (2012) setzt er ihr Fluchtgedanken aus der DDR über die Ostsee in den Kopf.

Als er 2009 Arthur Schnitzlers „Der einsame Weg“ am Deutschen Theater inszenierte, war im Hintergrund zwei Stunden lang das Krankenhaus am Kreuzberger Urbanhafen zu sehen – eine „Toteninsel der Sozialdemokratie“, wie das der Regisseur in Anspielung auf Arnold Böcklins berühmtes Gemälde nannte. Kein Zweifel also: Um die romantische, sehnsuchtsstiftende Kraft des Wassers weiß dieser Regisseur wie kein zweiter.

Undine mit ihrem Freund Johannes (Jacob Matschenz), der sich von ihr trennt.

Foto: dpa

Da ist natürlich der Undine-Mythos ein attraktiver Stoff. Undine, das Wasserwesen, die Nixe, die Nymphe, die man einer Beschreibung des Naturphilosophen Paracelsus zufolge in Waldseen oder Wasserfällen entdecken kann. Undine, so will es die mittelalterliche Sage, erhält erst dann eine Seele, wenn sie sich mit einem Menschen vermählt – den sie ihrerseits töten muss, wenn er sich von ihr abwendet.

Mit anderen Worten: Undine ist ein männliches Phantasma, und niemand hat das so klug herausgearbeitet wie Ingeborg Bachmann, die die Nymphe in ihrer Erzählung „Undine geht“ zur souveränen Person umdichtete. Es ist diese Erzählung, an der sich Christian Petzold in seinem neuen Film orientiert. Wie schon in „Transit“ (2018) sind es Paula Beer und Franz Rogowski, die sich hier in eine Liebesgeschichte verstricken – nur dass sie nicht in einem eigentümlich geschichtslosen Marseille, sondern ganz gegenwärtig in Berlin spielt. Und in Nordrhein-Westfalen, an einer Talsperre.

Die Sagenfigur lehrt Stadtgeschichte

Paula Beer spielt Undine Wibeau, die als Historikerin bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung arbeitet und Museumsbesuchern in kenntnisreichen Vorträgen die jüngsten baugeschichtlichen Entwicklungen der Stadt erklärt. Zu Beginn der Handlung trifft sie sich mit ihrem Freund Johannes (Jacob Matschenz), der ihr mitteilt, er wolle sich von ihr trennen. Und Undine sagt, was sie ihrer Bestimmung gemäß sagen muss: „Wenn du mich verlässt, muss ich dich töten, das weißt du.“ So lässt Undine ihren Freund zurück, und wie sie während ihres darauffolgenden Vortrages immer wieder nervös aus dem Fenster schaut, um zu sehen, ob er noch da ist: Das gehört zu den vielen zärtlichen Szenen dieses Films.

Für ihre Rolle gewann Paula Beer auf der Berlinale den Silbernen Bären als beste Schauspielerin.

Foto: Jörg Carstensen / dpa

Aber Johannes steht auf und geht, Undine hat jetzt eine schwere Aufgabe vor sich. Sie lernt jedoch den Industrietaucher Christoph (Franz Rogowski) kennen, als sich – ja, als sich ein zerberstendes Aquarium über beiden entleert. Christoph verliebt sich in Undine kluge, spröde Art – und Undine verliebt sich in seine Herzenswärme. Die Chemie zwischen Paula Beer und Franz Rogowski ist das Geheimnis dieses Films.

Eine Liebe, die weitergehen muss

Eine so einleuchtende Darstellung zwischenmenschlicher Nähe hat man lange nicht gesehen. Petzold hat in mehreren Interviews betont, dass er sich „Undine“ mit anderen Schauspielern nicht hätte vorstellen können. Das geht dem Zuschauer genauso – und er freut sich auf weitere Filme mit diesen beiden, die Petzold bereits angekündigt hat.

Christoph nimmt Undine mit zu dem Staudamm, an dem er zur Zeit zu arbeiten hat – nicht ahnend, dass Undine über das Element Wasser so viel mehr weiß als er. Sie entdecken einen riesigen Wels, den Petzold eigens für den Film animieren ließ. Sie stolpern in die Missverständnisse und in die Vertrauensprobleme, die Liebende immer irgendwann zum Straucheln bringen, und am Ende hält die Geschichte ein Ende bereit, das ebenso glücklich wie unglücklich stimmt. Das macht diesen Film so sehenswert.

Drama Deutschland 2020 90 min., von Christian Petzold, mit Paula Beer, Franz Rogoswki, Jacob Matschenz