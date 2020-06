„High Note“ im Kino und im Netz: Misstöne der Traumfabrik

Alles nicht mehr so wichtig. Früher gab es bei Filmen noch eine klare Präferenz: Erst mal wurden sie auf der großen Leinwand gezeigt, bevor sie als DVD in den Handel kamen oder auf Plattformen gestreamt wurden. Auch wenn das Kinofenster dabei immer enger wurde und sich zuletzt bei nur drei Monaten eingependelt hat. Dabei führte die Kinobranche zwar einen erbitterten Kampf gegen Netflix, das Eigenproduktionen nur für wenige Tage in wenigen Kinos zeigte und das als Exklusivwerbung missbrauchte. Doch trotz solcher Störmanöver schien das System noch zu funktionieren.

Bis Corona kam, die Kinos schließen mussten und sich zahllose neue Filme stauen. In der Not haben in Deutschland einige kleinere Filmverleiher ihre Titel auf eigenen Kanälen als Video-on-Demand herausgebracht. Oder gingen Kooperationen mit Streamingplattformen ein, wobei der Nutzer auch das Lieblingskino, in dem er den Film sonst gesehen hätte, unterstützen konnte.

Zwei Frauen allein in der Männerbastion Showbiz

Das war freilich nur als Zwischenlösung gedacht. Dann aber verzichtete Universal als erster großer Hollywoodmulti schon kurz nach dem Lockdown auf die Kinoauswertung eines Blockbusters und brachte den Animationsfilm „Trolls World Tour“ gleich als Video-on-Demand heraus.

Keine Zeit für die Liebe: Maggie will den jungen Sänger David Cliff (Kelvin Harrison Jr.) promoten.

Foto: Glen Wilson / dpa

Kein Ausrutscher, sondern möglicherweise eine neue Strategie. Denn nun bietet dasselbe Filmstudio seit dem 26. Juni den Film „High Note“ gleich doppelt an: Im Kino, zumindest in den Bundesländern, in denen die Lichtspielhäuser schon wieder öffnen durften, aber zugleich auch als Video-on-Demand.

Für die verwöhnten Hauptstädter, die es sonst gewohnt sind, Filme stets als Erstes sehen zu können, eine ungewohnte Situation. Wenn sie den Film sehen wollten, mussten sie ins brandenburgische Umland fahren. Weil die Berliner Kinos erst ab 30. Juni wieder öffnen – und die meisten der hiesigen Häuser sich auf den 2. Juli als Wiedereröffnungstermin geeinigt haben.

Wer aber nicht warten konnte und auch nicht aus der Stadt wollte, konnte den Film auch einfach online abrufen: bei Anbietern wie Apple TV+, Amazon Prime Video oder iTunes. Auch wenn Regisseurin Nisha Ganatra betont, dass „High Note“ natürlich für die große Leinwand gemacht und gedacht sei. Das ist nicht ohne Ironie, geht es in dem Film doch um eine Musikerin, die nicht mehr von der Plattenindustrie und deren Fremdbestimmung abhängig sein, sondern autark über ihre Kunst entscheiden will.

„High Note“ bietet einmal mehr einen recht desillusionierenden Einblick in die Glitzerwelt der Traumfabrik von Los Angeles, am Fuße des Hügels mit dem Hollywood-Schriftzug. Nur dass es hier nicht um Film, sondern um Musik geht. Und auch einmal nicht um Musikerstars wie etwa in Bradley Coopers Neuverfilmung von „A Star Is Born“, sondern um die Manager dahinter.

Großer Auftritt im Stil der Mama: Tracee Ellis Ross).

Foto: Focus Features

Neu ist dabei der durchweg feministische Blickwinkel von Regisseurin Nisha Ganatra und Drehbuchautorin Flora Greeson. Leidens- und Identifikationsfigur ist die junge Maggie Sherwoode (Dakota Johnson), die davon träumt, einmal eine große Musikmanagerin zu werden. Ihr Job als Assistentin ist es indes, die ziemlich exaltierte Pop-Diva Grace Davis (Tracee Ellis Ross) zu betreuen und deren Allüren auszuhalten.

Ständig muss sie der Diva Termine und auch Rendezvous organisieren, muss immer das richtige Getränk parat halten, auch nachts für Kleinigkeiten in die Villa der Diva eilen. Das ist ein bisschen „Teufel trägt Prada“ im Showbiz. Ein Rund-um-die-Uhr-Job, der keine Freiräume für eigene Träume lässt.

Dabei wird aber nicht nur Maggie von Grace und deren Manager (Ice Cube) stets in ihre Schranken verwiesen. Auch die Popdiva selbst muss sich im Haifischgewässer ihrer Branche über Wasser halten. Als Frau hat man es da ohnehin nicht leicht. Wenn man in die Jahre kommt, noch viel weniger. Erst recht nicht, wenn man nicht weiß ist. „In der Geschichte der Musik“, stellt Grace einmal verbittert fest, „hatten nur fünf Frauen über 40 einen Nummer-1-Hit. Und nur eine davon war schwarz.“

Die Sensation des Films ist die Tochter von Diana Ross

Eigentlich müssten sich die beiden zusammentun: gemeinsam gegen den Rest der Welt und vor allem gegen die von Männern dominierte Musikindustrie. Aber Grace lässt ihren Frust gern an der ersten Person aus, die ihr nahe ist, und das ist nun mal ihre Assistentin. Und die arbeitet zwar heimlich daran, die Songs ihrer Chefin, die sie von Jugend an verehrt, neu zu mischen. Hat dafür aber ebenso wenig Zeit wie für ihre neue Bekanntschaft, den attraktiven, reichen David (Kelvin Harrison Jr.), den sie als Sänger fördern will, während der ihr Herz zu erobern sucht.

Mit dieser Perspektive wäre „High Note“ eigentlich genau der Film zur Stunde, nach der MeToo-Debatte und auch nach den derzeitigen weltweiten Demonstrationen gegen Rassismus. Aber wann immer der Film richtig böse werden müsste und einen schonungslosen Blick auf das Showbiz-Geschäft werfen sollte, verliert er sich stattdessen in Herzschmerz. Überraschend ist dabei auch, wie wenig Musik hier gespielt wird, wo dies doch ein Drama im Popmetier ist. Und für den Soundtrack eigens der Rapper Rodney „Darkchild“ Jerkins Songs komponiert hat.

Reine Frauensache: Regisseurin Nisha Ganatra (r.) mit Drehbuchautorin Flora Greeson.

Foto: ©Focus Features/

Stattdessen hat man ständig Déjà-vus. Dakota Johnson spielt mal wieder ein allzu graues Mäuschen, hinter dem doch ein Schwan lauert, wie schon in den „50- Shades-of-Grey“-Filmen, die sie doch nie wirklich zum Star gemacht haben. Auch Regisseurin Ganatra variiert hier nur das Alt/Jung-Schwarz/Weiß-Frauen-Duell, dass sie mit Emma Thompson und Mindy Kaling schon 2019 in „Night Life“ anstellte – damals im Unterhaltungsmetier der Late-Night-Shows.

Sie spielt nicht die Mutter, oder doch ein wenig

Die eigentliche Sensation des Films aber ist Tracee Ellis Ross als Diva Grace. Die Schauspielerin, Tochter von Pop-Queen Diana Ross, ist trotz ihrer Präsenz in Serien wie „Girlfriends“ oder „Blask-ish“ zumindest hierzulande noch ziemlich unbekannt, feiert nun aber ihren späten Durchbruch im Kinofilm gleich mit einer Figur in der Alterskrise. Wobei man als Zuschauer natürlich ständig denkt, dass Tracee Ellis Ross dabei auch ein bisschen ihre Mutter spielt. Auch wenn die Tochter das entschieden von sich weist.

Nur mit dem Kino hat das nicht so recht geklappt bei ihr. In den USA nämlich, wo die Kinos noch immer geschlossen sind, vertreibt Universal – Konzernmulti in der Film- wie in der Musikszene –, das Musik- und Liebesdrama ausschließlich per Streaming. Und es steht zu befürchten, dass das nicht nur eine Strategie in Corona-Zeiten ist, sondern das Studio einen ganz neuen Kurs fährt.

In Zeiten, in denen andere Filmstudios wie Disney und Warner gerade eigene Streamingdienste anschieben, könnte das viele Nachahmer finden, ja zu einem Dammbruch führen. Dann wäre „High Note“ doch mehr als eine Fußnote: ein möglicher Wendepunkt im kühlen Kalkül der Unterhaltungsindustrie von Los Angeles, der der Film doch einen Spiegel vorhalten wollte.