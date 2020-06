Wenn Denkmäler stürzen

Berlin. Seit dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd und den weltweiten Protesten gegen Rassismus gibt es eine neue Diskussion um Denkmäler und die Erinnerungskultur, die sich mit ihr verbindet. Die Demontage und auch die Versetzung von Standbildern ist in Berlin ein altbekanntes Phänomen, weiß Urte Evert, die seit 2017 Museumschefin der Zitadelle Spandau ist. Ein Gespräch über Lenins Kopf, Bilderstürmerei und die Frage nach dem Gedenken.

Berliner Morgenpost: Frau Evert, in den USA sind in den vergangenen Tagen zahlreiche Statuen von Politikern und Generälen attackiert und zum Teil schwer beschädigt worden. Auf dem Parliament Square in London musste eine Statue von Winston Churchill mit Brettern gegen Demonstranten geschützt werden. Welche Gedanken kommen Ihnen dabei?

Urte Evert: Mein erster Gedanke ist: Ich kann die Wut dahinter verstehen. Wie muss es für people of colour sein, jeden Tag an der Ehrung eines Menschen vorbeizugehen, der sie für weniger wert, vielleicht nicht mal menschlich gehalten hat? Zudem gibt es seit Jahren friedliche Versuche, Denkmäler von Kolonialherren und Sklavenhaltern zu problematisieren und einen Umgang ohne Zerstörung damit zu finden. Aber diese verhallen recht schnell. Mein zweiter Gedanke ist: Es nützt nichts. Ein Symbol wird beseitigt, aber das Problem nicht. Als Historikerin bin ich voreingenommen und vertrete die Idee, dass Zeigen, Diskutieren und Einordnung statt Vernichten insgesamt besser sind. Das muss nicht heißen, dass man Churchill nicht vom Sockel holen kann – ein Abtransport in ein Museum ist ja auch eine Möglichkeit.

Gibt es in Berlin Beispiele für Statuen, die vom Volk gestürmt wurden?

Nein, die Deutschen sind mit dem Abbau ihrer Statuen im 20. und 21. Jahrhundert äußerst „korrekt“ umgegangen. Das heißt, auch nach einem krassen Regime-Wechsel wie nach der Abschaffung des Kaiserreichs gab es Bürgerinitiativen für Denkmal-Entfernungen, Anträge beim Bezirk oder Senat, Kurt Tucholsky hat 1918 ein witziges Gedicht über die Siegesallee und den möglichen Sturz der monarchistischen Statuen ins Wasser geschrieben. Geschehen ist aber nichts. Die ab 1933 zerstörten Denkmäler, wie etwa das Revolutionsdenkmal von 1926, waren von der nationalsozialistischen Regierung durchgeplante und angeordnete Aktionen. Selbst nach dem Fall der Mauer sind die sozialistischen Denkmäler in Berlin durch politische Entscheidungen und in aller Ordnung entfernt worden. Nur 1945 gab es individuelle Aktionen, Nazi-Denkmäler zu zerstören und zu vergraben, aber nicht wegen eines Umsturzgedankens, sondern um die anrückenden sowjetischen Soldaten nicht zusätzlich zu provozieren. Das Äußerste waren und sind bisher Proteste und Farbanschläge.

In Berlin wechselten zahlreiche Statuen und auch Baudenkmäler ihren Ort. Die Nationalsozialisten versetzten die Siegessäule vom Königsplatz zum heutigen Standort, um die Pläne für die Welthauptstadt Germania zu verwirklichen. Auch das Bismarck-Denkmal musste weichen. Welche Bedeutung hat der Standort für ein Denkmal?

Der Standort hat ebenso wie das Denkmal selbst immer auch symbolische Bedeutung. Es wird bei jeder Beauftragung mitgedacht, wo und warum genau dort es aufgestellt werden soll. Ohne Weiteres ist es auch im öffentlichen Raum nicht so einfach zu verschieben, es bekommt dadurch auch eine weitere symbolische Bedeutung. Bei den genannten Beispielen ist die Versetzung dieser riesigen Denkmäler durch die nationalsozialistische Regierung ein zusätzliches Statement über Macht. Es gibt weitere Denkmal-Versetzungen in Berlin, eine besonders merkwürdige Geschichte – natürlich aus Spandau – ist die Beton-Stele zum Modell des „Zehnkämpfers“ von Arno Breker: Diese Bronze-Statue von 1936, die jetzt bei uns im Museum steht, hatte als persönliches Geschenk Adolf Hitlers an den Reichssportführer Hans von Tschammer erst einen Platz in dessen Dienstvilla, tauchte nach 1945 auf einer sechs Meter hohen Stele bei den von den Briten benutzten Kasernen am Spandauer Askanierring wieder auf und wurde 2006 abgebaut, um die Straße erweitern zu können. Jetzt steht die Säule ohne die Figur unkommentiert versetzt neben der Straße und sieht ein wenig seltsam aus. Zur Diskussion steht aber ja auch zum Beispiel das Marx-Engels-Denkmal in Mitte, das zur Humboldt-Universität versetzt werden soll, was definitiv auch als symbolische Standort-Verlagerung gedacht ist.

Eine Reihe von Statuen wurde von staatlicher Seite entsorgt, weil die dargestellten Personen nicht mehr dem politischen Zeitgeist entsprachen. So zum Beispiel das Stalin-Denkmal aus Bronze, das 1961 über Nacht verschwand. Lässt sich Personenkult so einfach auslöschen?

Stalin ist diesbezüglich eine besondere Person, die Abkehr vom Kult um ihn begann ja schon seit seinem Tod 1953. In der DDR hat man bloß aus Vorsicht so lange abgewartet, bis die Sowjetunion das Ende der Stalin-Verehrung offiziell machte. Das heißt, der Personenkult wurde nicht durch die Denkmal-Entfernung beendet, sondern das Ende offiziell besiegelt. Und nur so funktioniert es meiner Ansicht nach auch, wenn es nachhaltig sein soll.

Ein eindrückliches Beispiel für ein verschwundenes Denkmal ist die 19 Meter hohe Figur Lenins, die 1970 am heutigen Platz der Vereinten Nationen aufgestellt wurde. 1991 abgerissen, wurden ihre Bestandteile bei Müggelheim vergraben. Ein Fehler?

Obwohl das Museum auf der Zitadelle sehr davon profitiert: Ja, ich persönlich halte es für einen Fehler. Denn es war keine Entscheidung der Menschen, die unter dem DDR-Regime gelitten haben, sondern wieder der Wille der damaligen Regierung. Es gab andere Vorschläge, damit umzugehen und eine historische Problematisierung vor Ort zu bewerkstelligen. Bei jedem Denkmal muss neu abgewogen werden, ob jetzt ein Abriss, eine Verbringung ins Museum oder eine in situ Einordnung die beste Lösung ist – und das möglichst transparent diskutiert und demokratisch. Sonst passiert schnell eine unnötige gesellschaftliche Spaltung, in diesem Fall zwischen Menschen aus der ehemaligen DDR, die ihre Geschichte aufarbeiten, nicht vergessen machen wollten, und Entscheidungsträgern, die unabsichtlich ignorant und arrogant wirkten. Bei Denkmälern von Nazi-Größen und rassistischen Denkmälern müsste es aber klar sein, dass abgebaut wird und nur Vernichtung oder Musealisierung diskutiert werden.

Wie reagieren die Besucher auf Lenins gigantischen Kopf, der seit einigen Jahren bei Ihnen in der Dauerausstellung zu sehen ist?

Der Lenin-Kopf ist unser Anziehungsstück, er wird gern angefasst, was man bei uns ja darf, und fotografiert. Aber es gab und gibt auch Stimmen von Besucherinnen und Besuchern, die sich etwa über die liegende Position beschweren, die als „Siegerpose des Westens“ gedeutet wird. Es ging in dem Konzept zwar darum, die Denkmäler so zu zeigen, wie sie nach ihrem Abbau vorgefunden wurden. Aber ich freue mich, wenn dadurch Diskussionen angestoßen werden, wie der Umgang mit diesen Symbolen eines untergegangenen Staates am besten zu bewerkstelligen ist. Unser Weg ist ja nur eine Version, nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss.

Zu sehen sind in der Zitadelle auch die 26 Standbilder und 40 Büsten der Markgrafen und Kurfürsten Brandenburgs, die einmal die Siegesallee säumten. Gab es jemals die Idee, sie im Tiergarten wieder aufzustellen?

Diese Idee gab es erst in jüngster Zeit wieder, aber nie über eine kaum ernstzunehmende Anfrage irgendeiner Partei hinaus. Allein die Restaurierungs- und Wartungskosten beenden jede Diskussion über die symbolische Zumutung.

Zitadelle Spandau, Am Juliusturm 1, 13599 Berlin. Geöffnet Fr.–Mi. 10–17 Uhr, Do. 13–20 Uhr.