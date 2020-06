Nie wieder duschen: Hitchcocks „Psycho“ wird 60

Es ist eine der berühmtesten Szenen der Filmgeschichte – und eine der schockierendsten. In Alfred Hitchcocks „Psycho“ steht Janet Leigh ahnungslos unter der Dusche. Da taucht hinter ihr eine schemenhafte Gestalt auf, reißt den Duschvorhang auf und sticht mit einem Fleischermesser wieder und wieder auf die Wehrlose ein. Bis sich das Wasser mit mit Blut vermischt. Keine drei Minuten, die vor genau 60 Jahren das Kino revolutioniert haben. Der Film hatte am 16. Juni 1960 Premiere in New York. Und noch heute hat jeder diese Bilder im Kopf.

Blutige Metzelei, in ein Stakkato von Bildern zerlegt

Ein Film voller Schockmomente. Lange ist der Zuschauer ein Voyeur. Und schaut immer wieder expliziten Nacktszenen mit Janet Leigh zu – die für damalige Verhältnisse sehr gewagt waren. Dann übernimmt der Mörder diese Voyeursperspektive mit einem Loch in der Wand. Der Zuschauer wird zum Konkurrenten. Und dann, beim Mord, zum Komplizen: als Dritter unter der Dusche.

Wendepunkt in seiner Karriere: Alfred Hitchcock 1960 bei den Dreharbeiten.

Foto: Pa / picture-alliance / Mary Evans Picture Library

Hitchcock hat dabei nicht nur seinen Vorzeige-Star vor der Hälfte des Films sterben lassen - allein das traf das Publikum damals völlig unvorbereitet. Nein, er hat diese Mordszene selbst in ein Stakkato von Filmschnitten zerlegt. Auf diese drei Minuten wurde ein Viertel der ganzen Dreharbeiten verwandt.

Dabei wurde gerade mal so viel nackte Haut gezeigt, wie erlaubt. Wobei Janet Leigh teils durch ein Body-Double ersetzt wurde. Und nie ist zu sehen, wie das Messer in die Haut eindringt. Auch wenn eigens dafür eine Puppe angefertigt wurde.

Filmmusik, die den Schmerz erhöht

Nein, den Schock bewirkt einzig die irre schnelle Montage: Jeder Messerstich ein Filmschnitt. Was durch Bernard Herrmanns legendäre Musik noch verstärkt wird: nervenzerfetzende Streicher, abrupte Glissandi, wie Schreie, die den visuellen Schock akustisch verdoppeln. Dabei hatte Hitchcock für die Szene zunächst gar keine Musik geplant. Das Thema, das ihm sein Leib- und Magen-Komponist dann vorschlug, hat ihn aber begeistert.

Vor der Premiere verpflichtete er alle Mitarbeiter der Crew zu absoluter Verschwiegenheit. Niemand sollte auf die Szene vorbereitet sein. Horror, bis ins Kleinste vorausgeplant, der einem nach all den Jahren immer noch Gänsehaut über den Rücken jagt.

Die Rolle seines Lebens: Anthony Perkins als schizophrener Killer Norman Bates.

Foto: Pa / Mary Evans Picture Library

Hitchcock war damals bereits eine Legende, der „Master of Suspense“, der so legendäre wie elegante Thriller inszenierte, immer auch versetzt mit typisch britischem, rabenschwarzem Humor. Doch dann war Schluss mit lustig: Nach seiner letzten großen, farbigen Studioproduktion „Der unsichtbare Dritte“ wurde „Psycho“ ein billiges, schwarzweißes B-Movie.

Auf das „Hitch“ aber besonders stolz, weil es hier einzig um die Wirkung und die Effekte ging, wie er seinem Regie-Kollegen François Truffaut in dem berühmten Interview-Buch: „Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht?“ verriet: „Psycho“ habe keine Botschaft, auch keine besonders schauspielerische Leistung oder eine besonders angesehene Romanvorlage: „Es war der reine Film, der die Zuschauer erschüttert hat.“

Grundstein eines neues Genres: der Slasher-Film

Das Studio Paramount fand den Stoff derart geschmacklos, dass es sich weigerte, den Film zu finanzieren. Hitchcock musste in die eigene Tasche greifen und dafür sein Haus verpfänden. Ein Wagnis, dass sich aber voll auszahlen sollte. Der Film, der gerade mal 800.000 Dollar kostete, spielte weltweit über 50 Millionen ein – mehr als jeder andere Hitchcock-Film. „Psycho“ wurde einer der größten Klassiker. Und bescherte dem Horror-Kino ein ganz neues Genre: den „Slasher“-, also Schlitzerfilm.

Remake, Bild für Bild, Schnitt für Schnitt: Gus Van Sants „Psycho“ (1998) mit Anne Heche unter der Dusche.

Foto: United Archives/Impress / picture alliance / united archives

Es war aber nicht nur der Duschmord, der das Publikum in „Psycho“ verstörte. Das tat auch das gruselige einsame Motel, in dem er verübt wurde. Der Mörder in Frauenkleider Norman Bates, der einen unheimlichen, vogelartigen Blick hatte und überall tote Vögel ausgestopft hat. Wie auch, noch so ein Schock, die eigene Mutter, die trotzdem in seinem Kopf weiterspukt. Und in deren Sinn und Kleidern er dann mordet.

Horror mit enormer Breitenwirkung

Für alle Beteiligten wurde der Film zum, nun ja, Grat-Messer. Für Hitchcock begann damit seine Spätphase, alle weiteren Filme sollten nicht mehr an seine Vorgänger heranreichen. Janet Leigh bekannte nach „Psycho“ gern, sie traue sich nicht mehr unter die Dusche. Ihre Tochter Jamie Lee Curtis, kurz vor dem Dreh geboren, konterte dann spitz, dass ihre Mama maßlos übertreibe.

Die Tochter wurde mit „Halloween“ selbst ein Star des Slasher-Films. Eine „Scream Queen“, die in „The Fog - Nebel des Grauens“ mit Mutti sogar um die Wette schreien durfte. Und für Anthony Perkins war „Psycho“ überhaupt die Rolle seines Lebens: In gleich drei Fortsetzungen spielte er Norman Bates erneut.

Liebevolle Hommage: Anthony Hopkins als Master of Suspense in „Hitchcock“, beim Dreh von „Psycho“.

Foto: ©Fox Searchlight/Courtesy Everett Collection / picture alliance / Everett Collection

Wie außergewöhnlich der Film war, belegt auch die Breite seiner Nachwirkung. Die Fortsetzungen, die vielen Kopien und Hommagen wie Brian De Palmas „Dressed To Kill“ (1980), oder Parodien wie „Höhenkoller“ (1977): Unvergessen die Duschszene, in der Mel Brooks von einem Hotelpagen attackiert wird – mit einer Zeitung, statt Blut fließt hier Druckerschwärze.

Schock inszenieren, Wirkung dirigieren

Und es gibt gleich drei Filme, die sich ausschließlich mit „Psycho“ befassen. Da war 1998 das seltsame Remake von Gus Van Sant, das das Original Bild für Bild und Schnitt für Schnitt imitierte. Ein Rohrkrepierer, der im Gegensatz zum Original, in keinem Moment überraschen konnte. Da war Alexandre O. Philips Dokumentarfilm „78/52“, der einen ganzen Film lang nur die Duschszene mit ihren 78 Einstellungen und 52 Schnitten analaysiert.

Und dann war da noch „Hitchcock“ (2012): kein klassisches Biopic über den Regisseur, der Film erzählt ausschließlich die Entstehung von „Psycho“. Einer der hübschesten Momente darin ist der, wenn Anthony Hopkins als Hitchcock während der Filmpremiere draußen im Kinofoyer auf den Duschmord wartet, dann genüsslich die Schreie des Publikums im Saal hört und mit seinen Händen mitdirigiert. Der Master of Horror.