Dani Levy: „Das Virus hat keinen Humor“

Berlin. Er ist so etwas wie der Humorbeauftragte des deutschen Films: Seit Dani Levy in den 80er-Jahren aus der Schweiz nach Berlin kam, versucht er beharrlich, den Deutschen, von denen es heißt, dass sie zum Lachen in den Keller gehen, den Humor zurückzugewinnen. Mit immer anderen Komödien, die nicht, wie sonst so oft im hiesigen Kino, ein einmal erfolgreiches Modell immer wieder durchnudeln. Durch Corona ist dem Regisseur das Lachen allerdings selbst vergangen: Sein jüngster Film „Die Känguru Chroniken“ nach den gleichnamigen Büchern von Marc Uwe Kling, lief gerade eine Woche mit großem Erfolg. Da mussten die Kinos schließen. Wenn sie in Berlin am 2. Juli wieder öffnen, läuft auch das „Känguru“ erneut. Davor ist es auch in Open-Air-Kinos zu sehen, etwa am Dienstag beim Sommerkino auf dem Kulturforum, wo Levy und Kling den Film noch einmal vorstellen. Aber kann das den Dämpfer an der Kasse wettmachen? Wir haben den 63-Jährigen in seinem Schöneberger Kiez getroffen.

Berliner Morgenpost: Herr Levy, wie ist es Ihnen bislang in der Corona-Krise ergangen? Abgesehen vom „Känguru“-Desaster, von dem wir noch reden müssen.

Dani Levy: Persönlich kann ich nicht klagen. Ich hatte plötzlich viel Zeit mit den Kindern, der Familie, habe aufgeräumt, Stühle repariert. Und diese Ruhe und Entschleunigung – eine Zeit lang hatte das was. Aber es trifft uns Menschen natürlich ins Herz: Kontakt mit anderen aufgeben zu müssen. Und es hat mich schon sehr beschäftigt zu sehen, wie verletzlich unser System ist. Ich bin sowieso sehr kapitalismuskritisch, aber da hat man mal gemerkt, wie falsch aufgestellt wir sind. Ich fand auch die Durchhalteparolen aus der Politik sehr einseitig. Ich gehöre wirklich nicht zu denen, die Verschwörungen anhängen. Aber ich hatte das Gefühl, es gab eine Art Staatsdoktrin, die auch im Fernsehen durchgezogen wurde. Wer eine andere Meinung zum Virus oder die Zahlen anders gelesen hat, kam gar nicht zu Wort. Das hat mich emotional sehr erwischt. Vor allem wenn man bedenkt, welche Probleme da weltweit noch auf uns zukommen werden.

Und wie schmerzlich war das für „Die Känguru-Chroniken“? Der Film ist sehr gut angelaufen. Das wäre wohl, hätte es nicht den Lockdown gegeben, Ihr größter Hit gewesen.

Wir haben das alles schon Mitte Februar kommen sehen. Ich hatte noch angeregt, ob wir den Start verschieben sollten. Aber alle Werbematerialien waren schon raus. Der Film lief gerade mal acht, neun Tage. Und hatte 600.000 Zuschauer. Trotz Corona. Es war klar, wir könnten damit zwei Millionen machen, vielleicht sogar mehr. Mein größter Erfolg war bisher „Alles auf Zucker“ mit 1,3 Millionen, „Mein Führer“ kam auf knapp eine Million. Das „Känguru“ wäre definitiv mein erfolgreichster Film geworden. Ich habe es auch noch nicht ganz aufgegeben. Kleinvieh macht ja auch Mist. Während des Lockdowns hat der Film allein in Autokinos über 100.000 Zuschauer gemacht. Ich hatte viele Filme, die haben nicht mal das eingefahren. Und dieser nur mit Autos! Wir haben „Die Känguru Chroniken“ dann als Video on demand angeboten, für Warner war das der beste Titel von X Filme, den die auf diesem Wege je hatten. Dennoch bin ich ein Kino-Mensch. Ich will, dass die Leute im Saal sitzen. Es hätte aber noch schlimmer kommen können, wenn wir eine Woche später gestartet wären. So war der Film wenigstens da, und wir konnten die Marke auf dem Markt etablieren.

Ihre große Leistung ist, dass Sie als Schweizer seit Jahrzehnten versuchen, den Deutschen den Humor zurückzubringen. Sie haben mit „Alles auf den Zucker!“ den jüdischen Witz zurückgebracht, haben die erste deutsche Kinosatire über Hitler gedreht und jetzt mit dem „Känguru“ die erste deutsche Komödie mit völlig digital animiertem Tier. Kämpfen Sie da allein auf weiter Front?

(lacht) Nein, das wäre wirklich vermessen. Dafür fehlt mir wohl auch der missionarische Eifer. Es ist auch gar nicht wahr, dass die Deutschen keinen Humor haben, dass sie nicht lachen können.

Auch wenn mal ihnen das immer vorwirft?

Die Deutschen haben immer gern gelacht, wie alle Menschen. Die Boulevardkomödie war hier immer groß, Heinz Rühmann, Peter Alexander, Karl Valentin, Heinz Erhard, selbst zur Nazi-Zeit, im Theater wie im Kino. Auch in der Kabarett- und Comedian-Szene gibt es eine unglaublich reife Kultur. Weil wir auch in einer Freiheit leben, in der man sich über vieles lustig machen kann, während Humor in vielen Ländern gleich als subversiv eingestuft und systematisch un­terdrückt wird. Dagegen herrscht bei uns Wildwuchs. Auch wenn das manchmal brachialer Schenkelklopf-Humor ist, den ich selbst nicht so mag. Was meine Filme vielleicht neu dazu gebracht haben, ist, dass ich mit subversivem und psychologischen Humor gern in Tabuthemen ’rumwühle. Weil der Mensch halt ein sehr lachhaftes Wesen ist, das sich ständig zwischen Schein und Sein, Anspruch und Realität versucht. Daraus entsteht nicht nur Reibung, sondern auch Humor – wenn man das mit Liebe betrachtet. Es ist eine Art, auf Menschen zu blicken, wo der Zuschauer sich nicht unter Niveau belacht fühlt, weil er den empathischen Ansatz spürt. Dafür muss man auch gar nicht jüdisch sein. Es hilft aber schon.

Und fühlen Sie sich zumindest in dieser ­Nische manchmal wie ein Känguru, wie ein Außenseiter in einer anderen Welt?

Nein, da fühle ich mich in bester Gesellschaft. Und wenn doch, dann wirklich nur manchmal. Oder doch öfter? Am meisten habe ich mich als Känguru gefühlt, als „Mein Führer“ herauskam. Da gab es sehr viele Kritiken, da fühlte ich mich tatsächlich wie ein jüdisches Alien in diesem Land. Und sehr einsam. Inzwischen gibt es auch eine ganz neue Generation von lakonischen und subversiven Komödien, ich fühle mich da im weitesten Sinne breit eingemeindet.

Es heißt, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Gibt es Dinge, wo Ihnen das Lachen vergeht, wo bei Ihnen der Spaß aufhört?

(überlegt lang) Bei „Mein Führer“ habe ich eine klare Linie gezogen: Über den Holocaust will ich nicht lachen. Ich habe aus dem Grund auch Probleme mit „Jojo Rabbit“, der kürzlich im Kino lief, auch wenn ich ihn eigentlich gelungen fand. Ich finde es schwierig, mich über Menschen lustig zu machen, die sehr Schlimmes erleben. Umso wahnsinniger fand ich „Das Leben ist schön“ von Roberto Benigni. Als ich den Film damals im Kino sah, konnte ich gar nicht glauben, dass jemand eine Komödie in einem KZ an­siedelt und man es aushält. Für mich ein echtes Erweckungserlebnis. Ansonsten bin ich der Meinung: Humor braucht Stil. Und Geschmack. Geschmackloser Humor, das geht für mich gar nicht, da bin ich sehr empfindlich. Oder wenn ich das Gefühl habe, der Humor kommt so von oben herab, moralisierend. Wenn man eine Komödie macht, muss man involviert, muss man mittendrin dabei sein. Da kann ich mich nicht rausziehen. Das wäre eine Haltung, die mich ärgert.

Und was denken Sie, wird es bald, um den Schrecken zu verlachen, Komödien über Corona geben? Wäre das ein Stoff für Sie?

Mich würde das nicht interessieren. Klar könnte man sich eine Kaninchenpest überlegen oder ein Wellensittichvirus, die süßen Haustiere der Kinder als Krankheitsbringer. Die Komödie setzt eigentlich immer da an, wo Herrschaftsverhältnisse hinterfragt werden: der ­Underdog gegen das System. Natürlich könnte man auch auf die politischen Verhältnisse, die jetzt überall zum Vorschein kommen, komödiantisch reagieren. Aber das Virus an sich hat keinen Humor. Oder vielleicht doch? Ich habe es zum Glück noch nicht getroffen.