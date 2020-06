Wie Berliner Bühnen trotz Corona zurückkehren könnten

Berlin. Noch haben die Theater in Berlin geschlossen. Manche Häuser aber wagen erste Schritte, um zumindest ein Teil ihres Publikums mit ein paar Events zu beglücken. Das Berliner Ensemble hat am 10. Juni ein Open-Air-Programm in seinem Innenhof gestartet, auch das Deutsche Theater spielt seit diesem Tag: eine Inszenierung von Albert Camus’ „Die Pest“ draußen auf dem Theatervorplatz. Und am 12. Juni folgt die Deutsche Oper mit einem verknappten „Rheingold auf dem Parkdeck“.

Kleinstbesetzungen vor Minimal-Publikum sind freilich nur Verlegenheitslösungen und können keine Dauereinrichtung sein. Darin sind sich alle Bühnenbetreiber einig, die am 11. Juni – natürlich in kleiner Runde – gemeinsam diskutierten, wie die Wiederaufnahme des Spielbetriebs trotz Corona aussehen könnte.

„Wir sind einfach nicht laut genug“, sagt Georg Strecker

„Wir wollen nicht jammern“: Das war der Vorsatz vorab, als man sich im Veranstaltungsraum des Vereins Kulturvolk/Freie Volksbühne in Wilmersdorf zusammenfand. Gejammert wurde seit dem Lockdown vor drei Monaten zur Genüge. Jetzt muss es darum gehen, Perspektiven und Lösungen zu finden. Geladen hatten die Berliner Publikumsorganisationen: Kulturvolk, die Theatergemeinde Berlin und der Berliner Theaterclub. Die wollten damit natürlich auch auf ihr Dilemma hinweisen, dass auch sie auf null herunterfahren mussten und ihren vielen Abonnenten auf lange Sicht nichts bieten können.

Und wenn erste Theater wieder öffnen, aber dabei nicht mehr als jeden fünften Platz belegen dürfen, ist natürlich die Frage, wer die ersten Tickets erhält: Abonnenten der Publikumsorganisationen, die oft ins Theater gehen, aber dafür Rabatte bekommen. Oder normale Besucher, die den vollen Preis zahlen, was den Theatern ja nur lieb sein kann, um wenigstens ein bisschen Umsatz zu machen. Aber alle ziehen am selben Strang. Und wollen auch gemeinsam nach Lösungen suchen, wie Alice Ströver von Kulturvolk eingangs postulierte.

Hatte ebenfalls Premiere am 10. Juni: "Bussi BaBaal - Einmal Bal to go" mit Stefanie Reinsperger im Innenhof des Berliner Ensembles.

Foto: Moritz Haase

Dietmar Schwarz, der Intendant der Deutschen Oper, hatte sich eigentlich schon damit abgefunden, dass Opern zu Großveranstaltungen zählen und in absehbarer Zeit nicht besucht werden können. Es wird wohl eine Weile dauern, bis mal wieder ein „Fliegender Holländer“ mit allein 80 dicht gedrängten Chor­sängern und 100 Musikern im Orchestergraben gegeben wird. Er ging von einer längeren Schließung seines Hauses aus.

Doch die Stammgäste gieren nach Emotionalität, gerade auch in der Menge. Deshalb gibt es nun das abgespeckte „Rheingold“. Nur eine Sängerin und ein Klavier allein auf der Bühne, das mag er indes nicht bieten. „Wir werden nach den Ferien öffnen“, bekräftigt er, und August und September ein kleineres Programm anbieten. Die für Ende September geplante Premiere der ,großen‘ „Walküre“ will er „noch nicht absagen“.

Berliner Bühnen sollen sich nicht gegeneinander ausspielen

Das Sprechtheater hat es da besser. Das sei „ein Schweizermesser mit zehn Klingen“, wie das Ulrich Khuon, der Kollege vom Deutschen Theater, sehr bildlich veranschaulicht. Da könne man auch kleine Formate und mittelgroße Produktionen spielen. Wichtig sei es aber, so Khuon, dass sich die Bühnen nun nicht gegeneinander ausspielten. Und lamentieren nutze nichts: „Krisen“, sagt er, „muss man halt auch lernen.“ Diese Erfahrung habe wohl jeder schon mal für sich gemacht, jetzt müsse man lernen, wie man das gesellschaftlich bewältigt.

Karin Bares vom Kleinen Theater kann sogar etwas Gutes in der Krise erkennen: dass die Bühnen der Stadt seit dem Lockdown miteinander kommunizieren und sich eng austauschen. In anderen Bundesländern hat man da ganz andere Erfahrungen gemacht. Bares will Ende August wiedereröffnen, doch bis dahin muss sich etwas bei den Abstandsregeln bewegen. Ihr Theater verfügt schon regulär nur über 93 Plätze, und bei dem derzeitig vorgeschriebenen Sicherheitsabstand von 1,50 Metern dürfte derzeit nur ein Gast im Foyer stehen. Keine Option für den Herbst, wenn man bei Kälte niemanden draußen stehen lassen kann.

Feiert am 12. Juni Premiere: “Das Rheingold auf dem Parkdeck" auf dem Parkdeck der Deutschen Oper Berlin.

Foto: Jörg Carstensen / dpa

Georg Strecker, der Intendant vom Wintergarten-Varieté, bricht mit dem Appell vom Beginn und jammert doch. Und reichlich. Er ist sichtlich genervt von der zögerlichen Kulturpolitik und macht seinem Ärger Luft. Er könne nicht verstehen, dass Bühnen nur ein Minimum an Plätzen zur Verfügung stehe, während sich im öffentlichen Leben keiner mehr an Sicherheitsvorgaben halte.

Das Theater und der Nahverkehr

Sein prägnantestes Anti-Beispiel führt er gleich mehrmals an: den öffentlichen Nahverkehr. Dort heißt es, man könne den Sicherheitsabstand nicht immer gewähren. Und bittet, Mundschutz zu tragen, geht aber bei Zuwiderhandlungen nicht dagegen vor. Und auch bei Flügen lässt man keinen Mittelplatz frei. „Aber von uns verlangt man das.“

Strecker plädiert auch dafür, den Zuschauer nicht zu entmündigen. Den könne man doch selbst entscheiden lassen, wann er ins Theater gehe, der werde dafür sicher auch jeden Mundschutz in Kauf nehmen. Den Sinn, Masken am Sitzplatz tragen zu müssen, wenn man nur still sitze und zuschaue, vermag auch Khuon nicht erkennen. Politik, seufzt Strecker, basiere halt auf Lobbyismus, nach dem Prinzip, wer am lautetesten schreit. Die Automobilindustrie oder die Gastronomie hätten starke Verbände. Die Kultur aber müsse darauf vertrauen, dass sich Kultursenator Klaus Lederer (Linke) oder Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) für sie einsetzen. „Wir sind einfach nicht laut genug.“

„Man muss kämpferisch vorgehen, aber nicht wild um sich schlagen“

Khuon gibt sich versöhnlicher, kann das ja auch, sein Theater zählt zu den subventionierten Häusern: „Man muss kämpferisch vorgehen, aber nicht wild um sich schlagen.“ Auch er versteht die Diskussion nicht, wenn bei Großdemonstrationen etwa am Alexanderplatz keinerlei Auflage mehr eingehalten werde. Diese Argumente bringe man auch bei Gesprächen mit den Kulturbehörden, dem Arbeitsminister und den Gesundheitsämtern mit ein. Schwarz wirft ein, er wolle aber auch keine Hals-über-Kopf-Lösung wie etwa in Nordrhein-Westfalen, wo Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) verkündet hatte, Theater in seinem Bundesland dürften ab 30. Mai wieder öffnen – was diese kalt und unvorbereitet erwischt hat.

Alle Diskussionsteilnehmer sind sich einig: Der Zuschauer darf nicht bevormundet werden, und die Bühnen müssten selbstverantwortlich entscheiden dürfen. Von der Politik erhofft man sich auch mehr Mut für einen baldigen Wiedereröffnungstermin. In Österreich und der Schweiz ist man da ja schon weiter. „Die Raute muss kommen“, bringt es Khuon, seines Zeichens auch Präsident des Deutschen Bühnenvereins, abschließend auf den Punkt. Damit ist mal nicht die Bundeskanzlerin Angela Merkel gemeint: Statt wie jetzt nur jeden fünften Platz anbieten zu können, müsse man einfach versetzt jeden zweiten Sitz freilassen. Das müsse man gemeinsam mit Virologen und Politikern zum 1. September einführen: „Das ist erreichbar“. Danach müsse man um den nächsten Schritt kämpfen.