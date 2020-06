Das Berliner Ensemble kehrt aus der Zwangspause zurück

Stefanie Reinsperger in "Bussi BaBaal – einmal Baal to go".

An insgesamt 15 Abenden bietet das BE Freiluftveranstaltungen für bis zu 15 Personen an. Den Auftakt machte Stefanie Reinsperger.

Berlin. Noch eine Viertelstunde vor Beginn stehen ein paar Zuschauer etwas unschlüssig am Pförtnerhäuschen vor dem Hof des Berliner Ensembles. Soll man nun mit Maske hineingehen oder nicht? Mehrere Schilder informieren, dass man sie nur beim Aufsuchen geschlossener Räume zu tragen hat. Vor dem Getränkestand sorgt ein Kordelständer dafür, dass die Abstände ordnungsgemäß eingehalten werden – und wer es möchte, kann sich jederzeit mit Desinfektionsmittel versorgen. Das Haus hat nur 50 Zuschauer zugelassen, die sich, sofern sie nicht zu zweit gekommen sind, auf den Stühlen im Hof ausreichend voneinander distanzieren. Die Pandemie und die aus ihr folgenden Sicherheitsmaßnahmen sind an diesem Abend jederzeit zu spüren. Und doch ist die Stimmung im Hof von Beginn an heiter, gelöst, sogar erleichtert: Endlich wieder Theater!

Der eigentliche Spielbetrieb wird am Schiffbauerdamm erst Anfang September wieder aufgenommen. Im Großen Haus hat man dafür 500 von 700 Sitzen entfernt und sich auf Stücke fokussiert, die ohne großen körperlichen Einsatz auskommen. Damit die Wartezeit aber nicht zu lang wird, haben sich Intendant Oliver Reese und sein Team etwas einfallen lassen. An insgesamt 15 Terminen lädt das Haus zu kleinen, improvisierten Abenden im Hof ein – bei freiem Eintritt und unter dem Vorbehalt, dass es nicht regnet. Karten für die Abende können nur online gebucht werden, eine Abendkasse gibt es nicht. Dass die Veranstaltungen der laufenden Woche innerhalb kürzester Zeit ausgebucht waren, zeigt, wie groß der Bedarf ist.

Berliner Ensemble: Eine Explosion emotionaler Energie

Und womit sollte sich dieses Haus nach einer so langen Unterbrechung wieder zu Wort melden, wenn nicht mit Brecht? Stefanie Reinsperger zeigt an diesem Abend unter der hübschen Überschrift „Bussi BaBaal – einmal Baal to go“ Szenen und Variationen aus Ersan Mondtags Baal-Inszenierung, die im September vergangenen Jahres Premiere feierte – ohne dass er etwas davon weiß oder sie ihn auch nur gefragt hätte, wie sie kokett anmerkt. Und so ist von seinem selbst entworfenen Bühnenbild auch nicht viel mehr übrig geblieben als das tote Zebra am Bühnenrand und ein überdimensionaler Plastikpenis, den Stefanie Reinsperger irgendwann aus dem Off hervorzaubert, um mit ihm Zwiesprache zu halten. Zu sehen ist eine vierzigminütige Verausgabung, in der das Können dieser großen Schauspielerin in allen Farben schillert – und in der wie in einem Konzentrat die besten Momente eines dreistündigen Abends wiederkehren, der sich in seinem letzten Drittel doch leicht dehnte.

Reinspergers Baal ist genau das, was er zu sein hat: bald ein präpotenter, ­rücksichtsloser, immerzu saufender Wüstling, dann wieder ein charmanter Verführer und schließlich ein ausgewrungener Jammerlappen. Stefanie Reinsperger funkt das alles mit großem Charisma von der erst kürzlich aufgebauten Bühne herab – und das Publikum geht erkennbar mit. Sie streut aber auch immer wieder eigene Beobachtungen ein wie die, dass man anhand der neuen Stuhlverteilung ja nun gut erkenne, wer allein ins Theater gekommen sei, und man den Abend also auch zur Partnervermittlung nutzen könne. Dann wieder greift sie zum Mi­krofon und schmettert eine Ballade – und findet zu Momenten schöner Poesie, wenn sie mit Brechts Worten von der Liebe spricht und davon, wie sie sei, nämlich „wie wenn man seinen Arm in Teichwasser schwimmen lässt, mit Tang zwischen den Fingern“. Da ist er am stärksten zu spüren: der magische Augenblick, wenn sich die Energie von der Bühne auf das Publikum überträgt. Auf ein Publikum, das sehr lange ohne solche Momente leben musste.

Das Programm der kommenden Woche wird am Freitag auf der Homepage des Berliner Ensembles veröffentlicht. Alles weitere im Internet auf www.berliner-ensemble.de. Auch das Deutsche Theater bietet ein Open-Air-Programm an, Informationen darüber unter www.deutschestheater.de.