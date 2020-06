Frank-Walter Steinmeier: „Die Couch kann das Kino nicht ersetzen“

Frank-Walter Steinmeier geht gern ins Kino. In seiner Eigenschaft als Bundespräsident kommt er leider nicht oft dazu. Am gestrigen Dienstag aber besuchte er das Kino International, mit seiner Frau Elke Büdenbender an seiner Seite. Einen Film gab es indes nicht zu sehen – derzeit haben die Kinos in Berlin ja noch geschlossen. Steinmeier kam vielmehr, um ein Signal zu setzen und die durch die Corona-Krise stark gebeutelte Kinobranche zu unterstützen. Und um sich ein Bild von der Lage zu machen.

„Wir haben“, fasst der SPD-Politiker seine Eindrücke danach zusammen, „in den vergangenen Wochen vielleicht nicht auf Filme verzichten müssen, aber aufs Kino. Und vielen ist klar geworden, dass die heimische Couch das Kino nicht ersetzen kann. Nicht das Gemeinschaftserlebnis, nicht die Vorliebe, die man einen Abend mit anderen teilt, nicht das Eintauchen in andere Realitäten, denen man auch nicht durch Umschalten oder Vorspulen entkommen kann.“

Keine Nebensache, auf die man in der Krise verzichten könnte

Mehr denn je sei deutlich geworden: „Kino ist Kultur. Und wir brauchen Kultur, weil sie uns den Blick in eine Welt ermöglicht, die wir allein durch Informationen nicht vollständig erschließen. Kino ist immer auch Emotion, schafft Vielfalt und Empathie. All das ist unverzichtbar, auch für eine lebendige Demokratie.“ Schon zu Beginn der Pandemie hatte Steinmeier betont, dass Kultur keine Nebensache ist, auf die man in Krisen leichthin verzichten könnte. Das tut er nun noch einmal : „Kunst ist, ich wiederhole es gern, ein Lebens-Mittel.“ Das falle insbesondere dann auf, wenn es fehle und der Hunger danach umso größer ist.

Und auch das ist dem Bundespräsidenten klar: „Wir brauchen Kultur, aber Kultur braucht auch uns.“ Die Branche sei von der Corona-Krise existenziell betroffen. Viele Kinos, Theater und Konzertsäle stünden vor dem Aus. „Deshalb brauchen sie Unterstützung. Unterstützung am besten natürlich durch die Zuschauer. Aber solange das nicht der Fall ist, auch durch die Politik.“

Kommen die Worte ein wenig zu spät?

Worte, die Mut machen. Sie kommen aber reichlich spät, könnte man denken. Den Pianisten Igor Levit hat Steinmeier ja schon kurz nach dem Lockdown im Schloss Bellevue ein Konzert geben lassen, um auf die Nöte der Klassikbranche hinzuweisen. Die Kinos sind jetzt seit fast elf Wochen geschlossen und dürfen in Berlin am 30. Juni wieder öffnen – auch wenn die meisten Filmtheater der Stadt sich auf den 2. Juli geeinigt haben. Aber damit sind die Probleme noch lange nicht vom Tisch.

Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender im Gespräch mit Regisseur Andreas Dresen (l.) und Christian Bräuer von der AG Kino.

Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Viele Betreiber gehen gerade verzweifelt mit dem Zollstock durch ihre Kinos und messen, wie viele, oder besser: wie wenig Sitzplätze sie bei geltendem Sicherheitsabstand anbieten können. Es ist nur ein Bruchteil der üblichen Auslastung – eine verheerende Kalkulation, die sich kaum rechnet.

Erste Erfahrungen sind ernüchternd

Und erste Erfahrungen aus anderen Bundesländern, wo die Lockerungen schon früher griffen, sind ernüchternd: Das Publikum gibt sich noch sehr verhalten. Viele Betreiber überlegen sogar, ob sie ihre Kinos nicht besser geschlossen und ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit lassen. Was aber auch ein verheerendes Zeichen wäre.

Über diese Dilemmata sprach Steinmeier mit Filmregisseur Andreas Dresen und Christian Bräuer, dem Vorstand der Gilde deutscher Filmkunsttheater AG Kino. Dabei ging es nicht nur um die Situation der Kinos, auch wenn die derzeit am dringlichsten ist, sondern auch um die fragile Lage in der gesamten Filmbranche.

Um die Unsicherheit bei Filmproduktionen, die mitten in Dreharbeiten abgebrochen oder auf unbestimmt verschoben wurden. Erste Crews trauen sich wieder zu drehen, aber was passiert, wenn ein Mitarbeiter an Corona erkrankt und alles wieder auf Eis gelegt wird? Für kleine Filmfirmen, die oft Mittelständler sind, bedeuten das unkalkulierbare Risiken.

Die kleine Wut von Andreas Dresen

Das 75-minütige Gespräch drehte sich auch nicht nur um die derzeitigen, corona-bedingten Probleme. Sondern auch um den Stellenwert und die gesellschaftliche Verantwortung der Kultur. Wobei gerade der Film in Deutschland immer noch weit weniger geschätzt wird als etwa im Nachbarland Frankreich. Im ersten Bund-Länder-Beschluss rangierten Kinos nur unter ferner liefen auf gleichem Niveau wie Bordelle, was Dresen jetzt noch in Rage bringt.

Im jüngsten Konjunkturpaket wurde immerhin eine Milliarde Euro für die Kultur angesetzt. Ein wichtiges Signal. Und doch ist das für Dresen noch nicht genug: Mit fast zwei Millionen Beschäftigten stellt die Kulturbranche den größten Bereich in der Gesamtwirtschaft – und bekommt doch nur ein 130-stel. „Die Perspektive muss sich gründlich ändern.“

Andreas Dresen und Christian Bräuer bezeichneten die Diskussion hinterher als sehr tief gehend und vertrauenerweckend.

Foto: Pool / Getty Images

Deutschland tue sich immer noch schwer damit, Film als Kultur-, ja als Nationalgut zu begreifen. An Schulen etwa stehen Filme nach wie vor nicht auf dem Lehrplan. Da wird kein jüngeres Publikum für das Medium erzogen. Das aber geht ohnehin, auch aktuell durch die Corona-Schließungen, mehr und mehr an die Streamingplattformen verloren.

Da verändern sich durch die Serien womöglich auch Sehgewohnheiten. Und wenn jetzt in ländlichen Regionen ein großes Kinosterben einsetzen sollte, wird diese Entwicklung nicht mehr rückgängig gemacht werden können.

„Wir müssen uns selbst aus dem Schlamm ziehen“

All diese Themen wurden angerissen. Und Steinmeier, das macht er oft genug deutlich, ist Kultur wichtig. Deshalb wird er sich am Freitag auch mit Betreibern von Privattheatern treffen. Gleichwohl: Als Bundespräsident ist er politisch nicht operativ. War der Termin womöglich nur ein Höflichkeitsbesuch, gar eine PR-Aktion? Nein, so wollen Dresen und Bräuer das nicht verstanden wissen. „Das ging schon tief in die Sache“, so Bräuer. Der Bundespräsident sei sehr informiert gewesen. Und alle verbindet die Hoffnung, dass der vollständige Stillstand bald zu einem Ende komme.

„Wir brauchen uns da auch nichts vormachen“, meint Dresen: „Letztlich müssen wir uns selbst aus dem Schlamm ziehen. Die Politik kann nur supporten, aber es ist ja unser Job – von Kinobetreibern wie von Filmemachern –, uns etwas einfallen zu lassen, wie wir mit den neuen Bedingungen umgehen.“ Was Politik allerdings tun könne, sei, Rahmenbedingungen zu setzten.

Von Österreich lernen

Dresen nennt etwa einen Filmausfall-Fonds, als Garantie für den Worst Case, wenn Dreharbeiten abgebrochen werden müssen. In Frankreich, Kanada, Australien und selbst dem kleinen Filmland Österreich gibt es das bereits. Den Österreichern, so der Regisseur, könnten wir da einiges abgucken. Überhaupt, frotzelt er, wünsche er sich „den österreichischen Virus: Die haben nur einen Meter Sicherheitsabstand. Das würde schon sehr helfen.“

Während Bräuer und Dresen das Gespräch noch rekapitulieren, macht sich der Bundespräsident schon auf den Weg zum nächsten Termin. Eine Frage müssen wir aber noch loswerden. Wird er denn, wenn die Kinos erst mal wieder offen sind, bald eines besuchen? Oder wird er, wie leider viele, erst mal abwarten? „Ich bin ein alter Kinogänger“, betont er, „auch wenn das in den letzten Jahren in unterschiedlichen Funktionen etwas schwieriger war. Aber ich freue mich durchaus darauf, ins Kino zu gehen.“