George Takai und seine verlorenen Jahre hinter Stacheldraht

Sie kommen mitten in der Nacht. Mit gezücktem Gewehr stehen die Soldaten vor der Tür und erteilen der Familie rüde den Befehl, ihr Wohnquartier umgehend zu verlassen. Was sie nicht tragen können, müssen sie zurücklassen. Mit anderen Leidensgenossen werden sie zu einer Pferderennbahn gebracht, wo sie in die Ställe getrieben werden, die noch nach Dung riechen.

Monate später kommen sie in riesige Barackenlager, wo man sie hinter Stacheldraht gefangen hält. Einzig, weil sie japanischstämmige Amerikaner sind. Und die Japaner gerade Pearl Harbor angegriffen haben. Vier Jahre ihres Lebens müssen sie deshalb unter unmenschlichen Bedingungen leben. Traumatische Erfahrungen. Erst recht für einen Jungen, der gerade mal fünf Jahre alt ist.

Schwere Kindheit eines Serienstars

George Takei kennt man vor allem als Lieutenant Sulu aus der kultigen Fernsehserie „Raumschiff Enterprise“, in der er drei Staffeln lang und später auch in sechs Kinofilmen den Steuermann auf der Brücke spielte. Was war das für eine mutige, visionäre Serie, die 1966, mitten im Kalten Krieg und auf dem Höhepunkt der Bürgerrechtsbewegung in den USA eine internationale Crew mit Russen und Amerikanern und Angehörigen jeglicher Hautfarbe in die unendlichen Weiten des Weltalls schickte, um neue Welten zu erforschen! Eine Metapher natürlich auch für das Raumschiff Erde und seine Vielfalt.

LWelch Zukunftsvision: Die internationale und rassenübergreifende Besatzung der „Raumschiff Enterprise“ mit George Takei als Sulu (l.vorn)

Foto: CBS Photo Archive / CBS via Getty Images

Takei, der dafür als erster japanischstämmiger Schauspieler einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame erhielt, nutzt seine Popularität seither, um sich für Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit einzusetzen. Mit 68 Jahren hat er sich als schwul geoutet und streitet seither auch für die Rechte von Homosexuellen. Nun aber macht er mit 83 noch mal ganz anders von sich reden, indem er seinen ersten Comic vorlegt. Und dort sein Kindheitstrauma aufarbeitet.

Takei gehörte zu 120.000 japanisch-stämmigen Amerikanern, die wegen des Krieges der USA gegen Japan plötzlich als „Enemy Alien“, staatsfremder Feind, eingestuft wurden. Auch wenn sie, wie Takeis Vater, schon seit einem Vierteljahrhundert in den USA lebten oder gar, wie Takeis Mutter, dort geboren waren. Erst bekamen sie den Zorn rassistischer Wutbürger zu spüren. Dann machte sich auch die Politik diesen zu eigen. Präsident Franklin D. Roosevelt erließ im Februar 1942 die – rechtswidrige – Durchführungsverordnung 9066, wonach sämtliche Vermögen der Japano-Amerikaner eingefroren wurden und diese all ihren Besitz verkaufen mussten. Bevor sie dann abgeholt wurden.

Eine Seite aus der Graphic Novel: 120.000 japanisch-stämmige Amerikaner wurden in den USA während des Krieges in Lager deportiert. Der kleine George war einer von ihnen.

Foto: Cross Cult 2020.

Takei hat seine Geschichte immer wieder erzählt, 1994 in seiner Autobiografie „Zu den Sternen“ und auf zahllosen Vorträgen in den USA und Japan. Er hat sich für die japanisch-amerikanische Freundschaft stark gemacht, wurde dafür von Bill Clinton in die „Japan-US Friend­s­hip Commission“ einberufen und von Japan mit dem Orden der aufgehenden Sonne geehrt. Und so wie das Raumschiff Enterprise in immer neue Galaxien aufbrach, hat sich Takei, um Menschen zu erreichen – wie wenige sonst in seinem Alter – die neuen Medien erobert.

Über zehn Millionen Anhänger folgen ihm auf seiner Facebook-Seite, drei Millionen auf Twitter. Weil er auch um die Wirkung von Bildern weiß, hat Takei seine Geschichte nun mit den Textern Justin Eisinger und Steven Scott als Graphic Novel konzipiert und von Harmony Becker illustrieren lassen. Deren Bilder wecken, gerade bei deutschen Lesern, unangenehme Analogien: mit Akten schrittweiser Entmenschlichung, mit Deportationen und Lagern, die nicht von ungefähr an Konzentrationslager erinnern.

Das Lagerleben als Abenteuerspiel

Besonders erschütternd ist dabei die Perspektive. Takei erzählt das aus dem naiv-unschuldigen Blickwinkel des kleinen Jungen, der er damals war. Der die politischen Hintergründe gar nicht begreifen konnte und nicht verstand, warum die Familie plötzlich in Baracken gepfercht wurde. Warum der Vater sich als Blockvorsteher aufopferungsvoll um seine Mitinsassen kümmerte, statt mit ihm und seinen Geschwistern zu spielen. Er verstand das Lagerleben zum Teil als Abenteuerspiel. Nur halt nicht Cowboy und Indianer, sondern Amerikaner und Japaner. Eine kindliche Art, das Unbegreifliche zu verarbeiten. Bis die Familie in einen Hochsicherheitstrakt für besonders Illoyale abgeschoben wurde. Und nahe Verwandte bei dem Atombombenabwurf über Hiroshima verlor.

Beherrscht mit 83 die Neuen Medien wie wenige sonst: George Takei.

Foto: picture alliance / newscom

Zugleich aber spricht da immer wieder auch der erwachsene Takei auf Podien in Washington und Tokio. Und berichtet dort, wie er auch später noch, als die Lager längst aufgelöst waren, in der Schule als „Japse“ diskriminiert wurde. Wie er, weil er nichts darüber in den Geschichtsbüchern fand, selbst zu forschen begann. Wie er im Kampf um die Gleichheit neben Martin Luther King marschierte. Und eine gewisse TV-Serie als Vision eines besseren Amerika verstand.

Man muss Takeis Edelmut bewundern

Für die Internierung, die nicht nur ein Anschlag auf einen Teil der Bevölkerung, sondern auf die Verfassung selbst war, hat sich erst 1988 US-Präsident Ronald Reagan entschuldigt. Es dauerte weitere drei Jahre, bis Takei persönlich ein Entschuldigungsschreiben erhielt und die damit verbundene Entschädigungssumme (die er gespendet hat). Für Takeis Vater kam das freilich zu spät: Er ist bereits 1979 gestorben.

Und die Schatten der Vergangenheit wirken bis heute schmerzlich nach. Erst im Jahr 2018 wurden Urteile gegen Japano-Amerikaner aufgrund der Durchführungsverordnung 9066 vom Obersten Gerichtshof aufgehoben. Aber welch schlimme Ironie: Das war nur die Nebenfolge eines Urteils, das das von Präsident Donald Trump verordnete Einwanderungsverbot aus muslimischen Ländern bestätigte. Man muss die Größe und Stärke Takeis bewundern, der all dies Unrecht am eigenen Leib erlitten hat und doch immer für Aussöhnung wirbt – und damit zu einem Idol wurde, nicht nur bei Science-Fiction-Fans. Dieser Edelmut ist vielleicht ein Wesenszug, der sich aus seinen asiatischen Wurzeln herleiten lässt. Auch das wäre nicht ohne Ironie.

George Takei: They Called Us Enemy. Cross Cult, 208 Seiten, 25 Euro.