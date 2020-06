Münchner "Tatort": Kälte im Herzen

Der Kaffeeautomat springt von allein an, auch der Rasenmäher vor dem Pool. Alles funktioniert automatisch in diesem smarten, durchdesignten Luxushaus. Nur die Menschen darin nicht. Die Eltern haben verschlafen, und als sie ihren Sohn Emil wecken wollen, ist der gar nicht da. Er hat auch nicht bei seinem besten Freund übernachtet. Und ist auch nicht in der Schule. „Tut mir leid, dass ich so panisch bin“, entschuldigt sich Judith Kovacic (Laura Tonke) beim Vater von Emils bestem Freund. „Heute Abend werden wahrscheinlich alle über meinen hysterischen Anfall lachen.“ Doch dann ein harter Schnitt auf einen Fluss, in dem man die Leiche des Jungen findet.

Beim neuen „Tatort“ aus München mit dem reichlich lyrischen Titel „Lass den Mond am Himmel stehn“ wird einem ganz kühl ums Herz. Er handelt wieder einmal von einem toten Kind, was selbst der abgebrühteste Krimifan nicht leicht verdaut, weil der Schmerz von Eltern nur schwer zu ertragen ist. Wobei – ein schrecklicher Gedanke, gewiss – diese Trauer, dies Entsetzen das erste echte Gefühl scheint in der sonst sehr sterilen, kühlen, gelackten Welt. Nicht nur im Elternhaus von Emil, sondern auch in dem von seinem Freund Sebastian.

Mitmenschen des getöteten Jungen verhalten sich merkwürdig

Eine erste Spur führt zu einem ominösen Parkplatz, auf dem sich Menschen nachts zu anonymem Sex treffen. Die beiden Jungs haben das offenbar beobachtet und fotografiert. Schon bald sitzen deshalb einige illustre Nachtschwärmer im Verhörzimmer, die alle in der Tatnacht dort geortet wurden. Und sich winden, weil ihnen das peinlich ist. Oder offen zugeben, dass sie Spaß und Sex haben wollten. Aber nicht mit einem Kind!

Oder ist das eine falsche Fährte? Denn alle Betroffenen verhalten sich merkwürdig in ihren Luxusvillen. Der Stiefvater (Lenn Kudrjawizki), der wohl nicht viel mit Emil anfangen konnte. Aber auch der junge Sebastian, der ohne jede Empathie auf Emils Tod reagiert. Ebenso wie dessen Eltern (Victoria Mayer und Hans Löw). Die Kriminalkommissare Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) verzweifeln geradezu an diesen empathiearmen Wesen. So sehr, dass sie diesmal kaum miteinander hadern. Ohnehin werden die Münchner, die gleich nach Ulrike Volkerts die Veteranen der Krimireihe sind, sich über die Jahre ja immer ähnlicher, wie man das älteren Ehepaaren nachsagt. Nur einmal fällt ein Satz in eigener Sache: Als Leitmayr sich wundert, wieso die beiden Jungs eigentlich so eng waren, wo doch der eine so cool und beliebt ist und der andere nicht, wirft Batic forsch ein: „Wie bei uns halt.“ Aber am Ende sitzen beide doch ziemlich uncool und ohnmächtig nebeneinander.

13 Wochen lang wird es keine einzige neue Folge geben

Es ist eine sehr düstere Folge, mit der das Erste den Zuschauer da in die Sommerpause schickt. Und auch das wird eine düstere Zeit. Denn wir schreiben zwar ein Jubiläumsjahr – im November wird der „Tatort“ 50 Jahre alt –, doch die Auszeit ist rekordverdächtig lange. Ganze drei Monate, bis zum 6. September, wird es keine neue Folge geben. 2014 gab es auch schon zwölf Wochen Krimi-Dürre, 2016 elf Wochen, 2017 dagegen nur zehn, im Vorjahr sogar nur neun. 13 Wochen – das gab es zuletzt 2012. Und der Gebührenzahler fragt sich einmal mehr, wieso er eigentlich im Sommer immer mit Konserven abgespeist wird, wo er doch die gleichen Gebühren zahlt wie sonst auch. Noch dazu, wo auch die Fußball-EM wegen Corona abgesagt wurde. Während wohl viele Zuschauer, ebenfalls coronabedingt, nicht verreisen werden. Das Argument, dass das die Quote drücke, zieht diesmal also nicht.

Muss die ARD etwa tun, wozu auch viele Zuschauer in Zeiten der Pandemie gezwungen sind: haushalten? Wegen der EM hat die ARD für diesen Sommer weniger „Tatort“-Folgen bestellt. Und auch vor der Krimireihe hat der Shutdown nicht haltgemacht. Neue Folgen aus Berlin und Kiel wurden mitten in den Dreharbeiten abgebrochen, andere wurden kurzfristig auf Sommer und Herbst verschoben. Ob sie dann schon realisiert werden können, steht noch in den Sternen. Gut möglich also, dass es auch danach noch empfindliche Lücken gibt.

Zuschauer können sich Tatort-Folgen wünschen

Um die rekordverdächtig lange Sommerpause just im „Tatort“-Jubiläumsjahr zu versüßen, hat sich die ARD etwas Besonderes ausgedacht. In den nächsten Wochen werden nicht, wie üblich, beliebige Folgen wiederholt. Die Zuschauer selbst sollen, zumindest ein Stück weit, mitbestimmen, welche Konserve sie sehen wollen. „Wünsch dir was“ beim „Tatort“: Bereits seit 24. Mai steht unter www.DasErste.de/tatort-voting eine Liste von 50 der populärsten Folgen online. Ab 14. Juni kann der Zuschauer unter zwei bis drei Titeln wählen, welche er am Sonntag darauf sehen will. Das Ergebnis wird jeweils am Freitag vor der Ausstrahlung, also ab 19. Juni, bekannt gegeben.

„In jeder Hinsicht etwas Außer­gewöhnliches in diesem schnelllebigen Medienzeitalter“, schwärmt Jörg Schönbohm, bei der ARD der Koordinator der Sparte Fiktion. Nur leider stehen nicht die 50 populärsten Folgen aus 50 Jahren zur Wahl, sondern lediglich aus 20. Die älteste stammt aus dem Jahr 1999. Und „Tatort“-Klassiker gibt es ja sowieso weiterhin freitags um 21.45 Uhr zu sehen.

Immerhin: Die Jubiläums-Folge selbst ist gesichert. „In der Familie“, ein Zweiteiler, wurde bereits im März abgedreht. Hier ermitteln mal wieder Kollegen aus verschiedenen Städten gemeinsam: Jörg Hartmann aus Dortmund – und erneut die beiden Münchner.