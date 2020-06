Rundfunkchor Berlin: Neue Sensibilität für den Nachbarn

Berlin. Ihre Projekte müssen sie jetzt per Videokonferenz über Zoom vorbereiten. Gijs Leenaars, Chefdirigent des Rundfunkchors, findet das irgendwie auch gut. Einerseits, weil die an der großen Beethoven-Konzertinstallation „The world to come“ beteiligten Künstler auf verschiedenen Kontinenten wohnen, andererseits, weil man sich so viel intensiver zuhören muss als in normalen Besprechungen. Aber was ist normal in Corona-Zeiten, zumal für Chöre, deren Sänger durch die Aerosole als sehr gefährdet gelten.

„Man fragt zehn Wissenschaftler und bekommt genauso viele verschiedene Antworten“, sagt Chordirektor Hans Rehberg. „Aber es gibt Ergebnisse, die uns Mut machen für die Zukunft. Aktuell bewegen wir uns auf sicherem Terrain, weil wir mit drei Metern Abstand zwischen den Sängern agieren. Und wir lassen gerade Plexiglasscheiben herstellen, damit der Chor wieder dichter zusammenrücken kann.“

Mitsingkonzerte im Internet und in der Philharmonie

Für die nächste Saison sind neben den klassischen A-cappella-Konzerten und den gemeinsamen Projekten mit den großen Berliner Orchestern wieder die typischen Rundfunkchor-Highlights wie das beliebte Mitsingkonzert diesmal mit Beethovens Chorfantasie, das Weihnachtskonzert im Berliner Dom oder der Symphonic Mob mit dem Deutschen Symphonie-Orchester in der Mall of Berlin angekündigt. Die Macher hüllen sich in Optimismus, dass ihr Plan aufgeht. 42 Konzerte, 23 Programme, zwölf Dirigenten, 13 Spielorte – so steht es in der Saisonvorschau. „Ich rechne damit, dass wir manches anpassen müssen“, sagt Gijs Leenaars. „Aber 80 Prozent wird so stattfinden, wie wir es geplant haben.“

Und Hans Rehberg fügt hinzu: „Flexibilität ist gefragt. Im Moment planen wir ein digitales Angebot für unsere Liederbörse, das Mitsingkonzert für Schüler und Schülerinnen. Ob wir unser großes Mitsingkonzert im März in der Philharmonie so stattfinden lassen können, das steht wie so vieles in den Sternen. Die Vorgaben der Politik verändern sich ständig.“ Aber man habe eine treue Community, die informiert werde.

Der Chordirektor glaubt, dass man irgendwann zu einem normalen Konzertalltag zurückkehre. „Aber wir gehen davon aus, dass wir im nächsten halben Jahr Veranstaltungskonzeptionen für unser Publikum variieren müssen. Dabei entstehen durchaus neue Formate, wozu auch unsere digitale Liederbörse gehört. Das ist ein Angebot nicht nur für die Schulen, sondern auch für die Elternhäuser. Viele Eltern sind im Moment viel mehr mit der Erziehung ihrer Kinder befasst als sonst. Und ich denke, dass unsere Formate in diese Richtung weiter entwickelt werden.“

Der Berliner Profichor gilt als einer der besten weltweit und erhielt bereits drei Mal einen Grammy. Insofern geht der Rundfunkchor immer wieder auf internationale Reisen. Aber auch der Tourneebetrieb liegt derzeit am Boden. „Jeder sieht, was in der weiten Welt gerade los ist, der Höhepunkt ist in Südamerika noch nicht erreicht“, sagt Rehberg. „Für uns bedeutet es, dass wir für den Herbst möglicherweise einiges neu planen müssen, weil der Zeitraum für die Vorbereitung der großen Konzerttournee nach New York und Los Angeles und Südamerika gedacht war. Wir wollen unseren Sängern nicht zumuten, in ein Krisengebiet zu reisen.“

Gijs Leenaars sieht das Reisen in der ganzen Globalisierung durchaus kritisch und glaubt, dass sich die Frage für Künstler auch nach Corona stärker stellen wird. „Manche Dirigenten müssen sich fragen, ob es notwendig ist, jede Woche in einer anderen Stadt oder auf einem anderen Kontinent sein zu müssen. Dass ein Chor einmal im Jahr ins Ausland reist, sehe ich nicht so problematisch. Die Tourneen sind gut für den Chor und für die Kulturvermittlung.“

Der niederländische Chefdirigent, Jahrgang 1978, hat seine eigenen Beobachtungen in der Krise gemacht. „All die Rundfunkchöre und –Orchester europaweit haben sich in den letzten Jahren immer mehr in Richtung von Konzertensembles entwickelt, weil sich die Rolle des Rundfunks stark verändert hat. Aber plötzlich sind wir gezwungen, wieder in die andere Richtung zu gehen, weil uns die Begegnung mit dem Publikum verwehrt ist.“ Glücklicherweise sei der Rundfunkchor mit dem Rundfunk gut vernetzt und habe viele Möglichkeiten zu produzieren.

Im Moment proben maximal zehn Sänger gemeinsam

63 Mitglieder hat der Rundfunkchor aktuell. „Die Motivation ist sehr hoch“, sagt Leenaars. „Im Moment proben wir mit maximal zehn Sängern und Sängerinnen, damit jeder wenigstens seine eigene Stimme trainiert. Für den Zusammenklang muss im Moment über eine größere Distanz sensibilisiert werden.“ Rehberg sieht darin auch eine Chance, weil man eine neue Sensibilität für den Nachbarn entwickeln muss, der jetzt weiter entfernt singt. „Mal schauen, was das für eine neue Qualität bringt.“

Eigentlich steckt die Klassikwelt gerade mitten im großen Beethoven-Jubiläum, aber auch das dümpelt vor sich. Der Rundfunkchor bereitet für Oktober sein großes Geburtstagsständchen vor. „Als wir diskutierten, was wir zum Beethovenjahr machen wollen, gingen wir zunächst einmal durch, was es von Beethoven alles für Chöre gibt“, sagt Leenaars: „Es ist gar nicht so viel. Aber es steht immer der große Elefant mit im Raum: die Missa solemnis. Die wird von vielen geliebt und von vielen gehasst, vor allem von jenen, die sie aufführen müssen. Uns war als Chor klar, dass wir die Missa unbedingt machen müssen.“

In der Regie von Tilman Hecker sollen zeitgenössische Musikströmungen in einer interdisziplinären Konzertinstallation vereint. Leenaars nennt es lieber eine festliche Begegnung. „Wir haben beispielsweise die schwarze Multikünstlerin Moor Mother eingeladen. Sie ist in ihren Texten eine Aktivistin und in ihrer Generation eine Schlüsselfigur. In unseren Gesprächen eröffnet sie mir Welten, die ich sonst nicht zu sehen bekomme. Aber wir reden über Beethoven. Sie erinnert die christlichen Texte an ihre Kindheit in der Black American Church.“ Er habe ganz andere Bilder vor Augen. Das macht den Reiz der gemeinsamen Arbeit aus. Und Hans Rehberg fügt noch hinzu, dass bei dem Projekt Musikströmungen zusammen kommen, für die man sonst viele separate Konzerte besuchen müsse.