Das Kino am Zoopalast im März dieses Jahres mit noch geschlossenen Türen, aber der hoffnungsvollen Botschaft „We will be back“ – Wir kommen zurück.

Coronavirus So will die Bundesregierung Kultur-Einrichtungen retten

Berlin. In der vergangenen Woche machte weltweit ein Foto die Runde, das ein Mitarbeiter des Berliner Ensembles gemacht hatte. Es zeigte die neue, den Corona-Vorschriften entsprechende Bestuhlung im Großen Haus. 500 der mehr als 700 Sitze waren entfernt worden, und der verbliebene Rest bot einen sehr lückenhaften, etwas trostlosen Anblick. Er zeigte symbolisch, wie schwer gerade kulturelle Institutionen von der weltweiten Pandemie betroffen sind – und wie stark sich die Gewohnheiten der Besucher nicht nur von Theatern, sondern auch von Galerien, Konzerthäusern, Kinos und Museen in der nächsten Zeit ändern werden müssen.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) erinnerte an das Bild, als sie am Donnerstag im Kanzleramt das Rettungs- und Zukunftspaket der Bundesregierung vorstellte. Für den Kulturbereich ist insgesamt eine zusätzliche Milliarde Euro vorgesehen – was immerhin der Hälfte des Etats entspricht, den die Staatsministerin für Kultur und Medien normalerweise jährlich zur Verfügung hat. „Wir wollen die Kulturlandschaft so großflächig retten wie möglich“, sagte Grütters. „Wir werden Kinos und Musikclubs, Gedenkstätten und Museen, Theater und Festivals und viele andere Kultureinrichtungen dabei unterstützen, nach der Corona-Zwangspause so früh wie möglich wieder ihre Tore zu öffnen. Für uns sind Erhalt und Sicherung der kulturellen Infrastruktur Deutschlands der Schlüssel, um wieder Arbeitsmöglichkeiten für Künstlerinnen, Künstler und Kreative bundesweit zu schaffen.“

Die neue, den Corona-Vorschriften entsprechende Bestuhlung im Großen Haus des Berliner Ensembles.

Foto: Maja Hitij / Getty Images

250 Millionen Euro für pandemiebedingte Investitionen

Die Mittelvergabe wird sich dabei natürlich an den Vorgaben der Verfassung orientieren müssen – der Bund darf keine Länderaufgaben, etwa bei der Grundfinanzierung, übernehmen. So sind insgesamt 250 Millionen Euro dafür vorgesehenen, die Antragsteller bei der Umsetzung von pandemiebedingten Investitionen – also Hygienekonzepten, Belüftungssystemen, Besucherführung oder Online-Ticket-Systemen – zu unterstützen. Dabei sollen die Gelder vor allem den Einrichtungen zugute kommen, deren regelmäßiger Betrieb nicht überwiegend von der öffentlichen Hand finanziert wird.

Ein zweiter, 450 Millionen Euro umfassender Baustein des Programms zielt auf die Stärkung der kulturellen Infrastruktur. „Im Zentrum von ,Neustart Kultur’“, heißt es in einer Mitteilung, „stehen die vielen kleineren und mittleren Kulturstätten und -projekte, die vor allem privatwirtschaftlich finanziert sind. Ihnen sind die Einnahmen weggebrochen, sie müssen aber dennoch Personal bezahlen, um an neuen Programmen zu arbeiten. Durch die Hilfen sollen Kreative aus der Kurzarbeit herausgeholt werden und ihrer künstlerischen Arbeit nachgehen können.“

150 Millionen Euro stehen für den Bereich Theater und Tanz bereit

Von den 450 Millionen Euro sind 150 Millionen für Livemusikstätten, -festivals, -veranstalter und -vermittler vorgesehen. Weitere 150 Millionen Euro stehen für Theater und Tanz bereit. Dem Filmbereich wird mit 120 Millionen Euro geholfen. 30 Millionen sind für weitere Bereiche wie Galerien, soziokulturelle Zentren sowie die Buch- und Verlagsszene veranschlagt. Damit die digitalen Angebote in Theatern, Konzerthallen und Theatern weiter ausgebaut werden können, stehen zusätzliche 100 Millionen Euro bereit, für coronabedingte Einnahmeausfälle gibt es einen weiteren Topf mit 100 Millionen Euro.

Die Gelder sind also nicht als Unterstützung einzelner Kulturschaffender zu verstehen, die weiterhin auf die vereinfachte Grundsicherung zur Absicherung individueller Lebensumstände zurückgreifen können. Grütters wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass auch die Mittel aus anderen Bereichen des 130 Milliarden Euro umfassenden Konjunkturprogramms des Bundes den Kulturschaffenden zugute kämen. So sei mit der Entlastung der Kommunen der Kultur geholfen, ebenso mit den verschiedenen Stützen für Selbstständige. Grütters schätze den zusätzlichen Mehraufwand für den Kulturbereich ressortübergreifend auf fünf bis sechs Milliarden Euro.

Enge Zusammenarbeit mit Fachverbänden der Kulturwirtschaft vorgesehen

Bei der logistischen Umsetzung des Programms will die Kulturstaatsministerin eng mit den Fachverbänden der Kulturwirtschaft kooperieren. Mit ihnen habe es in den letzten Wochen bereits intensive Absprachen zu den Fördermaßnahmen gegeben. Vonseiten der Verbände gab es am Donnerstag auch bereits erste positive Reaktionen. „Das Ergebnis lässt sich sehen“, sagte etwa Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates – also des Spitzenverbandes der Bundeskulturverbände – der Deutschen Presseagentur.