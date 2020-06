Die Idee von Klang und Wahrhaftigkeit

Top-Events in Berlin

Top-Events in Berlin

Das älteste erhaltene Dokument ist eine Kapellordnung, die regeln sollte, dass sich die Musiker anständig und gottesfürchtig benehmen. Das war 1570, die Hohenzollern hatten eine kleine Kurbrandenburgische Hofkantorei gegründet. Das Ensemble wurde 1742 im neu erbauten Opernhaus Unter den Linden als Königlich Preußische Hofkapelle angesiedelt, wo bis heute die von Daniel Barenboim geleitete Staatskapelle Berlin residiert. Zu ihrem 450-jährigen Bestehen haben die Musiker eine CD-Box (Deutsche Grammophon, 41,99 Euro) herausgebracht, die das Who is Who der großen Dirigenten eines Jahrhunderts und ein Stück Musikgeschichte ist.