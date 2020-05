Clint Eastwood – Ein Monument seiner selbst

Kein Filmstar hat so viele Wandlungen durchgemacht wie Clint Eastwood. Am Sonntag wird der Schauspieler und Regisseur 90 Jahre alt.

Wie viele Häutungen verträgt ein Leben? Man muss, das hat die Filmgeschichte nachdrücklich bewiesen, als Filmstar nicht zwingend ein großer Schauspieler sein. Es reicht schon, einen Typus zu kreieren, den man dann mit Facetten der eigenen Persona variiert. Viele sind so verfahren und haben damit durchaus achtbare Karrieren hingelegt. Weit schwieriger ist es, wenn man sein Stereotyp nicht mehr bedienen, mit dem Image brechen will. Niemand aber hat sich so oft und radikal gewandelt wie Clint Eastwood, der dabei trotzdem das Kunststück fertigbrachte, irgendwie derselbe zu bleiben. Heute ist er eine der letzten großen Legenden, der Hollywoods klassisches Erzählkino bedient. Kaum zu glauben, dass dieser Mann am morgigen Sonntag 90 Jahre alt wird. Ist er doch weit davon entfernt, sich aufs Altenteil zurückzuziehen. Noch immer dreht er unbeirrt mit der ihm eigenen Ruhe und Lässigkeit einen Film nach dem anderen.