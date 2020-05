Kinos in Berlin: Hauptstadt bildet das Schlusslicht bei den Öffnungen

„Monos – Zwischen Himmel und Hölle“ an, ein Drama über eine Jugendgang in Lateinamerika.

Der Hauptstädter ist ja an sich verwöhnt, weil er so viele Privilegien genießt. Dazu gehört auch das Selbstverständnis, dass es nirgendwo sonst in Deutschland ein so breites Angebot in den Kinos gibt und man hier neue Filme immer als erstes sehen kann, bevor die Kopien dann auch in die kleineren Städte wandern. Erstmals aber ist dieser First-View-Genuss dahin. Jedes Bundesland darf aktuell selbst entscheiden, wann die Kinos wieder öffnen dürfen. Während Berlin sich immer noch vehement dagegenstemmt – selbst bei Freilufttheatern, die strengste Hygiene-Auflagen erfüllen würden – wagen immer mehr Länder diesen Schritt.