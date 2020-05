„Wir wollen unbedingt wieder spielen, das ist unser Auftrag“

Berlin. Im Großen Haus des Berliner Ensembles wird derzeit viel gewerkelt. Im Foyer stehen unzählige Sitze aus der traditionsreichen Bestuhlung herum, die derzeit ausgebaut und bei dieser Gelegenheit auch gleich saniert werden sollen. Bei der Wiedereröffnung im Herbst werden nur 200 statt der möglichen 700 Plätze für die Zuschauer vergeben, im benachbarten Neuen Haus wird die Zahl auf etwa 60 Plätze reduziert. Die Auflagen wegen der Corona-Pandemie machen auch ein verändertes Publikums-Management und erweiterte Schutz- und Hygienemaßnahmen erforderlich.

Aber immerhin kann, wenn alles wie geplant läuft, nach dem Sommer am Schiffbauerdamm endlich wieder Theater gespielt werden. „Wir wollen unbedingt wieder spielen, dies ist unser Auftrag“, sagt Intendant Oliver Reese: „Die Pläne für die nächste Spielzeit mussten in den letzten Wochen völlig neu gedacht und organisiert werden.“ Änderungen gewohnter Prozesse seien in Sicht: „Wir wollen die Einschränkungen durch Corona als gemeinsame Herausforderung begreifen: Wie definieren wir Begegnung – zwischen den Schauspielern, aber auch mit dem Publikum? Braucht Nähe auf der Bühne auch immer Berührung? Schon jetzt ist klar, dass bestimmte Inszenierungen unter den veränderten Gegebenheiten nicht möglich sein werden. Aber zahlreiche Künstlerinnen und Künstler haben eine große Lust entwickelt, sich in unseren kommenden Premieren auch unter diesen neuen Vorzeichen auf die Suche zu begeben.“

Berliner Ensemble: Saison soll am 4. September starten

Mit Olga Grjasnowas „Gott ist nicht schüchtern“ unter der Regie von Laura Linnenbaum soll die neue Saison am 4. September eröffnet werden. Der Text der 1984 in Baku geborenen und in Berlin lebenden Schriftstellerin („Der Russe ist einer, der Birken liebt“, 2012) nimmt den Beginn der Proteste in Syrien im Jahr 2011 in den Blick und erzählt davon, wie schnell sich Lebensgewissheiten in Luft auflösen können.

Nur eine knappe Woche später, am 10. September, soll die eigentlich schon für April geplante Uraufführung von Ferdinand von Schirachs neuem Stück „Gott“ folgen, die Regie führt Intendant Oliver Reese. Das Stück reflektiert die Argumente aus der Diskussion um ärztlich assistierten Suizid -- in juristischer, ethischer und religiöser Hinsicht.

Am 8. Oktober schließlich soll die Premiere von Henrik Ibsens „Gespenster“ in der Regie der slowenischen Regisseurin Mateja Koležnik folgen. Nachgeholt werden soll auch die Premiere von „Fabian“. Regisseur Frank Castorf hat sich den Roman von Erich Kästner vorgenommen. Die Proben waren vor einigen Wochen wegen der Pandemie unterbrochen worden. Am Neuen Haus steht bereits am 22. Oktober die Premiere von „Elektra“ nach Euripides an, dem sich Regisseurin Rieke Süßkow auf experimentelle Weise annähern wird.

Im Januar 2021 soll Koskys Neuinszenierung von Brechts „Dreigroschenoper“ erstmals laufen

Er sei natürlich nicht froh, wenn im November noch immer jede zweite Reihe ausgebaut bleiben müsse, sagte Reese. Bei bestimmt fünf Stunden werde der Zuschauer aber wohl dankbar sein über die unverhofft erlangte Beinfreiheit. Im Januar 2021 soll Barrie Koskys Neuinszenierung von Bertolt Brechts „Dreigroschenoper“ erstmals laufen, die vierte in der Geschichte des Theaters. Einige ältere Inszenierungen aus dem Repertoire werden vorerst nicht mehr gespielt, etwa Michael Thalheimers körperlicher „Macbeth“: „Man bespringt sich, man leckt sich ab“, sagt Reese. Es sei blutig und feucht. „Das hat keinen Sinn. Das möchte man nicht trocken legen.“