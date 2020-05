Pippi Langstrumpf wird 75: Komplizin unser aller Kindheit

Wahre Ikonen sind nur die, die wirklich den Weg in die Herzen finden. Das erkennt man etwa daran, wenn man auch nach Jahrzehnten noch kleinste Details über sie parat hat. Wie bei „Pippi Langstrumpf“, die in diesem Jahr ihren 75. Geburtstag feiert. Stimmt jemand nur die ersten Töne der Erkennungsmelodie „Hey Pippi Langstrumpf“ an, werden die meisten sofort „Trallari trallahey tralla hoppsasa“ trällern. Und sagt jemand „Pippilotta Viktualia“, folgen die meisten mit „Rollgardina Pfefferminz Efraims­tochter Langstrumpf“. So viele, so komplizierte Namen, und doch stecken sie tief in der DNA. Denn Pippi ist Kult. Und das nun schon seit einem Dreivierteljahrhundert.

Das Mädchen mit den roten Haaren, den keck abstehenden Zöpfen, den Sommersprossen, den schön bunten, aber auch ganz schön löchrigen Strumpfhosen mitsamt dem Äffchen Herr Nilsson, ihrem Apfelschimmel und ihrem kunterbunten Haus – es hat Generationen geprägt, ja mehr: Als berühmteste von Astrid Lindgrens Kinderbuchfiguren (neben Michel aus Lönneberga, Karlsson vom Dach & Co.) steht sie sinnbildlich für ei-ne unbeschwerte Kindheit, die irgendwie immer auch verbunden ist mit Südschweden und seinen roten Holzhäusern.

Die Ur-Idee zu Pippi Langstrumpf stammte von einem Kind: Lindgrens Tochter

Wie radikal modern diese Figur war, erkennt man aber erst, wenn man bedenkt, welche 75-Jahre-Jubiläen wir derzeit noch so begehen: die Befreiung von Konzentrationslagern und die Kapitulation von Nazi-Deutschland. Schweden blieb im Zweiten Weltkrieg zwar bekanntlich neutral, fürchtete aber dennoch ständig eine deutsche Invasion. Und über die Nazi-Verbrechen an der Menschheit wusste Astrid Lindgren, die ab 1940 beim Schwedischen Nachrichtendienst gearbeitet hat, durchaus Bescheid und hat das in ihren „Kriegstagebüchern“ entsetzt festgehalten.

Mit diesem Wissen liest sich das erste „Pippi“-Buch noch mal ganz anders. Da staunt man nicht nur über das freche, freiheitsliebende Mädchen, das ganz allein ohne Eltern lebt, das bärenstark auch große Kerle klein kriegt und alle Autoritäten, die es aus vermeintlich guten Gründen, aber auch pedantischem Kleingeist erziehen wollen, anarchisch auflaufen lässt. Man staunt nicht nur über das kecke Kind, das unbekümmert auf überholte Geschlechter- und Rollenbilder pfeift und schon punk und autonom ist, lange bevor man diese Schlagworte überhaupt kannte.

Nein, man staunt auch über die heile Welt, wo es so friedlich zugeht, wo es keine Bombennächte gibt, wo alle reichlich zu essen haben und keiner versehrt ist, weder körperlich noch seelisch. Für die ersten kleinen Leser muss das vor 75 Jahren eine völlig fremde Welt gewesen sein. Ein Eskapismus, eine Flucht vor der großen Weltennot – aber auch ein kühn-utopischer pazifistischer Gegenentwurf. Wie heißt es doch so schön im Lied der Pippi-Filme: „Ich mach‘ mir die Welt, widde widde wie sie mir gefällt.“

Pippi Langstrumpf hat eigentlich mehrere Geburtstage

Astrid Lindgren 1968 bei den Dreharbeiten mit Inger Nilsson.

Foto: picture alliance/ dpa

Freilich, würde man’s genau nehmen wie die Prusselise, dann hat Pippi eigentlich mehrere Geburtstage. Doch das scheint nur angemessen für solch ein Ausnahme-Wesen. Dabei ging die Ur-Idee– das hätte man sich nicht besser ausdenken können - auch von einem Kind aus. Von Astrid Lindgrens Tochter nämlich, die, damals noch ein Skandal, unehelich geboren war und von der jungen Mutter allein erzogen wurde. Karin Nyman besaß immer eine lebhafte Fantasie, und als die Siebenjährige mit Lungenentzündung im Bett lag, bat sie ihre Mutter: „Erzähl mir von Pippi Langstrumpf“, ein Name, den sie sich spontan ausgedacht hat. Und Astrid Lindgren erfand für diese Figur mit dem außergewöhnlichen Namen fortan immer neue außergewöhnliche Abenteuer. Eine Kinderbuchautorin wollte sie eigentlich nie werden. Aber als sie im März 1944 wegen eines verstauchten Fußes dann selbst das Bett hüten musste, begann sie, die Geschichten aufzuschreiben. Und schenkte der Tochter das Manuskript zu deren zehnten Geburtstag am 21. Mai 1944. Streng genommen wird die ewig junge Pippi damit also schon 76.

Eine Kopie hatte die Mama auch an den Bonnier Verlag geschickt. „In der Hoffnung, dass Sie das Jugendamt nicht einschalten“, wie sie im Begleitbrief schrieb. Tatsächlich schreckte der Verlag vor dem radikal-anarchischen Kinderbuch zurück, vier weitere lehnten eben-falls ab. Erst als Lindgren mit einem anderen Werk, „Britt-Mari erleichtert ihr Herz“, beim Mädchenbuchwettbewerb des Verlags Rabén & Sjögren den zweiten Platz belegte, reichte sie für den Wettbewerb im Folgejahr ihre – überarbeitete – Pippi ein. Und hatte damit auch gleich einen Verlag, wo das erste der drei Pippi-Bücher am 26. November 1945 erschien. Vier Jahre später reiste Friedrich Oetinger, damals noch mit Sondererlaubnis der britischen Militärregierung, nach Stockholm, um die deutschen Rechte zu erwerben. Zu einer Zeit, als das Buch selbst in Schweden noch heftig umstritten war.

„Pippi Langstrumpf“ wurde in 77 Sprachen übersetzt

Heute undenkbar, ist „Pippi Langstrumpf“ doch längst ein Welterfolg, in 77 Sprachen übersetzt. Ein Buch, das jede Mutter ihrer Tochter vorliest. Wobei viele Kinder Pippi nicht mehr nur aus den Büchern kennen, sondern vor allem auch durch die selbst Klassiker gewordene Verfilmungen mit Inger Nilsson, die erst im Kino und dann als Serie im Fernsehen liefen. Dabei wurden einige Details geändert, anhand derer man die Buch- von den Filmfans unterscheiden kann. Erst hier etwa erhielt Pippis Pferd den Namen Kleiner Onkel, und aus dem Vornamen Pfefferminz wurde Schokominza. Gender-technisch war man hier auch schon früh offen: Für die Filmfassung sprach die noch ganz junge Eva Mattes den Tommi, erst für die Serie dann die Pippi selbst. Reiner Zufall, dass die Filme just in die Zeit der Studentenbewegung fielen. Doch so wurde die Anarcho-Pippi auch zum Vorbild der 68er, zur Pionierfigur des Feminismus und dem Inbegriff für Laissez-faire und eine andere Erziehung.

Der 75. Geburtstag der Komplizin unser aller Kindheit sollte nun eigentlich das ganze Jahr über gefeiert werden: mit Konzerten, Musical- und Theateraufführungen weltweit, von denen die meisten wegen der Corona-Beschränkungen ausfallen, wie das Theaterstück „Pippi Langstrumpf“, das jetzt im Berliner FEZ gespielt werden sollte. Dafür macht das Fernsehen Christi Himmelfahrt zum Pippi-Tag, zeigt das ZDF doch am 21. Mai (also prusselise-präzise am 76. Geburtstag) die deutsche Erstausstrahlung von „Astrid“, der Filmbiografie über Astrid Lindgren, und alle vier „Pippi“-Filme, allerdings verteilt auf ZDF und ZDFneo.

Wie zu jeder Feiertags-Wiederholung werden da auch Erwachsene wieder zu Kindern. Für Generationen, für ganz Nachkriegs-Europa war Pippi einfach immer schon da. Und ist noch immer kein alter Zopf. Es ist vielleicht kein Zufall, dass in der letzten Zeit wieder eine kleine starke, selbstbewusste Schwedin mit Zöpfen von sich reden machte, das die Welt besser machen will, dafür mit dem Papa über die Meere segelt und Millionen junger Anhänger findet. Greta Thunberg ist eine legitime Nachfolgerin. Und der Beweis: Pippis Geist strahlt noch immer.

Pippi-Langstrumpf-Tag: Am 21. Mai zeigt das ZDF das Biopic „Astrid“ (20.15 Uhr) sowie die ersten beiden Pippi-Filme (ab 8.55 Uhr), ZDFneo die restlichen zwei (ab 17.25 Uhr)