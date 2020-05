„Tatort“ Köln in der ARD: Wenn ein Kommissar "kaputt" und "gefangen" ist

Kommissare sind auch nur Menschen. Und können genauso geschockt und traumatisiert sein wie diejenigen, denen sie sonst die unangenehmen Todesnachrichten überbringen müssen. Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) etwa, einer der beiden Kölner „Tatort“-Ermittler. In der Folge „Kaputt“, im Juni vergangenen Jahres ausgestrahlt, musste er eine Polizistin (Anna Brüggemann) erschießen. In Notwehr, um einer Geisel das Leben zu retten. Aber die Kollegin zielte es darauf ab, dass er sie erschießt. Weil sie vom Weg abgekommen war und keinen Ausweg mehr sah.

Jetzt ist Ballauf so, wie jene Folge hieß, kaputt eben, und so, wie die neue Folge heißt, „Gefangen“. Ständig erscheint ihm – und dem Zuschauer – die Tote und plagt sein Gewissen. Die Schuldgefühle fressen ihn auf.

Mit seiner Therapeutin und Irgendwie-auch-Freundin Rosenberg (Juliane Köhler) mag er nicht darüber reden, ganze Sitzungen schweigt er, wenn er sie nicht ganz schwänzt. Auch seinem Kollegen Freddy Schenk (Dietmar Bär) mag er sich nicht, wie sonst, an der Currywurstbude (sie hat wieder auf!) anvertrauen. Dafür führt ihn der neue Fall in eine geschlossene psychiatrische Anstalt, wo den Patienten noch ganz andere Dinge im Kopf herumspuken.

Und ausgerechnet hier öffnet sich Ballauf einer der „Bekloppten“, wie er sie selbst nennt, Julia Frey (Frida-Lovisa Hamann, bekannt aus der zweiten Staffel „Charité“). Die junge Frau scheint als einzige seine Ängste zu verstehen und die richtigen Worte zu finden.

Der Tote in dieser Folge war der Chefarzt dieser Anstalt. Als die Kommissare in die Abteilung kommen, um die Kollegen zu befragen, will sich die Patientin gerade in einer Gruppentherapie die Pulsadern aufschneiden, weil sie mit dem Chef und mit niemand anderem sprechen wollte.

Schenk und sein reichlich abwesender Kollege stochern lange im Dunkeln. Bis herauskommt, dass Julias Schwager Florian Weiß (Andreas Döhler) den Toten kannte, ja sogar als Anwalt in einer delikaten Angelegenheit vertreten hat. Es ging um die Vergewaltigung eines Mädchens. Kann es sein, dass Julia gar nicht gestört ist, sondern die Wahrheit sagt, wenn sie behauptet, dass sie vollkommen gesund sei und gegen ihren Willen festgehalten werde? Stand der Tote in Weiß’ Schuld und musste dafür die Schwägerin kaltstellen?

Bei dem windigen Anwalt beißen die Ermittler erst mal auf Granit, weil er jeden juristischen Schritt voraussehen kann. Aber dann rührt die Borderline-Patientin Ballauf an seiner empfindlichsten Stelle. Und jetzt will er beides: den Fall lösen und sein Trauma überwinden.

Der mittlerweile 79. Fall der Kölner Kommissare kommt ein wenig zur Unzeit. Mitten in der Corona-Krise, wo man allabendlich auf den Balkonen für alle Ärzte und Pflegekräfte, die in diesen schweren Tagen so viel Einsatz zeigen, klatschend Dankbarkeit zollt, geht es um Ärzte und Pfleger, die im Verdacht stehen, ihr Amt und ihre Macht auf Kosten ihrer Patienten zu missbrauchen. Man muss dabei übrigens kein Psychologiediplom in der Tasche haben, sondern darf sich auch als laienhafter Fernsehzuschauer schon ein bisschen wundern, woher das plötzliche Trauma von Herrn Ballauf kommt. Hat er auf die Kollegin doch nicht etwa im letzten Fall schießen müssen, sondern schon vor drei Folgen – und dazwischen keinerlei Anzeichen von Verstörung gezeigt.

Von diesem Manko abgesehen, ist diese Folge von Isa Prahl (Regie) und (Drehbuch) indes sehr intensiv geraten. Immer wieder werden Fährten gelegt, die sich als Sackgassen erweisen, und dann tun sich wieder neue Wege auf. Dabei identifiziert sich der Zuschauer diesmal vor allem mit Kommissar Schenk, der sich nicht nur wegen dieses verwirrenden Falls, sondern auch wegen seines angegriffenen Kollegen oft wundern muss.

Schöner Nebeneffekt ist zudem, dass Jütte (Roland Riebeling), der Assistent im Kommissariat, einmal angenehm zurückhaltend bleibt. Zuletzt musste er oft den Clown geben, was so gar nicht zu den ernsten Fällen passen mochte. Diesmal muss er mal nicht für kleine Gags sorgen. Hoffentlich bleibt das auch so.

„Tatort: Gefangen“. ARD, Sonntag, 20.15 Uhr