„Ich wollte mir einen Ort bewahren“

Die Wohnung aufräumen, Mobiliar reparieren, Sachen sortieren, erinnern: Das sind Tätigkeiten, mit denen sich in den letzten Corona-Wochen, in denen man nicht ausgehen durfte und auch nirgends hinkonnte, viele ihre Zwangs-Auszeit sinnvoll genutzt haben. Wer weiß, vielleicht erscheinen demnächst auch etliche Bücher, in denen Autoren durch ihre vier Wände streifen und dabei ihre Erinnerungen Revue passieren lassen. Ein solches ist allerdings schon kurz vor dem Shutdown erschienen: „Zu einer anderen Zeit, in einem anderen Land“ von Erwin Berner. Es kam zu früh für ein Corona-Tagebuch der eigenen vier Wände. Aber auch ein wenig zu spät, weil es vom Mauerfall handelt, dessen 30. Jahrestag schon im November gefeiert wurde, und wie sich seither der Osten Berlins verändert hat. Berner erzählt das über seinen Kiez im Friedrichshain und seine Wohnung an der Schreinerstraße.

Berner, 1953 geboren, war bis zum Mauerfall ein viel beschäftigter Theater- und Filmschauspieler in der DDR und fiel, wie so viele, danach in ein Loch. Erst nach dem Tod seines Vaters 1994 bekannte er sich öffentlich zu seiner Herkunft, dass er der älteste Sohn des Schriftstellerehepaars Eva und Erwin Strittmatter war: „Ich bin der Sohn von Erwin Strittmater und heiße Erwin Strittmatter.“ Zuvor hatte er das 30 Jahre geheim gehalten, hatte sich, um unvorbelastet arbeiten zu können und nicht immer auf seinen berühmten Namen angesprochen zu werden, einen Künstlernamen zugelegt, nach dem Geburtsnamen seiner Urgroßmutter.

Nach dem Mauerfall, erst recht nach dem Tod des Übervaters, wandte er sich selbst mehr und mehr dem Schreiben zu. Vor einem Jahr gab er gemeinsam mit Ingrid Kirschey-Feix den Briefwechsel seiner Eltern, „Du bist mein zweites Ich“, heraus. Und auch ein Buch über seine Kindheit und Jugend auf dem elterlichen Hof in Brandenburg hat er geschrieben: „Erinnerungen an Schulzenhof“. Auch da sind die Erinnerungen schon an einen festen Ort verknüpft.

„Zu einer anderen Zeit, in einem anderen Land“ liest sich nun wie eine Fortsetzung. Nur diesmal ohne den Schatten der Eltern, die kaum noch vorkommen. Eigentlich hatte Berner ein ganz anderes Buch geplant. Die Idee kam ihm bereits vor 15 Jahren. Der erste Satz sollte lauten: „Alle sind fort, und ich will schreiben.“ Er wollte dann aber lange doch nicht schreiben. Und als er sich schließlich daransetzte, ging es nicht mehr nur um all die Menschen, die einst mit ihm in der Hauptstadt der DDR lebten und dann verschwunden und in den Westen geflüchtet sind oder später gentrifiziert und verdrängt wurden. Es wurde ein Buch über seinen unmittelbaren Kiez, bei dem er am Ende den Satz, der ihn zum Schreiben brachte, schweren Herzens opfern musste.

Berner kam im Mai 1975 in die Schreinerstraße 25, als Untermieter bei Oma Schade. Friedrichshain, meint er lapidar, war damals ein völlig überalterter Kiez, in dem vor allem Frauen und Witwen wohnten. Heute ist er mit 67 einer der wenigen Älteren, die geblieben sind, in einem Kiez, der von jungen Hipstern und Latte-Macchiato-Müttern bestimmt wird. Berner erinnert sich an seine einstigen Mitbewohner. An die resolute Oma Schade in ihrer Kittelschürze. An den Hausgemeinschaftsvorsitzenden und den Abschnittsbevollmächtigten der Straße. An die stalinistische Angestellte der Wohnungsverwaltung, bei der es nur schwer war, nach dem Tod von Oma Schade den Mietvertrag übernehmen zu können. Und an all die Nachbarn, an die merkwürdigen und an die neugierigen, die die merkwürdigen stets im Auge hatten, und von denen Berner immer glaubte, sie seien Stasi-Spitzel, auch wenn das am Ende ganz andere waren.

Er erzählt vom großen Frust in den letzten Jahren der DDR, die sich auch in einer Zerstörungswut auf der Straße vor ihm und teils im eigenen Wohnhaus bemerkbar machte. Berner erzählt auch von nächtlichen Cruising-Touren im Volkspark, vor dem Gebäude des „Neuen Deutschland“, von anonymem Sex mit anderen Männern. Und wie die DDR sich zwar nach außen hin schwulenfreundlicher gab als die Bundesrepublik, Polizisten sie aber dennoch schikanierten.

Dann kam die Wende. Und alles wurde anders. Viele Bekannte zogen weg. Jetzt waren es nicht mehr Polizisten, die den Schwulen auflauerten, sondern gewaltbereite Jugendbanden. Westliche Supermarktketten ersetzten die Kaufhallen, heimische Produkte verschwanden aus den Regalen. Westfirmen verhökerten auf dem Markt Ramschposten, die sie drüben nicht mehr loswurden. Und Investoren aus dem Westen kauften sich im großen Stil im Osten ein. Als Erstes wurde in Berners Haus der Garten im Innenhof geschliffen. Und es kamen neue Mieter, die plötzlich im Hinterhof das Horst-Wessels-Lied sangen. Berner, das muss man wissen, hat Wessels 1984 in dem Defa-Film „Der Lude“ verkörpert, konnte aber nicht glauben, was Neonazis in diesem Kiez zu suchen hatten. Bis er herausfand, dass Wessels in Friedrichshain nicht nur gelebt hatte und auch getötet wurde. Sondern dass der Kiez deshalb eine Zeit lang sogar in Horst-Wessels-Stadt umbenannt wurde.

Lauter Veränderungen. Und Berner zieht sich mehr und mehr zurück. Wird auch immer seltsamer – so wie die früheren Nachbarn, die er einst belächelt hat. „Die Sonne war damals besser! – Lächerlich, was ich so denke“, schreibt er einmal. Der Autor ist keiner dieser Jammer-Ossis, der sich die DDR zurückwünscht. Aber er gibt zu, dass er als Schauspieler Privilegien genoss. Dass er jederzeit in den Westen reisen konnte. Und sich die Decke über den Kopf zog, als im Fernsehen vom Mauerfall berichtet wurde. Weil er wusste, dass nun alles anders würde. Das große Läden- und Firmensterben begann. Und während so viele andere DDR-Bürger ihr erstes Begrüßungsgeld für Westwaren ausgaben, begann er, sein altes Mobiliar aufzuarbeiten und am Alten zu hängen, das er nie geliebt hatte: „Ich wollte mir einen Ort bewahren, an dem die Dinge blieben, wie ich sie kannte.“

Auch wenn da einer scheinbar egozentrisch nur um den eigenen Nabel kreist und lediglich enge und immer engere Kreise in seinem Kiez zieht, ist Berners Buch doch eine Chronik über die Wende und den radikalen Wandel gerade im heute so angesagten Kiez. Auf dem Cover ist Berner selbstbewusst im Jahr 1987 zu sehen, nicht vor dem eigenen Wohnhaus, aber um die Ecke an der Samariterstraße, gegen die Schaufensterscheibe des Blumenladens gelehnt, in der sich die Häuserzeile gegenüber spiegelt. Berner hatte damals gerade in Bulgarien den Defa-Film „Treueschwur“ gedreht und wurde dafür vom „Filmspiegel“ porträtiert. „An jenem Tag war es mir peinlich, im Kiez fotografiert zu werden“, bekennt er: „Heute bin ich froh, dass mich ein Foto in der alten Kiezkulisse zeigt.“ Das Bild trägt er seither in seiner Umhängetasche.

Berner gibt auch offen zu, dass er lange gezögert habe, bis er über den Mauerfall schreiben konnte: „Gern hätte ich mir die Aufzeichnungen über meine frühe Nachwendezeit erspart. Ich wusste, es würde jämmerlich klingen. Andererseits erklärt sich aus diesem Erleben, was mir meine Wohnung bedeutet.“ My Home is my Castle, die eigenen vier Wände als Schutz- und Trutzburg: Bei Erwin Berner wird eine kleine Altbauwohnung zu einem deutschen Ort. Und zu einer Heimat in einer Zeit, in der sie überall drumherum verloren ging.

Erwin Berner: Zu einer anderen Zeit, in einem anderen Land. Aufbau Verlag, 253 Seiten, 18 Euro