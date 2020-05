Kunst in der Coronakrise: Allein mit den großen Klassikern

Am Dienstag haben wir endlich mal wieder zwei alte Bekannte getroffen: Luise und ihre jüngere Schwester Friederike. Aug’ in Auge standen wir ihnen gegenüber, und im Gegensatz zu sonst, wo sich immer ganze Trauben um sie scharen, hatten wir sie einmal ganz für uns allein. Die Rede ist von Johann Gottfried Schadows berühmtem Doppelstandbild der beiden preußischen Prinzessinnen. Die sogenannte Prinzessinnengruppe steht gleich am Eingang der Alten Nationalgalerie, die am Dienstag, nach zwei langen Monaten seit dem Shutdown, erstmals wieder ihre Pforten öffnete. Und wir dürfen uns glücklich schätzen, zählen wir doch zu den Ersten, die nach all den Wochen endlich mal wieder ein bisschen Kultur in der Kulturhauptstadt Berlin genießen können.

Und noch ist das ein richtiger Geheimtipp. Denn es gibt keine Schlangen am Eingang. Nur wenige Menschen stehen vor dem Stüler-Bau auf der Museumsinsel, und ihren Mund-Nasen-Schutz ziehen sie auch brav auf, bevor sie eintreten. Und sich in den vielen Sälen mit den Gemälden und Skulpturen des 19. Jahrhunderts dann eher verlieren. Adolph von Menzels „Flötenkonzert“, Auguste Rodins „Denker“, Arnold Böcklins „Toteninsel“ – all die Klassiker hat man ganz für sich, während sonst meist Scharen vor ihnen verharren – und sich gegenseitig im Blickfeld stehen. Ja, mehr noch: Der Saal mit Werken von Caspar David Friedrich wirkt genau wie der von Karl Friedrich Schinkel wie verwaist. Der Luxus der Auserwählten.

Höchstens 300 Gäste dürfen die Räume betreten

Die Alte Nationalgalerie ist eine von fünf Standorten, die die Staatlichen Museen zu Berlin am Dienstag wiedereröffnet haben. Auf der Museumsinsel gehören dazu noch das Alte Museum und das Pergamon Panorama (das Pergamon Museum ist nach wie vor geschlossen), auf dem Kulturforum kommen noch die Gemäldegalerie und die frisch gestartete Sonderausstellung „Pop on Paper“ im Kupferstichkabinett hinzu. Nachdem das Museum Barberini in Potsdam am vergangenen Mittwoch als wohl erstes großes Musenhaus weltweit wiedereröffnet hat, zieht die Hauptstadt so mit ersten Häusern nach.

Natürlich nur mit erheblichen Einschränkungen. Tickets können nicht vor Ort erworben, sondern müssen vorab online in festen Zeitfenstern gebucht werden. Dabei wurden die Kontingente in der Alten Nationalgalerie so festgelegt, dass ein Besucher auf 20 Quadratmeter kommt, also maximal 300 Gäste gleichzeitig ins Haus dürfen. Für die Nationalgalerie, die sonst im Schnitt 350.000 bis 400.000 Besucher pro Jahr zählt, bei Sonderausstellungen wie „Wanderlust“ vor zwei Jahren noch weit mehr, sind das noch immer schmerzlich niedrige Zahlen.

Man muss auch streng dem Parcours durchs Haus folgen und darf nicht in die Gegenrichtung laufen. Sonst wird man gleich zurechtgewiesen. Ansonsten hält sich das Personal aber sehr zurück. Man merkt den Wärterinnen und Wärtern regelrecht an, wie sehr sie sich freuen, wieder Gäste begrüßen zu dürfen. Sie erweisen sich am Dienstag früh alle als sehr kontaktfreudig, fragen schon mal, wann man das letzte Mal hier gewesen sei. Oder ob man auch Manets „Im Wintergarten“ gesehen habe, der ja sonst immer von Schulklassen umdrängt wird. Für Rüdiger Perleberg, der 19 Jahre hier arbeitet oder „auf der Insel ist“, wie er das nennt, waren die letzten beiden Monate die schlimmsten, die er je erlebt hat.

Das Museum Barberini hat vergangene Woche auf den Böden seiner Säle Markierungspunkte geklebt, um den Mindestabstand der Besucher zu regulieren. Dort finden sich auch zwischen den Sälen immer wieder Poller mit Hinweisen zu Verhaltensregeln und Spendern mit Desinfektionsmittel. Davon ist in der Alten Nationalgalerie nichts zu finden. Auch wenn die Gäste einmal den Mindestabstand nicht einhalten, schreitet keiner ein. Im Gegenteil: Ein Wärter huscht sogar schnell zwischendurch, und eine Wärterin trägt ihre Maske nur über dem Mund, nicht aber über der Nase.

Die Masken sind hinderlich

Auch das Personal hat also seine liebe Not mit der Vermummung. Darüber debattieren auch zwei männliche Besucher im Deutschrömer-Saal, beide Brillenträger, die lauthals lamentieren, dass die Gläser wegen der Maske ständig beschlagen. Der eine zieht die Brille deshalb ständig ab, muss dann aber ganz nah an ein Kunstwerk herantreten, der andere rät zu tiefem Einatmen und langem Luftanhalten. Aber beide sind sich einig, dass Maskenschutz für Brillenträger noch unangenehmer ist als sowieso.

Im Saal der Französischen Impressionisten steht denn auch Ralph Gleis persönlich, der Leiter der Nationalgalerie. Ein Brillenträger auch er, aber seine Gläser beschlagen nie. Es sei ein großartiges Gefühl, das Haus wieder öffnen zu dürfen: „Es gibt einen Hunger nach Kultur. Man hat doch so gedarbt in letzter Zeit.“ Konzerte, Theater und Kinos sind nach wie vor nicht möglich, da seien die Museen immerhin ein erster Schritt. Natürlich, gibt der Chef des Hauses zu, erreicht man momentan nur einen Bruchteil der üblichen Gäste. 70 bis 80 Prozent aller Besucher der Staatlichen Museen sind Touristen aus dem Umland und dem Ausland, die fallen jetzt erst mal weg. Auch Gruppen und Führungen können derzeit nicht angeboten werden. Aber ein bisschen Kulturangebot ist damit immerhin gegeben. Die Berliner können „jetzt quasi Urlaub zu Hause machen“, so Gleis. „Sie entdecken hier, was vor ihrer Haustür liegt. Und wo sie sonst vielleicht gar nicht hingehen würden.“

Claudia Woeste geht auch sonst hierher. Die ältere Dame hat eine Jahreskarte. Aber sie wollte gleich am ersten Tag kommen, um einige Gemälde ganz in Ruhe genießen zu können. Etwa die von Caspar David Friedrich, „ohne die Trauben von Menschen, die sich sonst davor drängeln“. Vor allem aber freut sie sich, überhaupt wieder Kultur erleben zu können: „Das ist wieder ein kleines Stück Freiheit. Man lernt es mehr zu schätzen, dass man das wieder kann.“

„Sie soll doch was sehen von Berlin“

Sie will deshalb in den nächsten Tagen auch noch in die Gemäldegalerie. Auch die Schülerin Rosa Fuhrmann ist begeistert. Sie ist mit ihrer französischen Austauschschülerin hier: „Sie soll doch mal was sehen von Berlin.“ Sie wollen gleich im Anschluss noch ins Alte Museum. Sie würden auch gern zu Nofretete, ins Ägyptische Museum: „Aber das hat ja zu.“

Tatsächlich prüft die Stiftung Preußischer Kulturbesitz derzeit noch, welche Museen unter den strengen Auflagen als nächstes geöffnet werden könnten. Auch wenn man es nicht Testlauf nennen will, wird jetzt erst einmal beobachtet, wie die ersten Angebote angenommen werden. Aktuell laufen die Ticketzeitfenster bis Ende Mai und sollen dann verlängert werden. Die ersten Zahlen stimmen optimistisch: Die Menschen wählen ihre Museumsbesuche gezielt und bewusst kontinuierlich bis Ende Mai. Das freut den Leiter des Hauses. „Dadurch vermeiden wir diese Schlangen, die momentan ja niemand haben will.“ Sollte sich herumsprechen, wie angenehm leer die geöffneten Museen sind, könnte sich das auch schnell ändern.