Sie fällt sofort von rechts ins Auge, betritt der Besucher die Sonderausstellungshalle des Berliner Kulturforums. Die berühmte Siebdruckreihe Andy Warhols aus dem Jahr 1962, die eine Fotografie des kurz zuvor verstorbenen Hollywoodstars Marylin Monroe in zehn grellbunten Manipulationen variiert. Direkt daneben – Warhols Abbildung verschiedener Suppenkonserven.

Deutlicher kann die Bandbreite an Motiven der Kunstform „Pop-Art“ laut Kurator Andreas Schalhorn kaum kontrastiert werden: „Die Populärkultur wird sowohl durch Stars wie auch durch banale, alltägliche Motive wiedergegeben. Dabei spielt in beiden Fällen Werbung die verbindende Rolle.“ Dass die Ausstellung mit den weltberühmten Werken Warhols und Lichtensteins quasi als Blickfang beginnt, ist kein Zufall. „Nach den bekannten Klassikern der Altmeister, öffnet sich die Sammlung nach hinten hinaus, um die Aufmerksamkeit auf verspieltere Arbeiten anderer Künstler zu lenken“, so Schalhorn. 120 Werke werden den Besuchern ab Dienstag in der Ausstellung des Berliner Kupferstichkabinetts „Pop on Paper“ präsentiert.

Andy Warhol, „Marilyn“, 1967.

Foto: Erich Andres / bpk / Kupferstichkabinett, SMB / Jörg P. Anders

Unterteilt in zehn thematische Kapitel, wird anhand von Siebdrucken, Gemälden, Zeichnungen, Fotografien, Plakaten und zwei äußert interessanten Werbekleidungsstücken aus dem Bestand des Kunstgewerbemuseums durch die Zeit geleitet. Von den Anfängen der Kunstform im Großbritannien der 50er über exemplarische Motive wie die berühmten, gewollt kitschigen Comic Strips Roy Lichtensteins bis hin zu den kapitalismuskritischen Nachwirkungen in einzelnen europäischen Ländern der 70er.

Andy Warhol, „Ohne Titel“ (Tomato Soup), 1968.

Foto: Dietmar Katz / bpk / Kupferstichkabinett, SMB / Dietmar Katz

Zentral bleibt laut Schalhorn die US-amerikanische „Pop-Art“-Kunst in ihrer Hochzeit, den 1960er Jahren. Das Berliner Kupferstichkabinett besitzt eine der bedeutendsten „Pop-Art“-Sammlungen Deutschlands, die es zu einem erheblichen Teil der Sammelleidenschaft Alexander Dückers verdankt, der ab 1986 als Kurator des Museums fungierte. 50 Jahre, nachdem das erste Werk der Ausstellung – durchaus auch gegen den Widerstand konservativer Kunstexperten der damaligen Zeit – erworben wurde, wird sie nun erstmals umfassend der Öffentlichkeit präsentiert.

Unkritisch wird mit den meist bunten Kunstwerken im Kulturforum aber nicht umgegangen. „Pop-Art ist eng mit der Werbung für amerikanische Produkte verbunden“, sagt Kurator Schalhorn, „vielfach ironisch, aber oft eben auch als künstlerische Speerspitze für den US-amerikanischen Markt und Export.“

Exemplarisch hierfür steht das Mappenwerk „11 Pop Artists“ aus dem Jahr 1966, in denen Künstler wie Mel Ramos im Auftrag des Tabakkonzerns Philip Morris 33 Grafiken schufen, die Frauen als erotische Werbefiguren darstellen. Als ironisierender Kontrast hierzu dient die Serie „Motor Girls“ der deutschen Künstlerin Antje Dorn, die diese Werbung in Bezugnahme auf die „11 Pop Artists“ als sexistisch entlarvt.

Durch die Corona-Pandemie öffnet die Ausstellung rund einen Monat später als geplant bis 16. August 2020. Um Online-Buchung von Tickets wird gebeten.